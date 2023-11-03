Бальбуэна: «При мне „Динамо“ станет чемпионом»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что в ближайшее время московский клуб выиграет РПЛ.
Станет ли «Динамо» при мне чемпионом? Да, конечно. Когда? Надеюсь, в этом сезоне.
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что в ближайшее время московский клуб выиграет РПЛ.
Станет ли «Динамо» при мне чемпионом? Да, конечно. Когда? Надеюсь, в этом сезоне.
А если серьезно, почему нет? Ярковыраженного фаворита в этом чемпионате нет.
Зенит дурака валяет. ЦСКА болеет. Спартак вообще непонятно чем занимается. Краснодар, как мне думается, ещё не созрел.
Вот и получается, чемпионство вполне доступно. По составу Динамо точно не слабее других. Но вот сама игра пока чемпионской не выглядит - много в игре команды недосказанности... Не хватает стабильности.
А если серьезно, почему нет? Ярковыраженного фаворита в этом чемпионате нет.
Зенит дурака валяет. ЦСКА болеет. Спартак вообще непонятно чем занимается. Краснодар, как мне думается, ещё не созрел.
Вот и получается, чемпионство вполне доступно. По составу Динамо точно не слабее других. Но вот сама игра пока чемпионской не выглядит - много в игре команды недосказанности... Не хватает стабильности.
Не совсем император, но что-то очень близко. Дело в том, что игроки фк Динамо между собой прозвали Фабиано, "генералом". Но признаться мне тоже не по нраву, когда футболисты начинают делать такие бахвальные заявления, да ещё ничем не подкреплённые и ему, как капитану следовало бы быть чуточку скромнее. А то после двух побед, даже далеко не над самыми сильными соперниками за долго до финиша заговорил о золотых медалях. Пока же в игре динамо нет стабильности ни в игре, ни в результатах, а самое главное не видно той чемпионской игры, дающей прав рассчитывать не то что на титул, а хотя бы на медали. Но надеюсь, что всё это придёт, лишь бы Бальбуэна не сглазил.))) Болейте за своих, а не против чужих!
Не совсем император, но что-то очень близко. Дело в том, что игроки фк Динамо между собой прозвали Фабиано, "генералом". Но признаться мне тоже не по нраву, когда футболисты начинают делать такие бахвальные заявления, да ещё ничем не подкреплённые и ему, как капитану следовало бы быть чуточку скромнее. А то после двух побед, даже далеко не над самыми сильными соперниками за долго до финиша заговорил о золотых медалях. Пока же в игре динамо нет стабильности ни в игре, ни в результатах, а самое главное не видно той чемпионской игры, дающей прав рассчитывать не то что на титул, а хотя бы на медали. Но надеюсь, что всё это придёт, лишь бы Бальбуэна не сглазил.))) Болейте за своих, а не против чужих!