Посвящение для Карпина. У «Динамо» появился заклятый соперник, противостояние становится историческим

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01 августа 2025, 15:45

Два года кряду судьба титула решалась в их матчах.

Тяжело набирать форму

«Быки» при не самом тяжёлом календаре подорвались уже дважды. Поражение от «Локомотива» объяснить можно – куда сложнее объяснить поражение от «Крыльев Советов». На самом деле проблемы были в каждой из трёх игр на старте.

В первом туре с «Пари НН» неожиданно нижегородцы диктовали ход игры – хозяева активнее распоряжались мячом, были острее и создали несколько убойных моментов. Между тем «быки» в созидании были не так предметны. И всё же удача улыбнулась «быкам» – нижегородцы допустили результативную ошибку, а после сказалась разница в менталитете. Южане вцепились в шанс, а соперник сам упустил нити игры.

С «Локо» уже южане владели территориальным преимуществом – но «красно-зелёные» были успешны в контратаках. Плюс в отличной форме к игре подошёл Алексей Батраков – воспитанник «железнодорожников» оформил дубль и принёс москвичам победу в Краснодаре. Теперь к этому списку добавились 1:2 от «Крыльев».

Томительное ожидание

Недосказанности добавляет ситуация с Эдуардом Сперцяном. По-хорошему, полузащитнику уже пора в европейский топ-чемпионат, но всё не так просто – это уже сложившийся футболист, к которому абсолютно другой спрос. Вдобавок появилась своя семья, значит, и обязательства. В «Краснодаре» у футболиста и авторитет, и значительное влияние на игру, и шансы на трофеи. Кто в здравом уме променяет всё это на середняк, пусть и в топ-чемпионате.

Недавно всплыл ещё один клуб, который присматривался к Эдуарду – «Саутгемптон». «Святые» готовятся к борьбе за возвращение в Премьер-Лигу и готовы предложить за хавбека 12,5 миллиона евро – по последним данным, в «Краснодар» уже отправили официальное предложение. Сами «быки», как сообщается, приступили к переговорам о продлении контракта на улучшенных условиях. Так Сперцян получит зарплату, достойную лидера чемпиона России – в таком случае причин уезжать станет ещё меньше. Плюс, по последним данным, футболист уже отказался от перехода в клуб из Чемпионшипа.

Понятно, что в слухах довольно мало предметности, куда вероятнее сохранение лидера – но пока контракт лидера рассчитан до 2026 года, клуб не избавится от угрозы и будет изнывать от неизвестности. Это ещё скажется на результате.

Два матча – два гола

Как «Краснодар» тяжело втягивается в новый сезон, так и «Динамо». У первых причина спада – исторический титул. У вторых – глобальная перестройка. Всё же под руководством Марцела Лички «бело-голубые» провели два года, за это время переняли его принципы. Теперь с оголтело атакующего футбола команда перестраивается на интенсивный прессингующий – нужно гораздо больше игровой дисциплины.

Что с «Балтикой», что с «Ростовом» москвичи смотрелись довольно серо. Моментов было минимум, завязывалась борьба за мяч. В первом случае соперник оказался в своей стихии и удачнее распорядился моментами – увёз балл. Ростовчане тоже доставили «Динамо» немало проблем – только сами ошиблись, получили гол.

Два мяча за две игры – слабый показатель. Но хотя бы ясно, откуда он берётся. Плюс руководство клуба готово вкладываться в проект топ-тренера – в команде уже появились Осипенко, Сергеев, недавно присоединился Зайнутдинов и Рубенс, ожидается ещё один легионер.

«Динамо» Карпина не готово к экзамену

У коллектива тяжёлая адаптация к новым требованиям, а вместе с рискованным стилем тренера это взрывоопасная смесь. Гол «Балтики» – ошибка Скопинцева и Осипенко, игра с «Сочи» – вообще отдельный разговор. Москвичи повели в счёте – но ещё до перерыва пропустили дважды с разницей в минуту. Повезло, что в той игре группу атаки прорвало – на 56-й минуте Сергеев оформил дубль и вернул равенство. И даже так вырвать победу удалось только в компенсированное время.

Все эти проблемы возникли не с «Зенитом», «Локомотивом» или хотя бы «Спартаком» – а с середняками и аутсайдерами. Уже с «Балтикой» и «Ростовом» проскальзывают проблемы в атаке, с «Сочи» – пробелы в обороне. Прогресс в игре есть – Карпин и сам отмечает, что содержание матча с сочинцами ему понравилось, но были детские ошибки:

Наполнение понравилось, хорошая игра, а учитывая состав, можно сказать, даже замечательная. Вообще ничего не предвещало [два пропущенных подряд мяча]. Если детско‑юношеский убрать, на мужском уровне такие ошибки не прощают.

Как бы то ни было, команда на этом этапе ни морально, ни физически не готова встретиться с топ-клубом – тем более с чемпионом страны.

Два предыдущих сезона сделали противостояние принципиальнейшим

Понятно, что эти столкновения всегда относились к топ-матчам – но именно последние сезоны добавили им исторического контекста. Теперь за противостоянием стоит история с борьбой за титул. Оба раза команды сталкивались в Краснодаре в заключительном туре. В первый раз решающий шаг оставался «Динамо» – москвичам было достаточно набрать очки. «Быки» украли победу – титул достался «Зениту». Минувшей весной судьба титула второй год кряду определялась в игре «горожан» и «бело-голубых» – теперь к вплотную к трофею подошли южане. Победа – и долгожданное чемпионство.

Две пощёчины надолго врезались в память «Динамо» – так что каждый поединок в ближайшие годы будет принципиальным.

Прогноз Soccer.ru: «Краснодар» уже проиграл два матча дома – уступать в третьем подряд не имеет никакого права. «Быки» с запредельной мотивацией подойдут к поединку и нанесут команде Валерия Карпина первое поражение.