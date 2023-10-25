Гвардиола лично заинтересован в трансфере Мусиалы

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25 октября 2023, 19:30

«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Баварии» .

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» . В «Сити» надеются, что Мусиала не подпишет новый контракт с «Баварией», чтобы попытаться оформить переход полузащитника летом 2024 года.

В подписании хавбека также заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль», однако мюнхенский клуб рассчитывает продлить контракт с Мусиалой.