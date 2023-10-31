Аршавин назвал лучшего нападающего РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кого он считает лучшим нападающим РПЛ.
Кассьерру, потому что больше всех забил.
В нынешнем сезоне Кассьерры сыграл 18 матчей за «Зенит», в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
общества "Зенит" не смог назвать ни одного российского футболиста,
колумбийцы наше всё...!!! Про Месси шутить не буду, не у нас играет
золотой карлик, тоесть мальчик!!!
общества "Зенит" не смог назвать ни одного российского футболиста,
колумбийцы наше всё...!!! Про Месси шутить не буду, не у нас играет
золотой карлик, тоесть мальчик!!!