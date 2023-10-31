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Роналду лайкнул запись с критикой в адрес 8-го «Золотого мяча» для Месси

вчера, 18:26

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал запись о том, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч».

Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял тот факт, что награду получил Лео. Он заявил, что Месси уехал доигрывать в МЛС. Кроме того, он отметил, что Лионель выиграл ЧМ-2022 благодаря шести пенальти, а сам турнир прошел 8 месяцев назад. По мнению Ронсеро, Месси должен был выиграть только 5 «Золотых мячей», а остальные заслуживали Андрес Иньеста или Хави, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд.

Криштиану Роналду лайкнул эту запись и прокомментировал её смайликами.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 11:20


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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 11:20


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Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 11:07
Во времена ,игры Пеле ,переодически и других поощряли ЗМ ,того же Яшина ,по той же логике и системе определения лучшего игрока мира ,Пеле должен был 15 лет лучшим ,он же Пеле и точка,может и не убедительно для глохла Месси ,но как то так и получается 😳
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 11:02
Не трогайте Гнома ,надо внести поправку ,что пока Гном ходит пешком по полю ,а не ползает ,вручать все ЗМ ему ,он же Месси ,и не смейте спорить 😳😳😳
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 09:53, ред.
В своих рассуждениях о правомерности вручения аргентинцу ЗМ вы делаете упор на то, что в тех же Лаосе и Никарагуа не имеют представления о том, как играет Месси. Вы ошибаетесь, упуская из виду " всемирную паутину " (интернет), которая охватывает практически всю планету и позволяет тому же болельщику наблюдать за игрой интересующего его футболиста (-ов). Мы в России лишены возможности смотреть матчи той же МЛС в полном объеме с первой до последней минуты, но по Ю-тубу практически с первых минут выступления в Лиге Месси лично я, как, думаю, и специалисты в названных вами странах, могли наблюдать за игрой аргентинца. И наблюдали, в чём я не сомневаюсь. И делали выводы. Так вот: Месси показывал по-прежнему завораживающий футбол, как в свои лучшие годы. Я уже не говорю о том, что он поднял свою команду из подвала чемпионата на свет божий. Причём сделал это практически в одиночку.
По этой причине все причастные к голосованию имели возможность сравнивать футбол Месси, Мбаппе и Холланда, его прямых конкурентов на звание лучшего. Результаты голосования вам известны.
Carradona
Carradona
сегодня в 09:02
+ ван Дейка обокрал
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:13
    Elliada
    Elliada ответ R. Carlos (раскрыть)
    сегодня в 08:11
    Сейчас голосуют представители топ-100 стран ФИФА. Причем тут условный Лаос? Ты как вообще представляешь эти страны? Думаешь, у них нет интернета, они никуда не ездят, а информацию извне через газеты получают???

    Что-то не мешало условным Лаосам голосовать за Модрича. Думаешь, его все знают? Больше, чем Роналду, которого он обошел?

    У Роналду банальная зависть и злоба. Мбаппе и Холанн нашли в себе мужество и поздравили Месси. А этот герой интернета. Хотя он даже Модрича и Бензема не поздравил. Гнилой человек
    Incredulous
    Incredulous ответ R. Carlos (раскрыть)
    сегодня в 07:11
    Да ладно, он тебе и так привел как минимум два железных аргумента:
    1. Ты сливочный
    2. Месси лучший
    С такими доводами уже не поспоришь.
    Я сам в шоке, как ловко он уделал всех критиков найсвятейшего.
    R. Carlos
    R. Carlos ответ ATG (раскрыть)
    сегодня в 07:03
      Andriv
      Andriv
      сегодня в 05:05
      А где в списке Снейдер и Рибери?
      salleeh
      salleeh
      сегодня в 01:48
      Определённо Роналду разбирается в футболе.
      ATG
      ATG ответ R. Carlos (раскрыть)
      вчера в 23:20
      Xa xa xa сливочный, да расслабься. Месси лучший, Рон нет
      n4td2bzk2y6s
      n4td2bzk2y6s
      вчера в 22:34
      Всë логично. Второй по популярности футболист лайкнул пост зама второй по популярности газеты 🤷‍♂️ Причëм испанской. Видимо, португальские издания вообще предпочитают обходиться без комментариев, пока кое-кто в сборной...
      Алексей Солдатов 1
      Алексей Солдатов 1
      вчера в 22:22
      Статья заказная сам Роналду и заказал )))


      И если быть объективным Месси запил 4 пенальти ( ему наверное их не надо было бить) 3 гола и две голевые передачи.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 22:02
      Каждый сверчок-знай свой шесток.Кто-то получает награду, кто-то негативит в интернете.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      вчера в 21:57
      Может случайно лайк зацепил, бывает)
      Давронбек Алиматов
      Давронбек Алиматов
      вчера в 21:41
      Кристину жаба душит Лучше молча под полушпой поплакал и успокоился
      adekvat
      adekvat
      вчера в 21:37
      Интересно когда кто нибудь напишет сколько он получил чужих мячей, тоже лайкнет, или гавкнет от злости.
      DXTK
      DXTK
      вчера в 21:36
      Роналду лайкнул и всплакнул, когда узнал что Месси получил 8 золотой мяч, и 4 от францфутбола и тут его Аргентинец сделал у Рона только 3 и на золотом мяче от фифа у Месси 4 у Рона 2, вечно второй всегда завидует вечно первому не красиво.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 21:12
      Некрасиво Рон поступает, тактичнее было бы промолчать, чем нагнетать на свою персону гнев, хотя ему глубоко пох конечно
      Evgeniy25
      Evgeniy25
      вчера в 21:09
      Когда подключаются пристрастия, фанатство, поклонники, то получается то что мы сейчас наблюдаем! Сделали из Рона и Месси и идолов! Шоу! Мне искренне жаль что пропустили мимо Рибери Инесту Хави Снейдера Левандовски! А Холонда рано возводить до небес, ещё не известно сможет он удержать эту планку Испания где Рон и Месси ставили рекорды, Это не АПЛ! Если конечно не перейдёт в Реал! Посмотрим
      FenixSL
      FenixSL
      вчера в 21:06
      все по делу
      Per4ick
      Per4ick ответ Лиза Никонова (раскрыть)
      вчера в 21:06
      а 91 гол это не мусорная стата? что он выиграл к чему привели его голы, кстати в тот год он играл цф все его голы почти были в штрафной, а иньеста выиграл евро и был лучшим игроком того евро. тоже ведь мяч с душком
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:47
      Салаха ещё забыли, его мяч 2020
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 20:39, ред.
      А-ха-ха-ха.. 😄😂..Отлично.. Значит жжёт у него.. А может пора ему Моргану опять дать интервью?.. Опять нам расскажет какую-нибудь свою мечту в стиле обыграть Аргентину в финале ЧМ.. Давай, Геша - мы ждём.. Очень.. Factos.. 🤡🐓🐀🤭🐫🍓🪠
      Александр Валяев
      Александр Валяев
      вчера в 20:38, ред.
      Месси должны были удалить на ЧМ, но судьи как будто специально тянули Аргентину в финал. Роналду тоже заслуживает максимум 3, а месси максимум 5- согласен!
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 20:34
        3ton
        3ton ответ R. Carlos (раскрыть)
        вчера в 20:30
        Роналду ,Фигу и Ривалдо до уровня Месси и Роналду , как до Луны .
        Таких футболистов в современном футболе много ,а есть уникальные
        Пеле ,Марадона , Месси , Роналду .
        Лиза Никонова
        Лиза Никонова ответ yrasikos22 (раскрыть)
        вчера в 20:24
        причем тут ассисты на лео? я говорю в общем, кто сколько их раздал. месси в 2012 вместе с озилом по 20+ гп раздали, притом что месси еще 91 гол забил. так что это не тупо ограниченный замыкатель, игрок штрафной. и получил по делу зм
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