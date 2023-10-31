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Снова несправедливость. Месси обокрал очередного топ-форварда, речь не о Мбаппе

вчера, 13:11
Лионель Месси
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий

Итоги голосования на ЗМ разочаровали.

Видимо, все участники голосования – персональные фанаты Лионеля Месси. Иначе не объяснить, как лишь при одном значимом трофее (титул Лиги 1 сложно включить в актив) и играя в бесхарактерном ПСЖ, аргентинец умудрился обойти более достойного конкурента и забрать «Золотой мяч». Разбираемся, кто остался не у дел, и смотрим на новое поколение претендентов.

У Холанда больше аргументов

На уровне логики. Молодой норвежец только перешёл в самый интенсивный и конкурентный чемпионат – и сразу начал разрывать соперников. Адаптировался к сложной системе Пепа Гвардиолы, показывал стабильно высокий уровень весь сезон. Месси играл в слабом чемпионате Франции и ярко вспыхнул лишь на время чемпионата мира.

На уровне статистики. У Холанда – рекорд результативности за сезон АПЛ (напомним, в дебютный для Эрлинга сезон в АПЛ). Аргумент, что норвежца не было видно в принципиальных матчах – обман. Он помогал отобрать очки у «Ньюкасла», развалил МЮ хет-триком и ассистентским дублем, сломил перспективный «Брайтон» и, главное, участвовал в трёх из 4 мячей «Арсеналу» в ключевом матче чемпионата, плюс до этого забивал «канонирам». С тем же успехом аргентинцу можно припомнить игры с «Монако», «Марселем» и «Ренном» в первом круге, а также с «Лионом» – во втором. Добавить к этому стремительный вылет из ЛЧ ПСЖ и 0 голов. Сравнить это с пента-триком Эрлинга «Лейпцигу», голом и ассистом в первом матче с «Баварией» и мячом – во втором. Еще стоит вспомнить, что парижане по меркам Лиги 1 – галактикос. И Лео с Неймаром и Мбаппе набил 16+16. У норвежца в гораздо более тяжёлом чемпионате – 36 голов.

И на уровне трофеев. ЧМ Лионеля – против требла Холанда с «Сити», плюс долгожданной победы в ЛЧ (и для игрока, и для клуба).

Резюмируя – Месси вытащил ЧМ для Аргентины. Но вся команда была заточена под главную звезду. Это такой же аргумент, как 36 голов Эрлинга – Гвардиола тоже частично затачивал «горожан» под завершения норвежца. Но эффект этот распространился на весь сезон. А у Лео – только мундиаль и просто хорошие показатели в Лиге 1.

Килиан Мбаппе – вечный заложник ПСЖ

Француз не сможет претендовать на «Золотой мяч», пока остаётся в «Пари Сен-Жермен». Месси стал исключением благодаря успеху сборной и своему имени. Килиан тоже известен – но не как многократный обладатель ЗМ.

И пока он сам делает всё для этого. Уже несколько возможностей было у форварда, чтобы совершить главный шаг в карьере – перейти в мадридский «Реал». В первый раз Килиан повёлся на радужные перспективы парижан, о которых ему рассказывали боссы клуба – на деле ничего не поменялось, просто молодой француз стал ключевой фигурой клуба. Летом-2023 «Санта-Барбара» продолжилась – опять появились инсайды, что Килиан в шаге от «Реала». И опять громкая история не закончилась ничем – и даже сообщается, что после всего клуб и футболист могут продлить контракт.

Форвард сам выбрал такой путь – теперь придётся мириться с последствиями. Мбаппе, как и Месси, провёл отличный ЧМ, показал чемпионский менталитет в финале, в одиночку затащив Францию в серию пенальти. Но место в голосовании, среди прочего, определяют трофеи, а не обычное серебро.

В топ-10 – человек, который прошёл футбол

К 23-м годам Хулиан Альварес собрал все трофеи, какие только мог. После победы на мундиале бок о бок с Месси вернулся в «Ман Сити», стал чемпионом Англии, поднял над головой национальный Кубок, позже – главный трофей ЛЧ. А новый сезон начал победой над «Севильей» в Суперкубке УЕФА.

В то же время понятно, что 7-м в голосовании за ЗМ аргентинский юноша стал авансом. В «Сити» он на тот момент не играл серьёзной роли – Гвардиола только подпускал его к стартовому составу. Остальные номинанты – лидеры своих клубов. Да и статистикой Хулиан ни с кем тягаться не может – 9 голов за 31 матч АПЛ-22/23.

Время новых имён

Вместе с тем Альварес – один из первопроходцев нового поколения. Криштиану Роналду больше нет в списке претендентов, теперь на футбольную пенсию отправляется его главный соперник Лионель. Пока наиболее вероятно новое противостояние Холанд-Мбаппе – первому для этого надо продолжать победную поступь с «Сити», второму – выбираться из лап парижских шейхов.

Винисиус – равно как и Эрлинг с Килианом – уже не первый раз в списке лучших. Новейшими же представителями последнего поколения становятся Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия – правда, для них определяющим будет дальнейший путь «Наполи» после Спаллетти. Противостояние двух форвардов может превратиться в треугольник – великолепный дебютный сезон в «Реале» проводит Джуд Беллингем. Шаг, необходимый Килиану, англичанином уже сделан – и уже в следующем году хавбек будет одним из главных претендентов.

В случае выхода «Барсы» из кризиса добавятся Гави и Педри, прогресс «Арсенала» выведет на вершину Мартина Эдегора, Букайо Сака. Рывка своей команды не хватает и Джамалу Мусиале – хавбек безусловно талантлив, но в «Баварии» Тухеля «Золотой мяч» выиграть практически невозможно.

В любом случае смену поколений не остановить – с закатом возрастных звёзд на первый план уже выходит дерзкая молодёжь. И трофей Месси очерчивает границу.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 19:00, ред.
вот это ты осуждатель конечно
а что тащил все что летело во всех матчах и сериях пенальти это все равно
месси же просто был на поле
и ты настолько прямолинейно мыслишь что не понимаешь, для медийки и денег нет наиболее выгодного персонажа на минувшем чм чем карлик
молчаливый закомплексованный бородатый мужик-карлик
почти каждый видит в нем себя
или Франции опять отдавать победу что ли? Мбаппе со своим позорным ПСЖ не подходит под статус мирового героя

увы
человечеству очень нравится смаковать стариной, легендами
вот и взяли кого то похожего на уже существующего Марадонну
фантазии ноль, как и в дриблинге Месси
Ди Мария был куда круче, если не согласен, то обоснуй - чем Месси был лучше на ЧМ чем Ди Мария?
разве что цифрами в статистике гол+пас
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 17:50
Причём тут евреи,мы здесь ведь о футболе говорим!
Знаешь в чём самая главная проблема,в двойных стандартах
2010 Иньеста чемпион мира ,лучший игрок финала но зм у Месси
2019 Алисон победитель лч и кубка Америки но зм у Месси
Напомню за то же самое Месси и получил мячи 2021 и 2023,именно за кубок Америки и ЧМ!
За Месси говорит его имя и несколько мячей он получил за имя,потому что были футболисты и получше чем он в те сезоны и с этим бесполезно спорить
Agamaga...............
Agamaga............... ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 17:37
Кто эти "весь мир"? Подписчики криша? Морган и несколько ненавистников? В сети смотрю голосования болельщиков, Месси заметно опережает Холанда.
Если есть вопросы к жюри, то к болельщикам какие вопросы? Наверняка за Холанда голосовали все остальные, а за Месси только его адепты, да? Так скажешь? А почему и там Месси впереди? Значит весь мир понимает, кто достоин выиграть ЗМ?
Но у вас есть такие отмазки как "Месси признался в любви к евреям", поэтому ему дарят, и верить во всякие заговоры.
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 17:36
А для халявщика ЗМ?
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 17:34
Великий он для вас и вам подобных и не более а Барса стала хуже с ухрдрм Неймара и Суареса, а не как не Месси, и вообще Барса как топ держаласль на Хави и Иньесте, а еще на легендаиеом капитане Пуделе которого уважали даже болельщики Реала, а по сравнению с ним Меся абсолютно нулевой капитан
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 17:30, ред.
Так ты же сам начал мне про Криштьяну писать,а теперь говоришь про каких то адептов
Весь мир понимает что у Месси несколько "левых" золотых мячей,ну конечно кроме его фанов!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:10
Дать только 2 мяча игроку, который с конца нулевых в топ-10 игроков ежегодно по совокупности показателей? Игроку, который трижды брал ЛЧ в статусе лучшего ее бомбардира? Великому распасовщику, дриблеру, исполнителю штрафных? То есть столько же, сколько и у Роналдо с его скомканной из-за травм и отсутствия лч карьерой? Это прям очень надо месси не любить. я и сам его недолюбливал, но тем не менее с ним барса всегда была в плей оф лч. а как он ушел, то сразу два вылета. Совпадение, не думаю
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:06
Для замыкателей есть золотая бутса - все справедливо.
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 15:12
А ведь это не справедливо такие веди тоже нужны
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 14:37
Суарес не системообразующий игрок, а просто топовый замыкатель. Такие редко получают зм, у холлана спросите
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 11:27
ну столько он скорее всего ЗМ и заслужил честно
амурец
амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 11:26
ну у каждого свое мнение, мне в 15 больше понравился Суарес именно он был лучшим на пару с Неймаром, 12 там блистал Иньеста, я не говорю, что Месси был никакой (как последние годы) но эти трое были получше
just futball
just futball ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 07:47
Какая турнирная таблица в начале сезона? Посмотри туртаблицы Бундеслиги и Ли1
Ты лучше посмотри посление 5-6 сезонов АПЛ и поймешь что там доминирует одна команда.
Похожую на текущую таблицу мы и на прошлом сезоне понаблюдали
andrewheat
andrewheat
сегодня в 06:34
Даже если Золотой мяч за Месси получила его легендарность, так ведь её заслужить нужно! Топ-форвард из заголовка пока только в начале пути к ней, возможно, он об этом задумается и сделает верный вывод.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Rahat R (раскрыть)
сегодня в 05:35
Удивительно, но факт! Игрок имеет 5 ЗМ, но никогда полезными действиями не отметился в плей-офф ЧМ.
Зато хвалится, что сыграл на 5-ти турнирах.
В чём же важность игрока? В ЛЧ от партнёров польза была даже чуть больше.
Холанду не показывать? Так и норвежец исчез в важных матчах ЛЧ.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 05:32
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 02:31
    Что, у месси 2 зм всего должно быть? Маловато. Восемь много, 2 мало. Но по дриблингу и пасу это было лучшее, что я видел, с 96 года как футбол смотреть начал. Возможно, еще и по открываниям. Но там не так очевидно. Плюс, частл новые элементы добавлял - штрафные, лонгболлы, желание забить через себя, сейчас - сухой лист старается. Да, впечатление смазал своей переоцененностью и частотностью употребления своего имени в тех же кликбейтных заголовках. Но талант великий. В 2012 казалось, что прямо таки лучший в истории
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ FenixSL (раскрыть)
    сегодня в 02:25
    Голкипер напортачил с голландцами
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 02:24
    4 как максимум. Предлагаю все же не забывать, что игрок хоть и переоцененный, но феноменальный. Не его вина, что в эпоху маркетинга нужно было вот так поддерживать свою переоцененность. Продаются лучше индивиды, а не команда. Вот поэтому со звездами атаки так и носятся. Уже и тренеру их мудохать нельзя, и даже на скамейку усадить. Кароч, своевременно ферги карьеру закончил. Он бы такого позора, когда ладно суперзвезды, но и какойнить балотелли тоже права качает. Черте что, все боятся ударить звезду. Вот она и издевается над коллективом. Это приведет к деградации футбола. Человек зазвездится любой в окружении ссыкунов.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 02:16
    Хз, 12 год - великолепная статистика, фенлменальная. 15 год - требл + нехарактерная для него щедрость к партнерам в атаке. Не перетягивает форвардовитость на себя, как в случае со златаном, с суаресом. Не кричит на нея, как на вилью. Месси из трио опускался в глубину, в каком-то плане даже иногда становясь плеймейкером. Да, просела скорость, но улучшился пас.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 02:12
    Вы сказали, что если у месси отнять четыре спорных мяча, ио он все равно рекордсмен. Я не согласился. У рона только 1 незаслуженный. Про месси говорят спорный, а не незаслуженный. Вся претензия - в любом непонятном случае всегда отдавай индивидуальную награду месси - вот она. Иньеста достоин зм 2010, тк уж очень круто смотрелась что испания, что барса. Не могу сказать, что арги так же уверенно выиграли чм, как испания в 2010. Про псж вообще молчу. С барсой 10 года париж не сравнить. За игру дают. При всем уважении к голландии и интеру, вау-игры эти команды не показывали. В финалах ждали бразилию и барсу в тот год. Это как в прошлом, когда мс играл лучше реала, но продул в полуфинале на тоненького.
    FenixSL
    FenixSL ответ just futball (раскрыть)
    сегодня в 01:34
      FenixSL
      FenixSL ответ Валерыч (раскрыть)
      сегодня в 01:32
      помимо карлика ЧМ выиграли еще люди
      куда ярче играл Ди Мария и голкипер
      амурец
      амурец ответ Migelito (раскрыть)
      сегодня в 00:18
      И я про это, а без судей вполне возможно, арги и не смогут даже и из группы выйти
      амурец
      амурец ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
      сегодня в 00:17
      Ну не согласен, 12 и 15 тоже спорные
      Elliada
      Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
      вчера в 23:18
      Один из двух? То есть у Роналду все заслуженные? Ну да ладно. Недовольные не понимают, что ЗМ дают в первую очередь за индивидуальную игру, а потом за трофеи и статистику. Например, Роналдиньо в 2005 получил ЗМ за один выигранный чемпионат. Но разве говорят, что не заслужил? Но про Месси 2019 говорят. Также раздражает непоследовательность рассуждений. Например, Иньеста достоин ЗМ 2010 за ЧМ, хотя требл у Снейдера, а Месси ЗМ 2023 за ЧМ не достоин.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
      вчера в 23:07
      ЗМ - это не золотая бутса. Месси начинал в тот сезон именно разгонять атаки, дирижировать своими напарниками. Включился с баварией - а именно только ей и могли проиграть. Так что за последние сильные сольные проходы + новые элементы в игре, например, крутой процент штрафных - и дали заслуженный зм. Неймар возможно и был не хуже, но что называется, еще не заслуживал по совокупности. Не забывайте, что именно совокупность заслуг не позволила тому же снейдеру вообще оказаться в тройке в 2010.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 23:04
      на мой взгляд спорных лишь три. И тогда он всего лишь один из двух обладателей 5-и мячей. Не считаю 2010 спорным, т.к. это был праймовый месси во многих смыслах, к тому же еще не пешеход. Он играл лучше, чем годом ранее, когда выиграл зм с рекордным отрывом. Индивидуально был сильнее конкурентов, но зм надо было б отдать хавиньесте - это двойное решение было б красивым и культурным.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 22:17, ред.
      Не буду говорить про предыдущие ЗМ Лео, но в этом году против только те, кто считает: "Любому, но только не Месси".
      Все же более весомые эксперты по сравнению с теми, кто голосовал в реалиях. Почему Холланд? Что он сделал такого? Растворился во всех важных матчах прошедшего сезона. Вот кто, действительно, достоин был противостоять аргентину, так это КДБ, но он не попал даже в тройку - и это не новость, если вспомнить предыдущие годы, когда вручалась эта награда: к сожалению, "пахари" уходят в тень на фоне нападающих (исключение за последние 20 лет, наверное, только хорват).
      Просто надо перерассматривать критерии оценки, как мне кажется. А если брать тройку претендентов, то, соглашусь с экспертами, Месси заслужено забрал мяч, но я бы отдал голос за рыжего однозначно.
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga............... (раскрыть)
      вчера в 22:06, ред.
      У Криштьяну такой зм один 2013
      У Месси как минимум четыре
      Гость
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