Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Янг Бойз»

«Янг Бойз» проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 48-й минуте первый гол в игре забил защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 52-й минуте нападающий «Янг Бойз» Элиа Месак сравнял счёт. На 67-й минуте Эрлинг Холанд с пенальти снова вывел «Манчестер Сити» вперёд, а на 86-й минуте Холанд оформил дубль.
«Янг Бойз» идёт на 3-м месте в группе G (1 очко), «Манчестер Сити» занимает 1-е место (9 очков).
Тяжело играть на искусственном газоне, да еще и в такой дождь, плюс 5 игроков основы сити остались на лавке. Но в первом тайме сити полностью доминировал и мог забивать 3-4 гола, но не везло. А во втором уже пошли голы, причем с обеих сторон. Но забили маловато, учитывая сколько моментов было.
P.s: Альварес вышел на поле и через минуту уже гол забил, жаль что отменили, а то это был бы уже 4-ый мяч для него в лч! Но потом Холланд убил интригу ударом с правой)))
Тяжело играть на искусственном газоне, да еще и в такой дождь, плюс 5 игроков основы сити остались на лавке. Но в первом тайме сити полностью доминировал и мог забивать 3-4 гола, но не везло. А во втором уже пошли голы, причем с обеих сторон. Но забили маловато, учитывая сколько моментов было.
P.s: Альварес вышел на поле и через минуту уже гол забил, жаль что отменили, а то это был бы уже 4-ый мяч для него в лч! Но потом Холланд убил интригу ударом с правой)))
Судья убил Бойз, не удалив Грилиша за волейбол в своей штрафной и не поставив пенальти. Вместо этого назначил левый пенальти за наступ= накладку когда мяч был у Сити. Там максимум свободный удар за накладку
Судья убил Бойз, не удалив Грилиша за волейбол в своей штрафной и не поставив пенальти. Вместо этого назначил левый пенальти за наступ= накладку когда мяч был у Сити. Там максимум свободный удар за накладку