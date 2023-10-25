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«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Ньюкасл»

25 октября 2023, 23:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 45-й минуте забил Феликс Нмеча.

«Ньюкасл» идёт на 3-м месте в группе F (4 очка), «Боруссия» занимает 2-е место (4 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд
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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 14:42
В этой группе все еще впереди.
Наверняка увидим драмы и победные слезы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:54, ред.
Мну пошёл на крайние меры - "предложил" сорокам ничью с ТМ 2, не помогло...(((
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:49
Да же мертвый Дортмунд обыграл сорок
y9whbjbjpr3v
y9whbjbjpr3v
вчера в 06:34
Шмели зажалили сорок прямо в их гнезде
протон
протон
вчера в 01:26, ред.
Ожидаемо для Ньюкасла сложный матч был. Против прессингующих команд не так хорошо играют. Но я скорее ничью ожидал, чем победу, Дортмунд очень хорошо удивил. Шмелям немного повезло (2 попадания в штанги), отскочили мягко говоря.
Кобель наверное игрок матча. Шлоттерберк в каждой игре один из лучших. Озджан в этом сезоне неплохо справляется со своей ролью. Нмеча приятно удивил со своим голом. Адейеми никак не может вернуть прежнего себя и это немного пугает.
Самое главное, что поднялись на 2ую строчку. Как минимум За ЛЕ зацепимся, ибо Милан ужасен (0 побед 2 очка). Победа в Англии серьезная заявка. Дортмунд скорее всего свои очки дома ещё заберёт, ибо игра против шмелей на Вестфальштадиум тяжёлое испытание для любой топ команды. Шансы на путевку в плей офф ещё есть, и я очень надеюсь, что этот шанс будет реализован.
В целом Дортмунд пока идёт очень хорошо. 6 матчей без поражений, а в этом сезоне лишь 1 поражение (против ПСЖ в гостях).
Через неделю Дер Классикер. Хочется, чтобы наконец-то победили принципиального соперника. Бавария хромает, надо обязательно взять свои очки, если собираемся бороться за чемпионство.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 00:16
Сороки не доплыли до Дортмунда, запоров уйму моментов ..
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:14, ред.
«Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Ньюкасл» .
Болельщиков Дортмунда с Победой !
Вот где вообще ничего не зашло . Ни игра , ни счёт на табло . Такие игры конечно же встречаются в истории футбола , но учитывая все "За" и "Против" включая последние игры этих двух команд и статистические данные, я как и большинство вместе с букмекерскими конторами отдал своё предпочтение команде хозяев поля Ньюкасл . При чём ещё и Победа и ТБ 2.50 , смотрелись отчётливо. Ньюкасл разгромил ПСЖ причём по всем статьям , потом громит Кристал Пэлас 4:0 , а Боруссия у себя на родном стадионе не может одолеть мёртвый Бохум , аутсадера Бундеслиги . Как теперь это всё связать с итоговым счётом этого матча . Причём больше вопросов к хозяевам Ньюкасл Юнайтед, куда пропала ваша игра причём одномоментно. Боруссия ничем особо не выделялась , просто Ньюкасл явно не хотел выиграть этот матч . И тем больше вопросов теперь в этой группе, кто же теперь составит компанию ПСЖ , а может и не ПСЖ ??!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 00:13, ред.
Эдди Хау: "Смотри, мы поставили на тотал меньше, просто не забивайте и не пропускайте больше!"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 00:06
Моментов куча была, и всего 1 забитый гол на двоих(( Думаю в Германии прорвет
DXTK
DXTK
25 октября в 23:59
Разорвать ПСЖ на лоскуты и отлететь от мертвой Боруссии, это надо же так провалится, Не ожидал такого исхода от Ньюкасла.
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 23:58
Странный БД, странный Ньюкасл, странная группа)))) С победой шмелей, теперь вообще не ясно кто из группы тут выйдет с псж
Гость
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