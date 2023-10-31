Снова несправедливость. Месси обокрал очередного топ-форварда, речь не о Мбаппе

1698747090

вчера, 13:11

Итоги голосования на ЗМ разочаровали.

Видимо, все участники голосования – персональные фанаты Лионеля Месси. Иначе не объяснить, как лишь при одном значимом трофее (титул Лиги 1 сложно включить в актив) и играя в бесхарактерном ПСЖ , аргентинец умудрился обойти более достойного конкурента и забрать «Золотой мяч». Разбираемся, кто остался не у дел, и смотрим на новое поколение претендентов.

У Холанда больше аргументов

На уровне логики. Молодой норвежец только перешёл в самый интенсивный и конкурентный чемпионат – и сразу начал разрывать соперников. Адаптировался к сложной системе Пепа Гвардиолы, показывал стабильно высокий уровень весь сезон. Месси играл в слабом чемпионате Франции и ярко вспыхнул лишь на время чемпионата мира.

На уровне статистики. У Холанда – рекорд результативности за сезон АПЛ (напомним, в дебютный для Эрлинга сезон в АПЛ ). Аргумент, что норвежца не было видно в принципиальных матчах – обман. Он помогал отобрать очки у «Ньюкасла», развалил МЮ хет-триком и ассистентским дублем, сломил перспективный «Брайтон» и, главное, участвовал в трёх из 4 мячей «Арсеналу» в ключевом матче чемпионата, плюс до этого забивал «канонирам». С тем же успехом аргентинцу можно припомнить игры с «Монако», «Марселем» и «Ренном» в первом круге, а также с «Лионом» – во втором. Добавить к этому стремительный вылет из ЛЧ ПСЖ и 0 голов. Сравнить это с пента-триком Эрлинга «Лейпцигу», голом и ассистом в первом матче с «Баварией» и мячом – во втором. Еще стоит вспомнить, что парижане по меркам Лиги 1 – галактикос. И Лео с Неймаром и Мбаппе набил 16+16. У норвежца в гораздо более тяжёлом чемпионате – 36 голов.

И на уровне трофеев. ЧМ Лионеля – против требла Холанда с «Сити», плюс долгожданной победы в ЛЧ (и для игрока, и для клуба).

Резюмируя – Месси вытащил ЧМ для Аргентины. Но вся команда была заточена под главную звезду. Это такой же аргумент, как 36 голов Эрлинга – Гвардиола тоже частично затачивал «горожан» под завершения норвежца. Но эффект этот распространился на весь сезон. А у Лео – только мундиаль и просто хорошие показатели в Лиге 1.

Килиан Мбаппе – вечный заложник ПСЖ

Француз не сможет претендовать на «Золотой мяч», пока остаётся в «Пари Сен-Жермен». Месси стал исключением благодаря успеху сборной и своему имени. Килиан тоже известен – но не как многократный обладатель ЗМ .

И пока он сам делает всё для этого. Уже несколько возможностей было у форварда, чтобы совершить главный шаг в карьере – перейти в мадридский «Реал». В первый раз Килиан повёлся на радужные перспективы парижан, о которых ему рассказывали боссы клуба – на деле ничего не поменялось, просто молодой француз стал ключевой фигурой клуба. Летом-2023 «Санта-Барбара» продолжилась – опять появились инсайды, что Килиан в шаге от «Реала». И опять громкая история не закончилась ничем – и даже сообщается, что после всего клуб и футболист могут продлить контракт.

Форвард сам выбрал такой путь – теперь придётся мириться с последствиями. Мбаппе, как и Месси, провёл отличный ЧМ , показал чемпионский менталитет в финале, в одиночку затащив Францию в серию пенальти. Но место в голосовании, среди прочего, определяют трофеи, а не обычное серебро.

В топ-10 – человек, который прошёл футбол

К 23-м годам Хулиан Альварес собрал все трофеи, какие только мог. После победы на мундиале бок о бок с Месси вернулся в «Ман Сити», стал чемпионом Англии, поднял над головой национальный Кубок, позже – главный трофей ЛЧ . А новый сезон начал победой над «Севильей» в Суперкубке УЕФА .

В то же время понятно, что 7-м в голосовании за ЗМ аргентинский юноша стал авансом. В «Сити» он на тот момент не играл серьёзной роли – Гвардиола только подпускал его к стартовому составу. Остальные номинанты – лидеры своих клубов. Да и статистикой Хулиан ни с кем тягаться не может – 9 голов за 31 матч АПЛ -22/23.

Время новых имён

Вместе с тем Альварес – один из первопроходцев нового поколения. Криштиану Роналду больше нет в списке претендентов, теперь на футбольную пенсию отправляется его главный соперник Лионель. Пока наиболее вероятно новое противостояние Холанд-Мбаппе – первому для этого надо продолжать победную поступь с «Сити», второму – выбираться из лап парижских шейхов.

Винисиус – равно как и Эрлинг с Килианом – уже не первый раз в списке лучших. Новейшими же представителями последнего поколения становятся Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия – правда, для них определяющим будет дальнейший путь «Наполи» после Спаллетти. Противостояние двух форвардов может превратиться в треугольник – великолепный дебютный сезон в «Реале» проводит Джуд Беллингем. Шаг, необходимый Килиану, англичанином уже сделан – и уже в следующем году хавбек будет одним из главных претендентов.

В случае выхода «Барсы» из кризиса добавятся Гави и Педри, прогресс «Арсенала» выведет на вершину Мартина Эдегора, Букайо Сака. Рывка своей команды не хватает и Джамалу Мусиале – хавбек безусловно талантлив, но в «Баварии» Тухеля «Золотой мяч» выиграть практически невозможно.

В любом случае смену поколений не остановить – с закатом возрастных звёзд на первый план уже выходит дерзкая молодёжь. И трофей Месси очерчивает границу.