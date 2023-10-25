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Гол Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Милан»

25 октября 2023, 23:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

ПСЖ обыграл «Милан» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 32-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 53-й минуте Рандаль Коло Муани удвоил преимущество парижан. На 89-й минуте Ли Канджин довёл счёт до разгромного.

ПСЖ идёт на 1-м месте в группе F (6 очков), «Милан» занимает 4-е место (2 очка).

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Стадион «Парк де Пренс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ balalay (раскрыть)
вчера в 10:30
Нет, ну если сравнивать с Жиру, то он вообще не вратарь
shur
shur ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 09:02
... факт, вплоть до сборной страны ...!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 04:21
Группа смерти одним словом, не удивлюсь если дома Милан обыграет ПСЖ
brooks
brooks
вчера в 02:35, ред.
А почему именно гол Мбаппе, а не голы Коло Муани и Ли Канджина помогли разгромить Милан?! Потому что Мбаппе типа ТОП, а остальные так, погулять и побегать вышли?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 01:57
Милан рискует не выйти из группы. 3 матча 0 голов. И сегодня была совсем безвольная игра.
Capral
Capral ответ balalay (раскрыть)
вчера в 01:19
Смотрите глубже, вратарь- только вершина айсберга. Но и он, несколько раз неплохо сыграл. У Милана нет тренерской мысли и доктрины. А в атаке задыхался великовозрастный Жиру... Даже не знаю- успеет ли он восстановится к игре с Наполи.
balalay
balalay ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 01:11
меньян - это дырища, которая каждый из трех ударов по воротам из-за штрафной провожал взглядом из-за полного отсутствия реакции? он - звезда?
balalay
balalay
вчера в 01:10
мда, Пиоли сделал из Милана команду-ничто
Capral
Capral
вчера в 00:16, ред.
И вот этот Милан- вторая команды Серии А?! После Великого Милана Анчелотти и той гениальной компании, на этот Милан- без слез не взглянешь... Безидейный, бессистемный, жалкий футбол. Ни фланговой игры, ни игры в обороне, да и центр поля- Милан провалил, если вспомнить, как легко убегали французы в свои контратаки. Душераздирающее зрелище. Если у ПСЖ, как обычно блистал Мбаппе, то у Милана, с трудом передвигался в атаке старик Жиру. И это Милан, который в нулевых славился своей сумашедшей атакой?! Не знаю, как Малкович работает в Милане, но сегодня- это ПОЗОР, причем даже без намека на перспективу. Суматошный миланский футбол, лишенный элементарной футбольной мысли...

Вангую, вот такому Милану- разгром в Неаполе, уже после 1-го тайма. И не удивлюсь, если Хвичка оформит хет трик. Неудивительно, что итальянский футбол в таком упадке, если в ЛЧ играют такие как Милан, а чемпионом Серии А становятся уже после 1-го круга. Такой Милан- Наполи разложит на молекулы.

Ну и пару слов о комментаторе матча. Еще раз убедился, что преемcтвенности поколений в России нет. После гениальных- Синявского, Маслаченко, Перетурина, нынешние комментаторы- ни о чем. Комментатор сказал, что вратарь ПСЖ, в лучших традициях советских вратарей бросился руками вперед. Молодой человек не видел советского футбола, и не знает, что традиции эти- закончились с уходом Великого Яшина, потому что последущие поколения- бросались только ногами вперед- Пильгуй, Дектерев, и даже лучший вратарь мира-88 Дасаев, практически всегда прыгал ногами вперед- это был его стиль игры.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 00:15
Милан 0 голов в 3-ех матчах! как-то несерьезно
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 00:03
Леау реально очень переоценен. Мне он напоминает Винисиуса старого образца, только помощнее, так же тупо бежит один через все поле пока не потеряет мяч или не ударит куда попало. По сути единственная звезда Милана - это Меньян.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 00:03
Как не странно, игра ПСЖ мне понравилась. Но лучшим был не полумиллиардер, а парнишка 18-летний (не помню фамилию).
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 00:00
Милан никакой..
Ironigor
Ironigor
25 октября в 23:59
Очень беспомощно смотрелся Милан .
А Леао надо отдать в аренду в СКА Хабаровск или Сахалин !!!)
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 23:55
На классе разгромили))) Это было прелсказуемо)
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