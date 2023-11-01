Экс-игрок сборной России оказал сопротивление сотрудникам полиции

В объединённой пресс-службе судов Краснодарского края подтвердили арест на 7 суток бывшего игрока сборной России и ряда клубов .

28.10.2023 года Прикубанским районным судом города Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ , возбуждённое в отношении Алексея Бугаева. Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В судебном заседании он не отрицал, что пытался скрыться от полицейских.

Судом Бугаев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.