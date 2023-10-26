«Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Де Хеа

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вчера, 10:04

«Манчестер Юнайтед» намерен начать переговоры с голкипером . «Манкунианцы» предлагают 32-летнему испанцу подписать краткосрочный контракт в январе 2024 года.

Сообщается, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана уедет на Кубок Африки, который продлится с 13 января по 11 февраля. В связи с этим англичане намерены прибегнуть к помощи своего бывшего голкипера.

Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. В июле 2023 года игрок покинул Манчестер, так как с ним не продлили контракт.

Напомним, Де Хеа является самым дорогим свободным агентом.