Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Янг Бойз»

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25 октября 2023, 23:55

«Янг Бойз» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 48-й минуте первый гол в игре забил защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 52-й минуте нападающий «Янг Бойз» Элиа Месак сравнял счёт. На 67-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти снова вывел «Манчестер Сити» вперёд, а на 86-й минуте Холанд оформил дубль.

«Янг Бойз» идёт на 3-м месте в группе G (1 очко), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (9 очков).