Месси подарили 8 золотых колец по случаю завоевания «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч».
После этого Лео подарили 8 золотых колец, дизайн каждого из которых уникален и содержит подробную информацию о каждом случае, когда Лео признавали лучшим футболистом в мире.
Это уже работа дизайнеров. Круто вышло!
Завидовать может только Роналду, что не он на олимпе сейчас. Всё внимание приковано к лучшему игроку всех времен!
Это уже работа дизайнеров. Круто вышло!
Завидовать может только Роналду, что не он на олимпе сейчас. Всё внимание приковано к лучшему игроку всех времен!
Блин, мужик, да что с тобой не так…)) Как же ты жестко фанатеешь от Месси, что так пристально следишь даже за этим
Блин, мужик, да что с тобой не так…)) Как же ты жестко фанатеешь от Месси, что так пристально следишь даже за этим