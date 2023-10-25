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25 октября 2023, 21:45

«Фейеноорд» обыграл «Лацио» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 31-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. В дополнительное к первому тайму время Рамиз Зерукки удвоил преимущество хозяев поля. На 74-й минуте Хименес оформил дубль. На 83-й минуте нападающий «Лацио» Педро обыграл один гол с пенальти.

«Фейеноорд» идёт на 1-м месте в группе Е (6 очков), «Лацио» занимает 3-е место (4 очка).