Романцев: «Нужно попробовать возродить Кубок Содружества»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что следует возродить Кубок Содружества.
А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Ганчаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать надо! Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры.
Напомню, лучший бомбардир чемпионата Армении, например, пришёл из резерва команды ФНЛ "Акрон", забил там 26 мячей, сейчас опять на лавке в ФНЛ сидит.
Романцев мыслями ещё в тех временах, когда в СССР команды разных республик действительно могли потягаться друг с другом и тогда это были ещё и принципиальные противостояния, сейчас мало что космическая разница в уровне, так ещё и это как товарищеские матчи по накалу будет для всех.
Напомню, лучший бомбардир чемпионата Армении, например, пришёл из резерва команды ФНЛ "Акрон", забил там 26 мячей, сейчас опять на лавке в ФНЛ сидит.
Романцев мыслями ещё в тех временах, когда в СССР команды разных республик действительно могли потягаться друг с другом и тогда это были ещё и принципиальные противостояния, сейчас мало что космическая разница в уровне, так ещё и это как товарищеские матчи по накалу будет для всех.
"Кубок Содружества" на рубеже веков был интересен только встречей украинского и российского чемпиона, а если уж быть точным, то Динамо (Киев)-Спартак (Москва).
Чем другим был интересен этот турнир? Да больше ничем!
Ну, кому интересно когда к примеру российский чемпион выигрывает предварительные матчи с крупным, а порой с двухзначным числом?!
В 1998 году «Спартак» Москва обыграл таджикский «Вахш» со счётом 19:0.
Романцев реально считает, что это был интересный турнир?
Сейчас встреча с украинскими клубами априори невозможна и тогда в чём смысл?
Да можно конечно организовать, возродить этот турнир, но интереса не будет, прежде всего по двум факторам.
Наш чемпион не будет играть в полную силу, будет много молодёжи и больше будет похож на подготовительный товарняк.
К тому же уровень остальных команд опять будет очень низкий.
Помню как Динамо (Киев) и Спартак (Москва) выставляли основы и бились как будто в последний раз и от этого матча зависит всё в этой жизни.
БАТЭ может стать заменителем той легендарной команды из Киева?
Не смешите, по уровню эта команда больше к ФНЛ подходит.
"Кубок Содружества" на рубеже веков был интересен только встречей украинского и российского чемпиона, а если уж быть точным, то Динамо (Киев)-Спартак (Москва).
Чем другим был интересен этот турнир? Да больше ничем!
Ну, кому интересно когда к примеру российский чемпион выигрывает предварительные матчи с крупным, а порой с двухзначным числом?!
В 1998 году «Спартак» Москва обыграл таджикский «Вахш» со счётом 19:0.
Романцев реально считает, что это был интересный турнир?
Сейчас встреча с украинскими клубами априори невозможна и тогда в чём смысл?
Да можно конечно организовать, возродить этот турнир, но интереса не будет, прежде всего по двум факторам.
Наш чемпион не будет играть в полную силу, будет много молодёжи и больше будет похож на подготовительный товарняк.
К тому же уровень остальных команд опять будет очень низкий.
Помню как Динамо (Киев) и Спартак (Москва) выставляли основы и бились как будто в последний раз и от этого матча зависит всё в этой жизни.
БАТЭ может стать заменителем той легендарной команды из Киева?
Не смешите, по уровню эта команда больше к ФНЛ подходит.