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Романцев: «Нужно попробовать возродить Кубок Содружества»

вчера, 11:25

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что следует возродить Кубок Содружества.

А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Ганчаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать надо! Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ. Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры.

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Все комментарии
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:25
романцев походу 1,5 года в коме был
Храневец
Храневец
вчера в 18:17
Посмеялся бы над этой затеей ,если бы не было грустно за наш футбол ! Но таковы реалии жизни в настоящее время .
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:07
На безрыбье и рак рыба, а на безлюдье и Фома дворянин.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:05
Какие санкции, зачем вы это выдумываете?
С нашими клубами играли иностранные клубы и ничего им за это не было.
Кубок PARI Премьер 2023 1 июля — 15 июля 2023 Санкт-Петербург
Чемпион Црвена Звезда
Серебряный призёр Зенит
Бронзовый призёр Фенербахче
Четвёртое место Нефтчи

И где вы слышали о санкциях к сербскому, турецкому и азербайджанскому клубу?
Так же наша сборная играет матчи и ещё за это не наказали ни одну страну.

Не перегибайте палку!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:33
Если и подтянуться, то только букмекеры. Ведь это будет прекрасная почва для договорняков, больше на кубке Содружества делать нечего)
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 15:29
Дедуль,никому это Содружество не надо уже давно))БРИКС-другое дело!а Содружества давно уже нет.....
альсато
альсато
вчера в 15:22
у меня такое ощущение, что здесь (в основном) пессимисты собрались))))..чего Вы накинулись то на О.И.?...человек высказал свое ПОЗИТИВНОЕ мнение!....и сразу в штыки))))...Свои тогда конструктивные варианты предлагайте !...п.с. мне интересны (в трудовом коллективе) только те люди-которые , что то предлагают! (пускай даже и дурь-несусветную)...НИОДНОГО я не услышал предложения!...увы...
lotsman
lotsman
вчера в 14:43
И с кем играть? Украина и Грузия уже вышли. На стадии выхода, а значит не станут играть, в угоду америкосам, Казахстан, Армения, Молдова.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:29
Романцев, прекращай пить...
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:36
Он закончился, потому что всем стало неинтересно, так что «… вызовет большой интерес и сейчас» вообще неуместно...
Spectr
Spectr ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:20
Почему 2 года?Я бы сказал,что лет 9
Viollator
Viollator
вчера в 13:14
Это проект типа поворота северных рек _ на юг.
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:08
здесь...будет важно, где такой турнир проводить))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:59, ред.
Идея отличная. Всего по одной причине: не будет проходных матчей, так как каждая команда захочет стать в турнире первой. Единственное, от чего придётся отказаться, так это от названия турнира. Другие времена, другие нравы. Всё другое, а главное, чего нет, - дружбы между странами и народами, которая превратилась в фикцию. Остался только коммерческий интерес. Кто-то скажет, что уровень футбола в других странах не ахти, поэтому нет смысла проводить турнир. А мне будет интересно. Гораздо интереснее, чем смотреть матчи нашей сборной. Хотя кому как.
альсато
альсато ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:54
да разве нам важен итог?...Нам нужна-Спортивная составляющая!...главное-это идея!))))
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:51
Зема, Здравия Желаю!...сегодня уже не будет таких счетов!))хне тот Спартак, да и Калев-подрос)...мне такой турнир-нравится!....пускай он уже на Содружество-не тянет... можно и по другому озаглавить....нууу..к примеру-"Кубок СССР-2024!")))))...а почему бы и нет!))))
drug01
drug01
вчера в 12:40
Это хорошее предложение в данное время
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:22
Ды он то прав, идея с этим кубком интересная. Только нет того уже содружества. Украина, Казахстан, Армения, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия эти 100% дадут отказ в участии. Нужен альтернативный состав участников, от прежнего остается только название.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:06
Романцев застрял в прошлом. Он давно не в деле.
Помню эти матчи без зрителей, иногда в крытых стадионах каких-то матчи проходили, так как это было зимой.
Дело в другом, никто кроме Белоруссии не приедет.
Остальных надо финансово мотивировать. Но им УЕФА может санкции ввести за эти игры.
Это так, в воздух сказано. Понятно, что ностальгия есть у него.
LOpp
LOpp
вчера в 11:59
Олег Иванович похоже в последние 2 года телевизор вообще не включал
ОПС
ОПС
вчера в 11:59
Да уже никогда, никакого кубка содружества не будет. Другие времена, другие команды, другое все.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:52, ред.
Спорно, очень спорно Олег Иванович.

"Кубок Содружества" на рубеже веков был интересен только встречей украинского и российского чемпиона, а если уж быть точным, то Динамо (Киев)-Спартак (Москва).
Чем другим был интересен этот турнир? Да больше ничем!
Ну, кому интересно когда к примеру российский чемпион выигрывает предварительные матчи с крупным, а порой с двухзначным числом?!
В 1998 году «Спартак» Москва обыграл таджикский «Вахш» со счётом 19:0.
Романцев реально считает, что это был интересный турнир?
Сейчас встреча с украинскими клубами априори невозможна и тогда в чём смысл?
Да можно конечно организовать, возродить этот турнир, но интереса не будет, прежде всего по двум факторам.
Наш чемпион не будет играть в полную силу, будет много молодёжи и больше будет похож на подготовительный товарняк.
К тому же уровень остальных команд опять будет очень низкий.
Помню как Динамо (Киев) и Спартак (Москва) выставляли основы и бились как будто в последний раз и от этого матча зависит всё в этой жизни.
БАТЭ может стать заменителем той легендарной команды из Киева?
Не смешите, по уровню эта команда больше к ФНЛ подходит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:35, ред.
C кем его возрождать, если в остальных странах топы - примерно как середняки ФНЛ?

Напомню, лучший бомбардир чемпионата Армении, например, пришёл из резерва команды ФНЛ "Акрон", забил там 26 мячей, сейчас опять на лавке в ФНЛ сидит.

Романцев мыслями ещё в тех временах, когда в СССР команды разных республик действительно могли потягаться друг с другом и тогда это были ещё и принципиальные противостояния, сейчас мало что космическая разница в уровне, так ещё и это как товарищеские матчи по накалу будет для всех.
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
вчера в 11:32
Олег прав!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
У нас постоянно проводят подобные кубки, просто названия у них разные. А так конечно играть надо и с другими странами
gmweev27jf7k
gmweev27jf7k
вчера в 11:29
Эта идея себя давно изжила
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