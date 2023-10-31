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Семак раскритиковал формат проведения Кубка России

вчера, 23:13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о формате проведения Кубка России.

Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу. Второй — по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме. Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно [когда два матча] подряд выездных — это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое. В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 07:25
На Семака противно смотреть,противно слушать и читать. Зенит ещё никого не менял в лучшую сторону,только наоборот. У него игроков на три состава,еврокубков нет,а они,бедненькие ,устали🤦
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:45
Богданыч разрыдался, практически)
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 04:21
Щадяшщий режим? Да мы итак играем меньше многих. В чемпионате всего лишь 30 туров, еврокубков нет.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:11
"И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме." Имел как-то смелость написать, что дабы местные гении тренерского цеха не плакали, не нужно искать соперников для сборной на просторах Африки, а используйте данное время для игр КР. И вообще лучше "щадящий режим" нашим клубам, они то просто устают от демонстрации современных моделей игры, особенно скоростей, в матчах РПЛ, раз в 2 недели пойдет. Но как по мне, КР подарок с данной формулой, наигрывай молодежь и.т.д., ведь при старой формуле клубы РПЛ наперегонки пытались слиться с данного турнира, а потом сливались условно рукавам карманам и манжетам в первых же квалифай раундах ЕК, видать тоже уставали сильно, не успев чемпионат начать. "В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше." Да ладно, а как же плач после отстранения от ЕК что матчей будет мало? Что РПЛ расширить нужно? Или неправду пишу? Раз в месяц играйте, глядишь ахинею нести перестанете, да и стыдоба такое нести в прессу, изначально глянул источник, думал Иван Карпов, оказывается нет. СБС, не позорьте клуб своими подобными комментариями, его и так все "любят" как минимум на данном сайте. Взгляд со стороны ежели что.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:16
Вопрос резонный.Но ответа на него не дадут.
Гость
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