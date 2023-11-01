Отец задержанного в Краснодаре Бугаева: «Он попал под раздачу»

Отец бывшего защитника «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Иван Бугаев отреагировал на информацию о задержании экс-футболиста в Краснодаре.

Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определённые действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время, не в том месте.