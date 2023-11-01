«Арсенал» и «Барселона» нашли форварда в Нидерландах. Герой сезона продолжает перевоплощение

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вчера, 22:20

Игрок «Фейеноорда» сочетает несколько амплуа.

Яркий путь от Мюллера к Индзаги

Хотя у Сантьяго Хименеса – аргентинца, который вырос в Мексике, небольшой опыт строго в центре нападения, он забил 13 мячей в чемпионате Нидерландов и дважды огорчил любимого еврокубкового соперника – «Лацио», в Лиге чемпионов. Родился будущий нападающий «Фейеноорда» в семье аргентинского футболиста Кристиана Эдуардо Хименеса. Папа всего на четыре года старше, чем Роналду. Начинал атакующим хавбеком в «Бока Хуниорс». Сантьяго это старший из трех детей в семье, родился в Буэнос-Айресе.

Кристиан Хименес был в заявке успешной команды, которая дважды выиграла Кубок Либертадорес, но не закрепился. Карьера пошла на спад, но нашел выход – перебрался в Мексику. Там предложили игровую практику и паспорт, поэтому Сантьяго второй в семье футболист национальной команды Мексики. Отец сыграл всего в пяти матчах, а сын пошел дальше – 22 матча, 4 забитых мяча и 1 раз отдал голевую передачу. Но пусть скромная статистика не смущает. Пока форвард «Фейеноорда» не является основным и не ездил на ЧМ -2022.

Теперь у него немало выходов на замену за Мексику, а за двадцать минут сложно улучшить статистику. Плюс Сантьяго не был классическим центральным нападающим. У него есть матчи на фланге, охотно смещается в глубину поля, неплохо держит мяч. Визуально Сантьяго Хименес сильнее похож на молодого Томаса Мюллера по стилю, чем на Суареса, связь с которым ему приписали из-за интереса «Барселоны». Но поскольку тренер «Фейеноорда» Арне Слот нуждался в результативном нападающем, то переучитывает Хименеса.

В первом сезоне в Нидерландах у нападающего 15 голов и 2 ассиста в лиге, а в Лиге Европы 5 мячей в 9 матчах. А теперь в 11 поединках набралось 15 голов и 3 результативные передачи. Сейчас в игре Сантьяго появляется больше ходов Ван Нистелроя. Также видны фокусы Филиппо Индзаги. Чемпион мира в составе сборной Италии тоже откидывал мяч Дель Пьеро пяткой и искал пустые зоны на линии офсайда. Ван Нистелрой был выше и чаще играл строго в штрафной площади, но и Сантьяго обучается такой манере.

У сутулого мексиканца есть свежий подвиг. Стал первым игроком в истории Эредивизи, который сделал хет-трик на поле «Аякса». Понятно, что клуб из Амстердама в большом кризисе, но отмечаем уникальное достижение. Хименес забил дважды до того, как фанаты «Аякса» сорвали поединок. Позже матч доиграли, Сантьяго не успокоился, еще раз огорчил «Аякс». Необычный хет-трик, сделанный в одном матче, но в разные дни.

Живой интерес Хави и Артеты

Старший Хименес встречался с Симеоне. Обсуждали переход Сантьяго под крыло «Атлетико», где знают толк в центральных нападающих. Но стоит ли мексиканцу спешить с трансфером в клуб из Мадрида? Возможно, настолько перспективного футболиста позовут в клубы ещё богаче, чем «матрасники». Например, Левандовски уже 35 лет, его свежая травма повлияла на результаты Эль Класико, без поляка атака «Барселоны» не сумела забить «Реалу» более одного мяча.

Результативные центральные нападающие это уникальный лот на трансферных торгах, а Хименес растет и превращается в настоящего форварда. Причем у него подкупает не только тонкая игра рабочей левой ногой, не только хорошие удары головой при среднем для центрального форварда росте – 182 сантиметра, но также умение мгновенно принимать решения. В этом аргентинский мексиканец похож не только на Индзаги, но также на Альвареса из «Манчестер Сити».

Легко понять интерес не только «Барселоны», но также «Арсенала». Хави мог увидеть один из голов Сантьяго и вспомнить Луиса Суареса с Давидом Вильей. Прошла неудачная подача с фланга. Нельзя было сыграть ногами, мяч оказался слишком близко к телу и на неудобной высоте. Но хитрый Хименес согнулся и боднул мяч головой. Снаряд с отскоком от земли залетел в сетку ворот, голкипер не справился.

По таким мелким эпизодам тренеры высокого уровня определяют интеллектуальный диапазон футболиста. Сантьяго Хименес очень зрелый игрок как на 22-летнего паренька. «Арсеналу» такой нападающий точно пригодится, причем может вписаться в игру лучше, чем Влахович, поскольку серб классическая «девятка», а у мексиканца диапазон действий шире, что любит Артета. Альварес может выиграть борьбу у Жезуса с его травмами и у Хаверца с его промахами.

Сложные испытания впереди

Сантьяго Хименес может стать как одним из крутых нападающих из латинской Америки, так и очередным талантом, который не заиграет в клубе с конкуренцией. Пока его опекает толковый наставник Арне Слот, а в «Барселоне» будет мешать Левандовски. В «Арсенале» тоже конкуренты, перечисленные выше. Также у Хименеса есть минусы. Уставший Сантьяго уходит из штрафной площади, поскольку базовые установки у него как у молодого Томаса Мюллера.

А вот свежий Хименес держится центра, старается туда смещаться. У него хороший пас левой ногой, не такой эгоист, как многие знаменитые нападающие. Футболист нерядовой, разносторонний и попал на радары больших клубов. Каждый гол в ЛЧ это новый покупатель. «Фейеноорд» не будет ориентироваться на оценочную стоимость в 40 млн евро. Если Сантьяго не сбавит до конца сезона, то запросят намного, намного больше.

Речь о хитром и техничном нападающем, который подтянул игру правой ногой, не боится связывать линии и в двадцать два года такой ловкий, как Хулиан Альварес, просто пока ещё за пределами элитной лиги. Если раньше мексиканца мечтала выкупить «Бенфика», то теперь, если не будет жесткого спада и травм, «орлы» выбывают из борьбы. Хименес заинтересовал грандов первой величины. Кто ему подходит лучше? Пока сложно назвать одну команду.