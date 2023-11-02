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«Реал» может заплатить 60 млн евро за защитника «Спортинга»

сегодня, 00:23

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, за игроком уже долгое время следит «Реал». Контракт португальца со «Спортингом» рассчитан до лета 2027 года, а сумма отступных за футболиста составляет 60 млн евро.

Также в подписании Инасиу заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:22
Инасиу уже давно перерос португальскую лигу как и его партнер по команде Педру Гонсалвеш. Думаю отличный вариант для Мадридского Реала по усилению обороны!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:12
Гонсалу хороший защитник и на протяжении 4-х сезонов достойно представляет Спортинг
Можно будет купить его и отдать в аренду на сезон в испанский чемпионат, так сказать проверка боем
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:03
Спортинг по любому в накладе не останется.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:49
Молодые перспективные защитники нам необходимы !
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