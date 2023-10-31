Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Месси выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз

сегодня, 00:48

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» 2023. Топ-20 списка претендентов на награду выглядит следующим образом:

20. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес;

19. Нападающий «Баварии» Харри Кейн;

18. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем;

17. Нападающий «Наполи» Кварацхелия Хвича;

16. Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема;

15. Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес;

14. Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган;

13. Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну;

12. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски;

11. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах;

10. Полузащитник «Реала» Лука Модрич;

9. Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва;

8. Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен;

7. Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес;

6. Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор;

5. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри;

4. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне;

3. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе;

2. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд;

1. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси посвятил «Золотой мяч» Диего Марадоне в его день рождения
Сегодня, 09:59
Сборная России поздравила Мартинеса с получением приза имени Льва Яшина
Сегодня, 08:49
Месси – с восьмым «Золотым мячом. И другие триумфаторы
Сегодня, 01:09Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии13
ОфициальноФутболистка «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч»
Сегодня, 00:57
Официально«Манчестер Сити» — лучшая команда года по версии France Football
Сегодня, 00:28
ОфициальноХоланд получил трофей имени Герда Мюллера
Сегодня, 00:06
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:43
Споров будет много, и у каждого своя правда, я лишь выскажу свою точку зрения....
После того, как всё это превратилось в цирк двух, а после и вовсе одного актера, лично у меня пропал интерес к этим наградам что ЗМ, что премия Яшина...
Было нн мало моментов, когда и Рон, и Лео получали свои ЗМ пррсто по принуипк "кто из них был лучше по сезону, тот и получит"....и не важно, что были игроки,реально заслуживающие эту награду!!!
Что касается премии Л.Яшина....побелил в ней Мартинез, да, стал ЧМ это круто, но вот вам так сказать ляп из самой церемонии....в рейтинге на ЗМ,Бону стоит выше Мартинеза, а значит катируется выше, но в премии Яшина побеждает Мартинез.....где логика???
Ладно, писать можно много о чем, повторюсь, правла у каждого своя,но все же знают, что решают конкретные люди, а всё остальное дело техники...
md9dpkhum2e8
md9dpkhum2e8
сегодня в 10:32
Эпоха Лео-Рон закончилась ! Король уходит ! Ждём новые имена /противостояния : Джуд, Викинг,Чебурандий
Elliada
Elliada ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:31
С 1956 многое изменилось. С 1995 года ЗМ мог получить любой игрок, но играющий в Европе. С 2007 года любой игрок в любой части мира.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:30
Фанаты Роналду с тобой не согласятся по поводу ЗМ 2018, но в остальном в точку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:26, ред.
Априори : "Награда «Золотой мяч» была учреждена журналом France Football и вручается с 1956 года лучшему футболисту в Европе...."

По факту : Награда вручена неевропейцу...играющему не в Европе...выигравшему ЧМ в Азии...и вручённая ему президентом американского клуба...))

...короче...чем дальше - тем смешней...
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:20, ред.
Так и есть.Даже в Интер Майами один из игроков назвал Бускетса лучшим и самым важным игроком команды. Не Месси, а именно Бускетса. В Сити то же самое. Каким бы звериным голевым чутьем ни обладал Холанд, каким бы гениальным ни был Де Брёйне, но мозг команды всегда в центра поля. Поэтому, на мой взгляд, Золотой Мяч Модрича в 2018 году - один из тех примеров, когда награда действительно заслуженна, хоть хорват и проиграл тот ЧМ.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 09:50
Где-то читал, что Родри ключевая фигура в Сити. То есть, любого можно убрать и ничего не будет, но без Родри все посыплется. Родри действительно важная фигура. И с Испанией выиграл ЛН. Но такие игроки всегда на втором плане.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:25, ред.
А по мне так больше всех заслужил Родри, без которого у МС и близко не была бы той игры, что позволила им взять требл. Это как Бускетс в праймовой Испании/Барселоне - никто не замечает его роли, пока он в составе. Стоит ему исчезнуть - пиши пропало.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 09:16
Ну так ЗМ вручают в результате голосования. То есть, выбирают люди, а не дают за трофеи и упрямую статистику. Конечно, при равных раскладах выберут того, кто больше нравится, но такую любовь еще нужно заслужить.

Если бы дали ЗМ Холанну, то ничего не изменилось бы. Все также половина считала бы, что заслуженно, а другая - нет. Мое мнение - Месси заслужил, а Холанн нет. Если не Месси, то КДБ, но точно не Холанн.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:08, ред.
Поэтому и вывод очевиден: Золотой Мяч - чистой воды субъективщина, зависящая от множества необъективных факторов. Напоминает Зал славы кок-н-ролла, где есть Эминем, но нет Джудас Прист и Айрон Мэйден. Маразм как он есть. На мой взгляд, в условном 2010 году Иньеста был лучше Месси, не говоря уже про Снайдера, но новые правила сделали своё дело.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:08
Какой бред. Всем понятно, что Месси дали приз только из-за медийной популярности.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 09:04
Какая разница, что было бы по старой схеме? Главное - текущие правила. Месси по голосам выиграл уверенно в 2010 году. Есть несогласные, конечно. Всегда были и будут. Возьми любой год и можно докопаться до победителя и выделить другого претендента, кому можно было дать ЗМ. Например, в 2018 году выиграл Модрич. Альтернатива - Гризманн. Чемпион мира, Суперкубок УЕФА, ЛЕ. Чем тебе не победитель ЗМ? Или 2022 год. Вместо Бензема можно было дать Куртуа. То же многие согласились бы.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 08:51
Вполне заслуженно! Чемпион мира в составе сборной Аргентины! Лидер команды где бы не играл!
Поздравляю!
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:50, ред.
Ежели судить по старой системе, то Снайдера, ибо представители France Football определили победителем именно его, на что даже документы соответствующие имеются. Ежели судить по логике персональных почитателей таланта Месси, объясняющих ЗМ 2023 победой на ЧМ, то Иньесту/Чави/Вилью. И тут речь не только про Месси/Роналду. Аналогичным образом, благодаря ФИФА, свои ЗМ не получили Рибери в 2013 и Нойер в 2014. Это к тому, что мне до фонаря что аргентинец, что португалец. Я за справедливость. Хотя ЗМ еще до эпохи Лео/Рона объективностью не отличался. Чего стоит только липовый ЗМ Каннаваро в 2006.Чувак даже в собственной сборной не был лучшим, не говоря про сезон/год в целом. Дали чисто за капитанскую повязку и за желание наградить защитника впервые с Заммера.
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 08:38
Киллиан Мбапе был лучше и в чемпионате Франции, и на ЧМ.
Месси был на виду из-за перехода.
Не объективно. Предыдущие 5-6 мячей заслужил, но крайние 2 это уже голосование за личный бренд и былые заслуги от личных почитателей.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 08:37
ахахах. Сколько не объясняй, что в период 2010-2015 ЗМ давали совместно с ФИФА по другим правилам, всё равно бесполезно. Каждый раз про 2010 год вспоминают и все время сравнивают все года с 2010.

Много раз говорил. Вы уж определитесь, кого "ограбил" Месси: Снейдера или Иньесту? Все никак выбрать не могут. Кто угодно, лишь бы не Месси. Так и в последующие года.
Rattlehead
Rattlehead ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 08:32, ред.
ЗМ никогда не был объективен. Это просто мнение определенной группы людей, не более. Само по себе вручение подобных наград в командных видах спорта - нонсенс.
wnu3rgwtx8hg
wnu3rgwtx8hg
сегодня в 08:31
Это уже какое-то шапито
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:30, ред.
ФИФА? А не они, случаем, прокатили проведшего феноменальный сезон Снайдера и чемпионов мира в лице сборной Испании в 2010 году, подключив к голосованию капитанов и тренеров сборных, хотя до этого победителя выбирали только представители непосредственно France Football? С Месси, по сути, деградация награды и началась.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 08:20
Да отдайте ему этот уже смешной и потешный якобы приз навсегда
Пусть каждый день полирует его
Все уже давно все поняли что зм необъективен
Вообще неинтересно какие там мячи ему дают
Это не награда это очередной пиар
Что бы чипсы лучше продавались
Отдайте ему уже и пусть оставит у себя
lotsman
lotsman
сегодня в 08:02
Кто бы сомневался.)) Это было ясно уже давно.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:46
Тренер-нацик? В сборной Франции одни негры, а он ненавидит одного араба?
матос
матос
сегодня в 07:46
После 2010 года не считаю эту награду серьезной. В 2010 году Снейдер заслуживал эту награду за блестяще проведенный сезон. Также и Рибери в 13 году бесспорно заслуживал эту награду но тоже кинули. Хз почему людям до сих пор еще не на94 на очевидно необъективную награду от французской версии спортэкспрэсса.....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:33
Купленный и проплаченный рейтинг...
Elliada
Elliada
сегодня в 07:30
Эпоха Лионеля Месси. ФИФА пыталась создать ему конкурента в лице Роналду, которому вручили 2 левых ЗМ, но "атлет" быстро сдулся. Фактически в 34 года закончил с большим футболом. Дальше только набивание статистики и позерство. Теперь Месси уделывает молодых Холанна и Мбаппе, а балласт в пустыне пасет верблюдов.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:26
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 07:26
    Красиво Лео забил последний гвоздь в крышку гроба Рона))
    Naherger
    Naherger
    сегодня в 07:23
    Давно уже без разницы. Последние лет 10 ЗМ вручается не лучшему игроку,а наиболее популярному в течении года. Смешно.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 07:12
    Это его последний "Золотой мяч".
    Эпоха Месси и Роналду завершена.
    амурец
    амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 06:57
    а в 2015 Суарес и Неймар тоже выиграли всё то что Месси, к тому же они тащили Барселону, особенно Суарес, а ЗМ кому дали?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     