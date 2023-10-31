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Месси подарили 8 золотых колец по случаю завоевания «Золотого мяча»

вчера, 18:47

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч».

После этого Лео подарили 8 золотых колец, дизайн каждого из которых уникален и содержит подробную информацию о каждом случае, когда Лео признавали лучшим футболистом в мире.

Месси подарили 8 золотых колец по случаю завоевания «Золотого мяча»

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 14:24
Я не завидую. Месси заслужил!
Это уже работа дизайнеров. Круто вышло!
Завидовать может только Роналду, что не он на олимпе сейчас. Всё внимание приковано к лучшему игроку всех времен!
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 08:45
На церемонии вручения ЗМ он был пострижен. Смотреть церемонию это пристально следить?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:32
«Как я уже сказал, он сбрил волосы по бокам и бороду тоже. А тут все густо»

Блин, мужик, да что с тобой не так…)) Как же ты жестко фанатеешь от Месси, что так пристально следишь даже за этим
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:26
Ключевое слово «подарили»😁 как и 3 золотых мячика ранее
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:04
Ну теперь это настоящий голум со своими прелестями.
амурец
амурец
сегодня в 00:23
Надо бвло подарить веточку от липы, так как и этот ЗМ у Месси липовый
Per4ick
Per4ick
вчера в 21:20
маркетинг и клоунада, жалкая пародия на Джордана. перстни дают вообще по другому поводу, а гномику с какого перепугу перстень 2010? за слитый чм в юар с 0 голами.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:48
Геша : А где мои кольца?.. FF : А ты сначало женись по-человечески.. А-ха-ха-ха..
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:49
Убедил
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Ну сам погугли...за 8 мячей и подарили и фотосессию заранее сделали...а потом обрили)...
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:45
Я сказал МОЖЕТ фотошоп. Если правда, то как это связано с ЗМ? Посмотри на прическу. Фото сделано не сейчас.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Кольца подарил адидас как раз в связи с 8 золотым мячом...это тоже фотошоп?)...
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Да может это фотошоп. Или он рекламировал эти кольца. Может, еще что-то. Но фото явно не сегодняшнее. Как я уже сказал, он сбрил волосы по бокам и бороду тоже. А тут все густо. Скорей всего с ЗМ это вообще никак не связано, просто некоторые сложили 1 + 1, получили 3.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:27
Но согласись, Лео глупо выглядит на этом фото с перстнями...я еще могу понять фото с восемью мячами, но перстни то он сам надевал)...ужас...
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:22
Нужно было скинуть тот момент, когда двое из ларца говорят: "Будет сделано"
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:20
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:18
Освой фотошоп нормально. Либо видео давай. Только не из советских фильмов
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:15
Его боялись даже чеченцы)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:12, ред.
Здорова, братва!...
Grizly88
Grizly88 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:12
Ахахахаха не исключено
cska1948
cska1948
вчера в 19:12
Не успел Месси получить восьмой ЗМ, а восемь золотых колец, посвящённых этому, уже готовы. Значит решение о том, что именно Месси получит ЗМ было принято задолго до его официального оглашения.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:11
Левые кольца
Elliada
Elliada
вчера в 19:10
И поверили в это некоторые. Я информацию не проверял, но церемонию ЗМ смотрел. Так вот Месси сбрил волосы по бокам, а на фото шевелюра. Неужели за день выросло? Бороду тоже сбрил, а тут густая.
cska1948
cska1948 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:07
Ну да, например кубок "Золотой пастух", в смысле ковбой по ихнему.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54
Сколько подарков у Месси, то кольца дарят, то мячи)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:51
В следующем году будет девятое за героическое взятие МЛС и какого-нибудь кубка Америки. Скриньте.
Futurista
Futurista
вчера в 18:48
Такого китча я не видел даже в лихие 90-е)...
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