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«Барселона» одержала победу над «Шахтёром»

25 октября 2023, 21:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

«Барселона» обыграла «Шахтёр» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес. На 36-й минуте Фермин Лопес удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 62-й минуте полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков отыграл один мяч.

«Барселона» занимает 1-е место в группе Н (9 очков), «Шахтёр» идёт на 3-м месте (3 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 02:46
Это да..
Ключевые игроки форсировать начали свои даты возвращения, но они все равно не будут в хорошей форме, к тому же есть риск рецидива..
Не знаю, очень сложная ситуация)
Bobon
Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 00:20, ред.
Здесь только на удачу в классико и надеяться. Шансов мало. Половина основы в лазарете. У Барсы просто некому играть.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 00:04
Стартовый состав
Agamaga...........
Agamaga...........
25 октября в 23:59
Как всегда - главное победа! Все победы нужны, все победы важны!
Молодёжь хорошо проявляет себя, трудные времена дали Барселоне несколько очень важных игроков из Ла Масии.
Пусть и в предстоящем матче против Реала проявят себя в лучшем виде.
Busta Rhumes
Busta Rhumes ответ de1-pier0 (раскрыть)
25 октября в 23:41
Ещё Канселу и Феликс не особо испанцы
de1-pier0
de1-pier0
25 октября в 22:13
До чего приятно смотреть на Барселону,Тер Штеген,Араухо,Гюндоган,остальные все испанцы, и почти все воспитанники родного клуба.,это и есть Сборная Испании через пару тройку лет.Мои восхищение. Поздравляю лучший клуб Испании с выходом 1/8 финала лиги чемпионов.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
25 октября в 22:07
Барселону с победой!
9 очков набрали, это радует)
Если бы не такая проходная группа, скорее всего остались бы без евровесны, как и в предыдущих сезонах. Просто в этом году повезло со жребием)
Радует, что молодежь себя проявляет в такой сложный момент и тащат команду, они молодцы. Травмированным скорейшего выздоровления, без них туговато все..
Удачи каталонцам в предстоящем классико!
Capral
Capral
25 октября в 22:07
Мне игра Шахтера понравилась. Во всяком случае, в игре команды появилось больше осмысленных действий, чем с прежним тренером. Острее заиграла атака. С учетом того, какая неопытная в еврокубковых играх команда, горняки неплохо смотрелись, а во 2-м тайме, точно не выглядели безнадежно. Конечно, когда смотрю на игру Шахтера, всегда вспоминаю Мудрика, и как он зажигал!!! Был лидером команды- её мотором!!! Подвигов, сегодня от Шахты не ждал, как и высокого места в группе, но и не разочарован. Шахте- удачи, и уверенно двигаться вперед!!! А опыт, как известно- дело наживное!!!
DXTK
DXTK
25 октября в 21:59
Сегодня Барса испытывает проблемы, еле -еле 2-1, раньше они просто не замечали подобных соперников громя их.
Рой Макай
Рой Макай
25 октября в 21:51
С учетом того, что у Барсы половина команды в лазарете, то результат нормальный
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 21:41
Еще бы не выиграли дома))
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