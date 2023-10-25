Гол Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Милан»

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25 октября 2023, 23:54

ПСЖ обыграл «Милан» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 32-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 53-й минуте Рандаль Коло Муани удвоил преимущество парижан. На 89-й минуте Ли Канджин довёл счёт до разгромного.