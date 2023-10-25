«Барселона» одержала победу над «Шахтёром»

«Барселона» обыграла «Шахтёр» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес. На 36-й минуте Фермин Лопес удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 62-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отыграл один мяч.
«Барселона» занимает 1-е место в группе Н (9 очков), «Шахтёр» идёт на 3-м месте (3 очка).
9 очков набрали, это радует)
Если бы не такая проходная группа, скорее всего остались бы без евровесны, как и в предыдущих сезонах. Просто в этом году повезло со жребием)
Радует, что молодежь себя проявляет в такой сложный момент и тащат команду, они молодцы. Травмированным скорейшего выздоровления, без них туговато все..
Удачи каталонцам в предстоящем классико!
9 очков набрали, это радует)
Если бы не такая проходная группа, скорее всего остались бы без евровесны, как и в предыдущих сезонах. Просто в этом году повезло со жребием)
Радует, что молодежь себя проявляет в такой сложный момент и тащат команду, они молодцы. Травмированным скорейшего выздоровления, без них туговато все..
Удачи каталонцам в предстоящем классико!