«Барселона» одержала победу над «Шахтёром»

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25 октября 2023, 21:41

«Барселона» обыграла «Шахтёр» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес. На 36-й минуте Фермин Лопес удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 62-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отыграл один мяч.

«Барселона» занимает 1-е место в группе Н (9 очков), «Шахтёр» идёт на 3-м месте (3 очка).