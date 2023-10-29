«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче с двумя незабитыми пенальти

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вчера, 15:54

«Пари НН» обыграл «Сочи» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ .

Единственный гол в игре на 38-й минуте забил полузащитник «Пари НН» Николай Калинский. На 62-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич не реализовал пенальти, а в дополнительное ко второму тайму время одиннадцатиметровый не забил полузащитник гостей Кристиан Нобоа.

«Пари НН» идёт на 6-м месте (20 очков), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).