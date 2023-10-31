Месси – с восьмым «Золотым мячом. И другие триумфаторы

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сегодня, 01:09

France Football снова раздал призы не бесспорно.

В Париже вечером было гламурно и стильно. С налетом чего-то футбольного. Церемония вручения «Золотого мяча», не меняя сущностного содержания выбора его обладателя, все больше обрастает сопутствующими трофеями и наградами. Давайте разберемся в том, кому и за что вручали призы в этом элитном клубе от France Football.

Премия Раймона Копа

Эта награда названа в честь бывшего полузащитника сборной Франции. Ее вручают лучшему футболисту мира, которому еще не исполнилось 22 лет. И здесь особых вариантов и альтернатив не было. Тот случай, когда в зачет шел даже не столько прошлый сезон, как это обычно бывает у подобных премий, а старт нового сезона. В таком случае выбор очевиден: 20-летний полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем, который сейчас просто разрывает клубный футбол.

Для очистки совести и статистики назовем остальных финалистов. На втором месте оказался немец из «Баварии» Джамал Мусиала, а далее расположились Педри («Барселона», Испания), Эдуардо Камавинга («Реал», Франция), Гави («Барселона», Испания), Хави Симонс («Лейпциг», Нидерланды), Алехандро Бальде («Барселона», Испания), Антониу Силва («Бенфика», Португалия), а Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) и Элье Ваи («Ланс», Франция) замкнули десятку.

Кстати, Беллингем в своей речи во время награждения упомянул и Зинедина Зидана, чей пятый номер носит сейчас в «Реале», и Мусиалу, которого обошел в этом голосовании:

«Джамал отличный парень. Так мило, что он прислал мне сообщение с пожеланием всего наилучшего. Он знает, как сильно я его люблю и уважаю. Мой пятый номер в „Реале“ — это давление. Оно осознанное. Я хотел испытать это на себе и отдать дань уважения одному из моих героев. В „Реале“ старт у меня сложился отлично. Все в клубе мне были рады. Я уверен в своих способностях, и команда помогает мне их реализовать».

Премия Льва Яшина

И если с премией Копа вопросы вряд ли у кого-то возникнут, то с наградой имени Льва Яшина все куда сложнее. Наверняка взорвутся многие любители футбола. Потому что им точно покажется, что подход к выбору обладателя этой награды оказался слишком формальным. Они просто взяли победителя чемпионата мира и назначили его героем. Тут, конечно, стоит признать, что вклад вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в успех национальной команды оказался выше, чем, например, у Льориса в победе Франции на ЧМ -2018.

Тем не менее, сложно представить, что лишь несколько игр, пусть и крайне важных, становятся определяющими для награды, которая вроде как фундаментально подводит итог года. Ведь подвиги Мартинеса в «Астон Вилле» вряд ли кто-то вспомнит, если они были. К тому же его поведение после победы на ЧМ -2022 скорее сыграло против него с репутационной точки зрения. В общем, образ Мартинеса как лучшего вратаря года в мире выглядит сомнительным. Повторите это вслух – удивитесь, как язык отказывается слушаться.

Давайте посмотрим на тех, кто остался за спиной Мартинеса: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Яссин Буну («Аль-Хилаль», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун), Доминик Ливакович («Фенербахче», Хорватия), Аарон Рэмсдейл («Арсенал», Англия), Майк Меньян («Милан», Франция), Брис Самба («Ланс»).

Премия Сократеса

Напряженную спортивную составляющую «Золотого мяча» организаторы разбавили вручением премии Сократеса. Она дается тому, кто внес большой вклад в гуманитарную деятельность. И тут Винисиусу, который стал ее обладателем, стоит отдать должное. Он сформировал собственный фонд и приложение, которое позволяет получать образование малообеспеченным студентам. В прошлом году в это дело Винисиус вложил 335 тысяч евро, в этом – более 1 миллиона евро. И будет наращивать объемы вложений.

Впрочем, в своей речи во время награждения Винисиус коснулся в первую очередь не той проблемы, за решение которой получил премию, а другой, за слишком рьяную борьбу с которой у кого-то он вызывает уже даже насмешки. Речь о расизме:

Нам часто приходится с этим сталкиваться. И мы должны все вместе с расизмом бороться. Мы должны продолжать нашу борьбу. Я хочу передать это послание всем молодым людям, которые на нас ориентируются и нас поддерживают.

Премия Герда Мюллера

Тут ни у кого вопросов и сомнений не возникло. Эту награду уверенно забрал Эрлинг Холанд, который побил все доступные рекорды в свой первый сезон в «Манчестер Сити». Во время церемонии решили показать нарезку из всех его 56 голов, за которые норвежец и был награжден. Публике пришлось надолго «зависнуть». Окончание ролика Холанд встретил простой репликой:

Это моя работа.

Далее у него завязался разговор с Дидье Дрогба и Гари Линекером, которые участвовали в награждении. Дрогба предложил Холанду отпраздновать его следующий гол в стиле Дидье или Гари. Норвежец согласился:

Посмотрим на мой следующий гол. Мне нравятся такие вещи. Когда забью этот гол, буду думать о вас обоих и приму решение, как его отпраздновать.

Голы Холанда уже давно не являются интригой и новостью. Теперь в них будет добавлен интригующий элемент: как же Эрлинг отметит свой следующий забитый мяч?

Лучшие клубы мира

В данном случае подход организаторов оказался вполне формальным и предсказуемым. В женском футболе лучшим клубом была названа «Барселона», которая выиграла и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов. Она же делегировала в шорт-лист претенденток на женский «Золотой мяч» сразу шестерых футболисток. Одна из них и получила награду – Айтана Бонмати.

Победа стала первой для 25-летней футболистки. Но вполне предсказуемой. Бонмати не только ярко выступала за «Барселону», которая взяла важные трофеи, но и вместе со сборной Испании выиграла чемпионат мира. Здесь никаких сомнений быть не могло. Второй финишировала Сэм Керр, которая выступает за «Челси» и сборную Австралии. А замкнула тройку юная Сальма Паральуэло из «Барселоны» и сборной Испании. Четвертой стала Фридолина Рольфо, которая представляет сборную Швеции и все ту же «Барселону». У каталонского клуба три лучших футболистки из четырех.

А лучшим мужским клубом в мире признали тоже вполне логично «Манчестер Сити», который взял «требл». Дальнейшие пояснения особо и не нужны. Можно только отметить, что семь из тридцати футболистов-претендентов на «Золотой мяч» представляли эту команду. Но победа досталась не кому-то из них.

Лучший футболист мира

Да, об этом говорили заранее, это предсказывали, и это случилось. Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч» и оторвался по этому показателю в небеса. Уже по награде Мартинесу было понятно, насколько высоко оценивается статус чемпионата мира. Холанд с его голевыми подвигами и «треблом» с «Манчестер Сити» оказался не так привлекателен для тех, кто голосовал.

Да, конечно, продолжатся споры, начнутся дискуссии с новой силой. По этому поводу высказался неплохо Дуайт Йорк:

Чемпионат мира может состоять всего из семи матчей, но это самый главный турнир в футболе. Очевидно, что «требл» требует большей последовательности и стабильности. Но входящие в него трофеи всегда будут в тени чемпионата мира. На стороне Холанда сильные аргументы, но никто не станет спорить с тем, что совершил Месси. Посмотрите хотя бы, что он сделал с «Интером Майами». Он превратил футбол в популярнейший спор в Америке. Никто не мог оказать такого влияния. Трудно воспринимать кого-то, кроме Месси, в контексте «Золотого мяча». Люди твердили, что без победы на чемпионате мира нельзя стать величайшим в истории. Лионель пошел и взял эту победу. При этом у Холанда есть повод чувствовать себя обиженным.

Конечно, противники Холанда будут утверждать, что его сборная Норвегии ничего не показывает. Однако стоит понимать контекст: какие партнеры у него и какие у Месси. Впрочем, это извечный спор в случаях, когда в командных видах спорта вручаются индивидуальные награды.

Ну а теперь пришло время назвать тех, кого обошел Месси в этом голосовании. В порядке от второго места и далее: 2. Эрлинг Холанд, 3. Килиан Мбаппе, 4. Кевин Де Брюйне, 5. Родри, 6. Винисиус, 7. Хулиан Альварес, 8. Виктор Осимхен, 9. Бернарду Силва, 10. Лука Модрич, 11. Мохамед Салах, 12. Роберт Левандовски, 13. Яссин Буну, 14. Илкай Гюндоган, 15. Эмилиано Мартинес, 16. Карим Бензема, 17. Хвича Кварахцелия, 18. Джуд Беллингем, 19. Харри Кейн, 20. Лаутаро Мартинес, 21. Антуан Гризманн, 22. Ким Мин Дже, 23. Андре Онана, 24. Букайо Сака, 25. Йошко Гвардиол, 26. Джамал Мусиала, 27. Николо Барелла, 28-29. Мартин Эдегор, 28-29. Рандаль Коло Муани, 30. Рубен Диаш.