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«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Де Хеа

вчера, 10:04

«Манчестер Юнайтед» намерен начать переговоры с голкипером Давидом Де Хеа. «Манкунианцы» предлагают 32-летнему испанцу подписать краткосрочный контракт в январе 2024 года.

Сообщается, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана уедет на Кубок Африки, который продлится с 13 января по 11 февраля. В связи с этим англичане намерены прибегнуть к помощи своего бывшего голкипера.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. В июле 2023 года игрок покинул Манчестер, так как с ним не продлили контракт.

Напомним, Де Хеа является самым дорогим свободным агентом.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 23:28
И Алтай такой: "Ну да, пошел я..."
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:54
...Шмейхеля !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:09, ред.
ДДХ выступает за МЮ с лета 2021? Автор, вы о чем? Неужто Хаг готов признать свои ошибки и упасть в ноги ДДХ, чего сам требует от Санчо!? Да и несерьёзно это, он сейчас не в тонусе, начнёт делать ошибки и снова будет мишенью для критиканов! О чем думал Хаг, приглашая Анану и убирая ДДХ? Полный сквозняк в голове у Хага!
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:51
Алтай есть, Давид не за чем, да и не пойдёт обратно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 11:33
Тем более в нападении он бесполезен уже, за последние восемь матчей в четырёх "Милан" вообще не смог забить)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:24
Жиру как вариант.. Хе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
Ван дера Сара верните)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 10:59
Не думаю, что вопрос в этом, он бы уже у шейхов на дотациях сидел тогда
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 10:53
Видимо, опечатка - написано, с 2021 года он выступал за МЮ.
Десять лет отняли у человека)
w1345ds
w1345ds ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:47
Лучше сидеть на зарплате чем быть свободным но гордым агентом))) По этому вангую что договорятся, если конечно это не утка.
протон
протон
вчера в 10:07
Выкинули как псину без уважения, вряд ли прибежит на задних лапах
Гость
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