«Реал» может заплатить 60 млн евро за защитника «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, за игроком уже долгое время следит «Реал». Контракт португальца со «Спортингом» рассчитан до лета 2027 года, а сумма отступных за футболиста составляет 60 млн евро.
Также в подписании Инасиу заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Можно будет купить его и отдать в аренду на сезон в испанский чемпионат, так сказать проверка боем
Можно будет купить его и отдать в аренду на сезон в испанский чемпионат, так сказать проверка боем