«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче с двумя незабитыми пенальти

«Пари НН» обыграл «Сочи» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 38-й минуте забил полузащитник «Пари НН» Николай Калинский. На 62-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич не реализовал пенальти, а в дополнительное ко второму тайму время одиннадцатиметровый не забил полузащитник гостей Кристиан Нобоа.
«Пари НН» идёт на 6-м месте (20 очков), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).
Лишь 2 поражения в 8-ми последних матчах...
По праву в верхней восьмёрке...среди команд с в разы превосходящим бюджетом...
Всё больше убеждаюсь что Сергей Николаевич - правильный тренер....
Лишь 2 поражения в 8-ми последних матчах...
По праву в верхней восьмёрке...среди команд с в разы превосходящим бюджетом...
Всё больше убеждаюсь что Сергей Николаевич - правильный тренер....
За что бог наказал Сочи ?)))).
За что бог наказал Сочи ?)))).