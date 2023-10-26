Семак: «Все привыкли к победам „Зенита“, но проблемы есть у всех»

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26 октября 2023, 14:02

Главный тренер «Зенита» прокомментировал положение дел в РПЛ и рассказал о готовности к матчу 13-го тура с «Ахматом» защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Андрея Мостового.

Все привыкли к победам «Зенита», но проблемы и сложности есть у всех — невозможно всё время выигрывать. Мы должны как можно дольше оставаться на вершине, а как у нас получится — посмотрим. По ходу сезона нам пришлось немного перестраиваться и в ту, и в другую сторону, но у всех команд есть проблемы. Стараемся работать, а результат — посмотрим, какой будет. Ситуацию, которая есть, мы принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков... Андрей Мостовой готовится в общей группе, он вышел на поле в предыдущем матче, и мы посмотрим, насколько он будет готов. Он пропустил много, и ждать того, что он будет готов провести на поле все 90 минут и сыграет свой лучший матч, наверное, не стоит — для этого нужно сыграть ещё две-три игры, чтобы вернуть былые кондиции. Слава так много не пропустил, поэтому ему в этом отношении проще.

Также Семак высказался по поводу обращения клуба в ЭСК по итогам матча с «Крыльями Советов».

Я думаю (клуб обратился в ЭСК), чтобы прежде всего — обратить внимание. Эти ситуации повторяются постоянно, и очень нужно объяснять те моменты, которые есть. Жёсткая игра — это жёсткая игра, а грубая игра — это грубая игра. Что касается судейских ошибок, то я уже много говорил об этом в этом сезоне — таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Наше дело — тренироваться и играть.

Напомним, «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.