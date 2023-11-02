Романцев: «Нужно попробовать возродить Кубок Содружества»

Экс-тренер «Спартака» считает, что следует возродить Кубок Содружества.

А почему бы и нет? Главное — не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом. Но много хорошего слышал о его воспитаннике Александре Глебе, поигравшем в «Барселоне» и «Арсенале»; о еврокубковых победах БАТЭ над топовыми командами при Ганчаренко, который сейчас работает в России. Словом, попробовать надо! Но думаю, что прежде стоило бы попробовать возродить Кубок Содружества, пригласив чемпионов стран СНГ . Помню, как интересно и остро проходил этот турнир! Уверен, он вызовет большой интерес и сейчас. А значит, подтянутся телевидение, рекламодатели, букмекеры.