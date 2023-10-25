«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Ньюкасл» .

«Ньюкасл» проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 45-й минуте забил Феликс Нмеча.
«Ньюкасл» идёт на 3-м месте в группе F (4 очка), «Боруссия» занимает 2-е место (4 очка).
|Ньюкасл Юнайтед0 : 1Боруссия
|Матч завершен
«Ньюкасл» проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 45-й минуте забил Феликс Нмеча.
«Ньюкасл» идёт на 3-м месте в группе F (4 очка), «Боруссия» занимает 2-е место (4 очка).
Болельщиков Дортмунда с Победой !
Вот где вообще ничего не зашло . Ни игра , ни счёт на табло . Такие игры конечно же встречаются в истории футбола , но учитывая все "За" и "Против" включая последние игры этих двух команд и статистические данные, я как и большинство вместе с букмекерскими конторами отдал своё предпочтение команде хозяев поля Ньюкасл . При чём ещё и Победа и ТБ 2.50 , смотрелись отчётливо. Ньюкасл разгромил ПСЖ причём по всем статьям , потом громит Кристал Пэлас 4:0 , а Боруссия у себя на родном стадионе не может одолеть мёртвый Бохум , аутсадера Бундеслиги . Как теперь это всё связать с итоговым счётом этого матча . Причём больше вопросов к хозяевам Ньюкасл Юнайтед, куда пропала ваша игра причём одномоментно. Боруссия ничем особо не выделялась , просто Ньюкасл явно не хотел выиграть этот матч . И тем больше вопросов теперь в этой группе, кто же теперь составит компанию ПСЖ , а может и не ПСЖ ??!
Болельщиков Дортмунда с Победой !
Вот где вообще ничего не зашло . Ни игра , ни счёт на табло . Такие игры конечно же встречаются в истории футбола , но учитывая все "За" и "Против" включая последние игры этих двух команд и статистические данные, я как и большинство вместе с букмекерскими конторами отдал своё предпочтение команде хозяев поля Ньюкасл . При чём ещё и Победа и ТБ 2.50 , смотрелись отчётливо. Ньюкасл разгромил ПСЖ причём по всем статьям , потом громит Кристал Пэлас 4:0 , а Боруссия у себя на родном стадионе не может одолеть мёртвый Бохум , аутсадера Бундеслиги . Как теперь это всё связать с итоговым счётом этого матча . Причём больше вопросов к хозяевам Ньюкасл Юнайтед, куда пропала ваша игра причём одномоментно. Боруссия ничем особо не выделялась , просто Ньюкасл явно не хотел выиграть этот матч . И тем больше вопросов теперь в этой группе, кто же теперь составит компанию ПСЖ , а может и не ПСЖ ??!
Кобель наверное игрок матча. Шлоттерберк в каждой игре один из лучших. Озджан в этом сезоне неплохо справляется со своей ролью. Нмеча приятно удивил со своим голом. Адейеми никак не может вернуть прежнего себя и это немного пугает.
Самое главное, что поднялись на 2ую строчку. Как минимум За ЛЕ зацепимся, ибо Милан ужасен (0 побед 2 очка). Победа в Англии серьезная заявка. Дортмунд скорее всего свои очки дома ещё заберёт, ибо игра против шмелей на Вестфальштадиум тяжёлое испытание для любой топ команды. Шансы на путевку в плей офф ещё есть, и я очень надеюсь, что этот шанс будет реализован.
В целом Дортмунд пока идёт очень хорошо. 6 матчей без поражений, а в этом сезоне лишь 1 поражение (против ПСЖ в гостях).
Через неделю Дер Классикер. Хочется, чтобы наконец-то победили принципиального соперника. Бавария хромает, надо обязательно взять свои очки, если собираемся бороться за чемпионство.
Кобель наверное игрок матча. Шлоттерберк в каждой игре один из лучших. Озджан в этом сезоне неплохо справляется со своей ролью. Нмеча приятно удивил со своим голом. Адейеми никак не может вернуть прежнего себя и это немного пугает.
Самое главное, что поднялись на 2ую строчку. Как минимум За ЛЕ зацепимся, ибо Милан ужасен (0 побед 2 очка). Победа в Англии серьезная заявка. Дортмунд скорее всего свои очки дома ещё заберёт, ибо игра против шмелей на Вестфальштадиум тяжёлое испытание для любой топ команды. Шансы на путевку в плей офф ещё есть, и я очень надеюсь, что этот шанс будет реализован.
В целом Дортмунд пока идёт очень хорошо. 6 матчей без поражений, а в этом сезоне лишь 1 поражение (против ПСЖ в гостях).
Через неделю Дер Классикер. Хочется, чтобы наконец-то победили принципиального соперника. Бавария хромает, надо обязательно взять свои очки, если собираемся бороться за чемпионство.