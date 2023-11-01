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Экс-игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции

вчера, 10:28

В объединённой пресс-службе судов Краснодарского края подтвердили арест на 7 суток бывшего игрока сборной России и ряда клубов Алексея Бугаева.

28.10.2023 года Прикубанским районным судом города Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ, возбуждённое в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В судебном заседании он не отрицал, что пытался скрыться от полицейских.

Судом Бугаев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:00
Больше всего в этой статье понравился заголовок.... "Экс-игрок...".....:)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:36
Дыма без огня не бывает...
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