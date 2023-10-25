Гол Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Милан»

ПСЖ обыграл «Милан» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 32-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 53-й минуте Рандаль Коло Муани удвоил преимущество парижан. На 89-й минуте Ли Канджин довёл счёт до разгромного.
ПСЖ идёт на 1-м месте в группе F (6 очков), «Милан» занимает 4-е место (2 очка).
Вангую, вот такому Милану- разгром в Неаполе, уже после 1-го тайма. И не удивлюсь, если Хвичка оформит хет трик. Неудивительно, что итальянский футбол в таком упадке, если в ЛЧ играют такие как Милан, а чемпионом Серии А становятся уже после 1-го круга. Такой Милан- Наполи разложит на молекулы.
Ну и пару слов о комментаторе матча. Еще раз убедился, что преемcтвенности поколений в России нет. После гениальных- Синявского, Маслаченко, Перетурина, нынешние комментаторы- ни о чем. Комментатор сказал, что вратарь ПСЖ, в лучших традициях советских вратарей бросился руками вперед. Молодой человек не видел советского футбола, и не знает, что традиции эти- закончились с уходом Великого Яшина, потому что последущие поколения- бросались только ногами вперед- Пильгуй, Дектерев, и даже лучший вратарь мира-88 Дасаев, практически всегда прыгал ногами вперед- это был его стиль игры.
Вангую, вот такому Милану- разгром в Неаполе, уже после 1-го тайма. И не удивлюсь, если Хвичка оформит хет трик. Неудивительно, что итальянский футбол в таком упадке, если в ЛЧ играют такие как Милан, а чемпионом Серии А становятся уже после 1-го круга. Такой Милан- Наполи разложит на молекулы.
Ну и пару слов о комментаторе матча. Еще раз убедился, что преемcтвенности поколений в России нет. После гениальных- Синявского, Маслаченко, Перетурина, нынешние комментаторы- ни о чем. Комментатор сказал, что вратарь ПСЖ, в лучших традициях советских вратарей бросился руками вперед. Молодой человек не видел советского футбола, и не знает, что традиции эти- закончились с уходом Великого Яшина, потому что последущие поколения- бросались только ногами вперед- Пильгуй, Дектерев, и даже лучший вратарь мира-88 Дасаев, практически всегда прыгал ногами вперед- это был его стиль игры.