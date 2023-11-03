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Бальбуэна: «При мне „Динамо“ станет чемпионом»

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Храневец
Храневец
вчера в 18:24
Ждемс аж с весны 1976 года !!!!!!!!!!!
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 17:55
Ему надо перейти в другой клуб из Москвы. Там любят такие сказки рассказывать своим болельщикам а те в свою очередь верят в это каждый год
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:41
Бальбуэна хочет играть вечно... за Динамо.
alexamit
alexamit
вчера в 15:28
Блажен,кто верует.
альсато
альсато
вчера в 13:13
слово -не воробей, вылетело-хрен поймаешь))))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:28
Вот не можете, Вы, Маэстро- без очередного ШЕДЕВРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:16
Вот не нравится мне, когда человек раньше времени начинает говорить об успехе и победе вообще. Нельзя этого делать. Лучше молча играй и делай на поле все для победы, а уж когда это случится., то можно и шампанское пить и говорить заслуженно.
Futurista
Futurista
вчера в 12:11
ff7fna8x5b3m
ff7fna8x5b3m
вчера в 12:06
А в конце сезона, когда, естественно, не станет, за базар ответишь?
2d2uvgq3m75z
2d2uvgq3m75z
вчера в 12:02
Не знал, что в Парагвай из Колумбии такой высококачественный продукт завозят
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:46
Доброго Здоровья adekvat!
Не совсем император, но что-то очень близко. Дело в том, что игроки фк Динамо между собой прозвали Фабиано, "генералом". Но признаться мне тоже не по нраву, когда футболисты начинают делать такие бахвальные заявления, да ещё ничем не подкреплённые и ему, как капитану следовало бы быть чуточку скромнее. А то после двух побед, даже далеко не над самыми сильными соперниками за долго до финиша заговорил о золотых медалях. Пока же в игре динамо нет стабильности ни в игре, ни в результатах, а самое главное не видно той чемпионской игры, дающей прав рассчитывать не то что на титул, а хотя бы на медали. Но надеюсь, что всё это придёт, лишь бы Бальбуэна не сглазил.))) Болейте за своих, а не против чужих!
adekvat
adekvat
вчера в 11:14
Император, коньяк теперь еще один Наполеон футболист появился.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:33
После победы прибухнул немного)
Capral
Capral
вчера в 10:33, ред.
Сразу вспомнилась советская классика "Берегись автомобиля": Но, Ленинград, Краснодар и Москва- с этим несогласны"!

А если серьезно, почему нет? Ярковыраженного фаворита в этом чемпионате нет.

Зенит дурака валяет. ЦСКА болеет. Спартак вообще непонятно чем занимается. Краснодар, как мне думается, ещё не созрел.

Вот и получается, чемпионство вполне доступно. По составу Динамо точно не слабее других. Но вот сама игра пока чемпионской не выглядит - много в игре команды недосказанности... Не хватает стабильности.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:31
Сказать можно все, что угодно.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 10:24
Надо научиться уверенно брать свои очки. Состав способен на многое.
3uzgbnpe3ux6
3uzgbnpe3ux6
вчера в 10:13
Пока слабо верится в такой прогноз
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