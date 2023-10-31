Роналду лайкнул запись с критикой в адрес 8-го «Золотого мяча» для Месси

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал запись о том, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч».
Заместитель главного редактора испанской газеты As Томас Ронсеро высмеял тот факт, что награду получил Лео. Он заявил, что Месси уехал доигрывать в МЛС. Кроме того, он отметил, что Лионель выиграл ЧМ-2022 благодаря шести пенальти, а сам турнир прошел 8 месяцев назад. По мнению Ронсеро, Месси должен был выиграть только 5 «Золотых мячей», а остальные заслуживали Андрес Иньеста или Хави, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд.
Криштиану Роналду лайкнул эту запись и прокомментировал её смайликами.
Проблема зм в схеме подсчета голосов со всего мира. Понимаете? Да?
Например в условнов Лаосе или Никарагуа кого больше знают?
Кто больше на слуху и на виду?
Холланд?
Или тот кто по телику рекламирует чипсы и много что еще.
Он же в рекламе забивает (постановочно естественно) невероятные голы в 9 ку и наигранно улыбается.
Вот и что после можно ожидать? Да уже если честно все равно.
ЗМ больше не буден таким каким был когда его получали Роналдо, Фигу, Ривалдо...
Проблема зм в схеме подсчета голосов со всего мира. Понимаете? Да?
Например в условнов Лаосе или Никарагуа кого больше знают?
Кто больше на слуху и на виду?
Холланд?
Или тот кто по телику рекламирует чипсы и много что еще.
Он же в рекламе забивает (постановочно естественно) невероятные голы в 9 ку и наигранно улыбается.
Вот и что после можно ожидать? Да уже если честно все равно.
ЗМ больше не буден таким каким был когда его получали Роналдо, Фигу, Ривалдо...
В такие моменты всегда хочется спросить: "а кто вам дал право делить людей, кому можно что-то давать, а кому нельзя? Может быть, с их точки зрения как раз вы не достойны судить кто лучше, а кто хуже.
Коли такая система подсчёта существует в настоящий момент, то, значит, нужно это либо принять, либо не обращать внимания и проходить мимо. Ведь данная номинация, данный приз - это приз частного издания, которое вправе устанавливать свои собственные правила. А в чужой монастырь, как известно со своим уставом, не лезут.
В такие моменты всегда хочется спросить: "а кто вам дал право делить людей, кому можно что-то давать, а кому нельзя? Может быть, с их точки зрения как раз вы не достойны судить кто лучше, а кто хуже.
Коли такая система подсчёта существует в настоящий момент, то, значит, нужно это либо принять, либо не обращать внимания и проходить мимо. Ведь данная номинация, данный приз - это приз частного издания, которое вправе устанавливать свои собственные правила. А в чужой монастырь, как известно со своим уставом, не лезут.