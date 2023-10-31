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Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч»

сегодня, 00:57

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати завоевала «Золотой мяч».

В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, она стала лучшей футболисткой обоих турниров.

Это ее первая подобная награда.

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:30
Доброго здоровья.
Видно будет. Месси он один такой.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:48, ред.
Теннис на любителя)...бывают интересные моменты...

Рой Макай
Рой Макай ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:46
Согласен. Хотя женские теннис и волейбол вполне смотрибельны. Но футбол женский…такое конечно.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:21
Убрать надо женский футбол
ОПС
ОПС
сегодня в 07:33
Если заслужила, то пусть получает. К сожалению мы не избалованы трансляциями с женских матчей. Так, тут и оценить никак нельзя.
yefc645r7ady
yefc645r7ady
сегодня в 05:40
Товарищ Рубиалес, ваш выход!
протон
протон
сегодня в 04:35
Барселона конечно эталон в мировом футболе. В мужском футболе сделали лучшую команду мира и в женском преуспели, только уважение
stanichnik
stanichnik ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 03:23
Доброго Здоровья agamaga!
Традиции нерушимы, пошла по стопам Лео.
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:36
    Ironigor
    Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:34
    Видимо кто-то из англосаксов её знает!☝️😉
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Ага, отвернется, глядь, а лепрекон бежит с двумя ЗМ)
    Agamaga...............
    Agamaga...............
    сегодня в 01:14
    Золотые мячи любят Барселону 👏👏👏
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:10, ред.
    Закидают наверно меня сейчас шапками..., но в силовых/контактных видах спорта само по себе участие женщины (девушки) для меня - как кривое зеркало.
    Ну как можно к примеру смотреть с интересом и восхищением женский большой теннис, после реактивно-виртуозных Надаля-Федерера (Джоковича) ? Ну ведь не интересно же! Футбол, баскетбол,..., - та же тема. Про единоборства - ваще жесть.
    Другое дело художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание... Вот тут да - грация и пластика слабого пола просто топчет мужской контингент.

    P.S. Айтану с победой, конечно, но кто из местных её знал до этой новости, а ?
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:01
    Айтана - заслужила - и даже придраться не к чему!
    Рой Макай
    Рой Макай
    сегодня в 00:59
    Умница. Но пожелаю ей смотреть в оба, ведь один аргентинский полурослик может в случае чего и этот ЗМ притырить.
    Гость
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