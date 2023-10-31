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Аршавин назвал лучшего нападающего РПЛ

вчера, 21:11

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, кого он считает лучшим нападающим РПЛ.

Кассьерру, потому что больше всех забил.

В нынешнем сезоне Кассьерры сыграл 18 матчей за «Зенит», в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:01
Его просили назвать лучшего нападающего РПЛ, а не лучшего российского нападающего. Допустим, не Кассьерра. Кто? Смолов, Дзюба, Сергеев, Соболев, Тюкавин?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:14
Мнение профи и теперь администратора около футбольного поля..
shur
shur
вчера в 22:05
... заместитель генерального директора по спортивным вопросам
общества "Зенит" не смог назвать ни одного российского футболиста,
колумбийцы наше всё...!!! Про Месси шутить не буду, не у нас играет
золотой карлик, тоесть мальчик!!!
adekvat
adekvat
вчера в 21:40
Логично, нападающий должен забивать.
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