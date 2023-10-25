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«Фейеноорд» обыграл «Лацио»

25 октября 2023, 21:45
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Фейеноорд» обыграл «Лацио» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 31-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. В дополнительное к первому тайму время Рамиз Зерукки удвоил преимущество хозяев поля. На 74-й минуте Хименес оформил дубль. На 83-й минуте нападающий «Лацио» Педро обыграл один гол с пенальти.

«Фейеноорд» идёт на 1-м месте в группе Е (6 очков), «Лацио» занимает 3-е место (4 очка).

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Стадион «Де Кейп»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Фейеноорд»
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 07:07, ред.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    25 октября в 23:01
    Уничтожил Лацио, а не обыграл, я бы сказал
    de1-pier0
    de1-pier0
    25 октября в 22:27
    Отличная игра голландцов,Лацио вообще не пойму во что превращается. Голландский футбол самый быстрый в мире..тут ничего не поделаешь.
    Capral
    Capral
    25 октября в 22:18
    Это тот Лацио, который недавно вдул Наполи в Серии А?
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    25 октября в 22:13
    Голландцы хороши ..
    Colchoneros
    Colchoneros
    25 октября в 21:54
    Фейеноорд классно играет!
    Браво!
    Рой Макай
    Рой Макай
    25 октября в 21:49, ред.
    С победой Фейеноорд! Давно в Роттердаме такой мощной команды не было. Хименес очевидно скоро на повышение пойдет. Ну а Бейлоу по-хорошему должен стать номером 1 в сборной Нидерландов, да он не безгрешен, но ногами играет отлично.
    Ironigor
    Ironigor
    25 октября в 21:46
    Лацио Аууууу где вы , могли бы хоть приехать на этот матч или фотографии прислать !!!)))
    sihafazatron
    sihafazatron
    25 октября в 21:45
    Фейеноорд с заслуженной победой! Играли намного лучше соперника. Хименес- хорош! 3 гола забил, но засчитали не все)) пожелаю удачи Фейнорду в дальнейшем, жду их в плей-офф
    Гость
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