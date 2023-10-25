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Гвардиола лично заинтересован в трансфере Мусиалы

25 октября 2023, 19:30

«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола. В «Сити» надеются, что Мусиала не подпишет новый контракт с «Баварией», чтобы попытаться оформить переход полузащитника летом 2024 года.

В подписании хавбека также заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль», однако мюнхенский клуб рассчитывает продлить контракт с Мусиалой.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
25 октября в 21:40
Есть ли смысл в его подписании?
Да игрок отличный, но впишется он в команду или нет большой вопрос
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 19:52
Отдайте им Филиппса с доплатой, так пойдет))
Ironigor
Ironigor
25 октября в 19:43
Да тебе есть варианты из чего выбирать, да и в деньгах всё хорошо.
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