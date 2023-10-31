Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч»

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати завоевала «Золотой мяч».
В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, она стала лучшей футболисткой обоих турниров.
Это ее первая подобная награда.
Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати завоевала «Золотой мяч».
В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, она стала лучшей футболисткой обоих турниров.
Это ее первая подобная награда.
Ну как можно к примеру смотреть с интересом и восхищением женский большой теннис, после реактивно-виртуозных Надаля-Федерера (Джоковича) ? Ну ведь не интересно же! Футбол, баскетбол,..., - та же тема. Про единоборства - ваще жесть.
Другое дело художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание... Вот тут да - грация и пластика слабого пола просто топчет мужской контингент.
P.S. Айтану с победой, конечно, но кто из местных её знал до этой новости, а ?
Ну как можно к примеру смотреть с интересом и восхищением женский большой теннис, после реактивно-виртуозных Надаля-Федерера (Джоковича) ? Ну ведь не интересно же! Футбол, баскетбол,..., - та же тема. Про единоборства - ваще жесть.
Другое дело художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание... Вот тут да - грация и пластика слабого пола просто топчет мужской контингент.
P.S. Айтану с победой, конечно, но кто из местных её знал до этой новости, а ?