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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Янг Бойз»

25 октября 2023, 23:55
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Янг Бойз» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 48-й минуте первый гол в игре забил защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 52-й минуте нападающий «Янг Бойз» Элиа Месак сравнял счёт. На 67-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти снова вывел «Манчестер Сити» вперёд, а на 86-й минуте Холанд оформил дубль.

«Янг Бойз» идёт на 3-м месте в группе G (1 очко), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (9 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:12
Это если только не смотреть матчи Сити последний месяц, где норвег катастрофически ужасен. Он запарывает десятки моментов, что с ним пеп делал ума не приложу
25процентный клоун
25процентный клоун ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 10:10
Лучше посмотрите матч, прям советую. Худший игрок, хуже чем Леау.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:09, ред.
Холлан абсолютно сдулся, худший игрок матча и недели ЛЧ
Судья убил Бойз, не удалив Грилиша за волейбол в своей штрафной и не поставив пенальти. Вместо этого назначил левый пенальти за наступ= накладку когда мяч был у Сити. Там максимум свободный удар за накладку
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:17
У Холанда опять наладился прицел и это отлично!
протон
протон
вчера в 01:26
Эрлинг Холанд футбольный монстр!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 00:28, ред.
Холанн красава, увидел своего принципиального соперника "Янг Бойз", вышел из стелс-режима и показал викинга-берсерка)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 00:06
О, Холланд снова забивает важнейший гол ТОП клубу (нет, нет и снова нет!).
Ожидаемый результат. МС с победой!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 00:02
Трудовая победа.. Холанд много порет моментов..
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 23:56
Сити с победой!!! 3-й матч подряд в лч со счетом 3:1 выигрывают)))
Тяжело играть на искусственном газоне, да еще и в такой дождь, плюс 5 игроков основы сити остались на лавке. Но в первом тайме сити полностью доминировал и мог забивать 3-4 гола, но не везло. А во втором уже пошли голы, причем с обеих сторон. Но забили маловато, учитывая сколько моментов было.

P.s: Альварес вышел на поле и через минуту уже гол забил, жаль что отменили, а то это был бы уже 4-ый мяч для него в лч! Но потом Холланд убил интригу ударом с правой)))
Гость
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