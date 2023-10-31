Аршавин назвал лучшего нападающего РПЛ

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вчера, 21:11

Бывший футболист «Зенита» ответил на вопрос, кого он считает лучшим нападающим РПЛ .

Кассьерру, потому что больше всех забил.

В нынешнем сезоне Кассьерры сыграл 18 матчей за «Зенит», в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.