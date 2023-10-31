Роналду лайкнул запись с критикой в адрес 8-го «Золотого мяча» для Месси

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вчера, 18:26

Нападающий «Аль-Насра» прокомментировал запись о том, что форвард «Интер Майами» выиграл 8-й «Золотой мяч».

Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял тот факт, что награду получил Лео. Он заявил, что Месси уехал доигрывать в МЛС . Кроме того, он отметил, что Лионель выиграл ЧМ -2022 благодаря шести пенальти, а сам турнир прошел 8 месяцев назад. По мнению Ронсеро, Месси должен был выиграть только 5 «Золотых мячей», а остальные заслуживали Андрес Иньеста или Хави, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд.

Криштиану Роналду лайкнул эту запись и прокомментировал её смайликами.