«Реал» может заплатить 60 млн евро за защитника «Спортинга»

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сегодня, 00:23

Защитник «Спортинга» может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, за игроком уже долгое время следит «Реал». Контракт португальца со «Спортингом» рассчитан до лета 2027 года, а сумма отступных за футболиста составляет 60 млн евро.

Также в подписании Инасиу заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».