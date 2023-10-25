Гвардиола лично заинтересован в трансфере Мусиалы

«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.
В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола. В «Сити» надеются, что Мусиала не подпишет новый контракт с «Баварией», чтобы попытаться оформить переход полузащитника летом 2024 года.
В подписании хавбека также заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль», однако мюнхенский клуб рассчитывает продлить контракт с Мусиалой.
Да игрок отличный, но впишется он в команду или нет большой вопрос
Да игрок отличный, но впишется он в команду или нет большой вопрос