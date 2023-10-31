Месси подарили 8 золотых колец по случаю завоевания «Золотого мяча»

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вчера, 18:47

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины выиграл 8-й «Золотой мяч».

После этого Лео подарили 8 золотых колец, дизайн каждого из которых уникален и содержит подробную информацию о каждом случае, когда Лео признавали лучшим футболистом в мире.