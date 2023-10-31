Футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч»

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сегодня, 00:57

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати завоевала «Золотой мяч».

В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, она стала лучшей футболисткой обоих турниров.

Это ее первая подобная награда.