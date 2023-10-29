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«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче с двумя незабитыми пенальти

вчера, 15:54
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Сочи» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 38-й минуте забил полузащитник «Пари НН» Николай Калинский. На 62-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич не реализовал пенальти, а в дополнительное ко второму тайму время одиннадцатиметровый не забил полузащитник гостей Кристиан Нобоа.

«Пари НН» идёт на 6-м месте (20 очков), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:36
Ничего общего у Бога с футболом нет. Эта англосаксонская игра отдана Сатане ... и совершенно по праву.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:52
Сегодня явно не красил. Посмотрим, что будет дальше.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:01
Юран и тут не при чём. Ни место его, ни он место не красят. Снова не поймёт за что турнули.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:56
Тогда не будет сущим.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:54
Так это тоже "заслуга" Сочи.
Сп62
Сп62 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 18:34
Не всегда место красит команду, иногда и игра тоже.
Kosmos58
Kosmos58 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:29
Его команда, в отличии от Сочи, на каком месте?..
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:58
НиНо рулит.... Юран лучший....
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 17:46
Теперь игроки Сочи будут начинать и заканчивать каждую тренировку с пробитий 11 метровых😀
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:18
Лучше б это сущее друг другу не противоречило.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:02
Закон единства и борьбы противоположностей гласит, что все сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по свое природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу.
pomor45
pomor45 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 16:56
Чем красава? Какая его заслуга в том, что игроки Сочи не забивают пенальти? Разве что смутил их своими стандартными ужимками по любому судейскому решению не в его пользу.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:40
Юран - красава!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:36
Не забили 2 пенальти? Тогда ничего удивительного в 16м месте Сочи нет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:30
За КББ. Он многих наказывает. Разве не видно?).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:27
Ты сомневался? Он в Химках себя уже проявил, знаешь же?
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:24
Юрану надо заняться самовоспитанием и дисциплиной игроков на поле. Вначале Гоцюк, теперь его друг Калинский. Карточки до добра не доведут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:19
ЮраННу Респект !!!!!!

Лишь 2 поражения в 8-ми последних матчах...
По праву в верхней восьмёрке...среди команд с в разы превосходящим бюджетом...
Всё больше убеждаюсь что Сергей Николаевич - правильный тренер....
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:16
Видимо сегодня не день Сочи.
MishaBigdan
MishaBigdan ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:13
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:13
    Не забить 2 пенальти это что то невероятное. Так не выигрывают матч.
    За что бог наказал Сочи ?)))).
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:09
    Полёт Сочи в ФНЛ !!!)
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:08
    Победила та команда, которая не заслуживала победы, а проиграла команда, которая не заслуживала поражения. Это Футбол.
    cska1948
    cska1948 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 16:06
    Когда увидел мяч в руках Нобоа, я сказал, что он пробьет мимо ворот.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:03
    Заметил что при отбитии одного пенальти вратарь применил приемчик "Нога Акинфеева" )...
    nubom
    nubom
    вчера в 15:59
    Ну, уж если Нобоа мажет... Мои поздавления лично Юрану и всем из НН!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 15:55
    Браво НН! браво Нигматуллин!!!
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