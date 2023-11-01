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Отец задержанного в Краснодаре Бугаева: «Он попал под раздачу»

вчера, 09:18

Отец бывшего защитника «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексея Бугаева Иван Бугаев отреагировал на информацию о задержании экс-футболиста в Краснодаре.

Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определённые действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время, не в том месте.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 19:21
Всё нужно тщательно проверить... Но.... Чувствуется, что папа чего-то не договаривает....
Хиромант
Хиромант ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:21
- А ты прямо в точку попал. Если сам с этим не сталкивался - в это трудно поверить. Но такое бывает. Да что там - бывает ещё и не такое... Так что, прежде чем "поливать грязью" человека - надо бы разобраться...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:10
Пол кило наркоты? Да это так "По сути дела, невиновен".
Оказался не в то время, не в том месте, а ведь мы его предупреждали, что там рей идёт и надо другими тропами ходить.


Походу папаша Бугаева тоже в деле, а если пол кило наркоты это пустяки, то наверное он один из "боссов". Надо им тоже заняться.
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:49
Надо всё проверять тщательно!!
Over 9000
Over 9000 ответ 3jq49r8eedng (раскрыть)
вчера в 11:31
"с пацанами рядом стоял" )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:11
"В судебном заседании он не отрицал, что пытался скрыться от полицейских."

Мимо пробежал даже, бери выше)
True Story
True Story
вчера в 11:10
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:09
    Всё как по накатанной, - "Да он вообще просто мимо проходил , а они ему в карманы пол килограмм наркоты насыпали , он и не заметил " !)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 10:29
    Попал под раздачу наркосклада Промеса, там на всех хватило бы.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 10:16
    Промес ехидно улыбнуля: "Всего лишь 500 грамм? Мелочевка..."
    3jq49r8eedng
    3jq49r8eedng
    вчера в 09:50
    Он попал под наркораздачу и унёс с неё сколько смог
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 09:45
    Надеюсь, там разберутся. Если виновен реально - пусть по максималке сажают. Накосячил - отвечай. А если невиновен, так пусть отпустят
    Гость
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