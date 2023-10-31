Месси выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» 2023. Топ-20 списка претендентов на награду выглядит следующим образом:
20. Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес;
19. Нападающий «Баварии» Харри Кейн;
18. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем;
17. Нападающий «Наполи» Кварацхелия Хвича;
16. Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема;
15. Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес;
14. Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган;
13. Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну;
12. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски;
11. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах;
10. Полузащитник «Реала» Лука Модрич;
9. Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва;
8. Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен;
7. Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес;
6. Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор;
5. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри;
4. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне;
3. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе;
2. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд;
1. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
Если прикинуть нашими дурными головушками, кто же может составить в этом году конкуренцию Месси, при всём желании такового не нахожу. Кроме личных достижений, аргентинец на протяжении года радовал нас своей игрой. Целого года ! Кто из его прямых конкурентов может похвастаться этим ? Никто. Отличные отрезки у них сменялись невнятной игрой, многие фавориты уходили в тень, и мы даже забывали их фамилии. Лионель постоянно был на виду и, что самое главное, по-прежнему показывал классный футбол, который радовал почитателей его таланта.
По этой причине выбор лучшего, на мой взгляд, очевиден.
Если прикинуть нашими дурными головушками, кто же может составить в этом году конкуренцию Месси, при всём желании такового не нахожу. Кроме личных достижений, аргентинец на протяжении года радовал нас своей игрой. Целого года ! Кто из его прямых конкурентов может похвастаться этим ? Никто. Отличные отрезки у них сменялись невнятной игрой, многие фавориты уходили в тень, и мы даже забывали их фамилии. Лионель постоянно был на виду и, что самое главное, по-прежнему показывал классный футбол, который радовал почитателей его таланта.
По этой причине выбор лучшего, на мой взгляд, очевиден.