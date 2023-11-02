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В «Рубине» высказались о запрете на регистрацию новых футболистов

вчера, 20:10

В пресс-службе «Рубина» отреагировали на решение палаты РФС по разрешению споров наложить на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед тренером Олегом Нечаевым.

Решение РФС на запрет на регистрацию новичков связано с заявлением тренера Олега Нечаева. Сообщаем, что «Рубин» уже погасил перед ним задолженность ещё до заседания палаты по разрешению споров. На самом заседании речь шла лишь о взыскании процентов за несвоевременную выплату дополнительного вознаграждения за выход команды в РПЛ: эта сумма составляет 32 тысячи рублей. Поскольку в этом году к «Рубину» уже применяли санкцию в виде запрета на регистрацию новичков, согласно регламенту, даже за небольшую задолженность палата применяет к клубам такую санкцию повторно. Как только клуб выплатит эту задолженность, запрет на регистрацию будет снят.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 22:55
Микрокредитование в помощь...)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:25
Даже такую мелочь Рубин отдает с большим боем.
Гость
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