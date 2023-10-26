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Семак: «Все привыкли к победам „Зенита“, но проблемы есть у всех»

26 октября 2023, 14:02

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал положение дел в РПЛ и рассказал о готовности к матчу 13-го тура с «Ахматом» защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Андрея Мостового.

Все привыкли к победам «Зенита», но проблемы и сложности есть у всех — невозможно всё время выигрывать. Мы должны как можно дольше оставаться на вершине, а как у нас получится — посмотрим. По ходу сезона нам пришлось немного перестраиваться и в ту, и в другую сторону, но у всех команд есть проблемы. Стараемся работать, а результат — посмотрим, какой будет. Ситуацию, которая есть, мы принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков...

Андрей Мостовой готовится в общей группе, он вышел на поле в предыдущем матче, и мы посмотрим, насколько он будет готов. Он пропустил много, и ждать того, что он будет готов провести на поле все 90 минут и сыграет свой лучший матч, наверное, не стоит — для этого нужно сыграть ещё две-три игры, чтобы вернуть былые кондиции. Слава так много не пропустил, поэтому ему в этом отношении проще.

Также Семак высказался по поводу обращения клуба в ЭСК по итогам матча с «Крыльями Советов».

Я думаю (клуб обратился в ЭСК), чтобы прежде всего — обратить внимание. Эти ситуации повторяются постоянно, и очень нужно объяснять те моменты, которые есть. Жёсткая игра — это жёсткая игра, а грубая игра — это грубая игра. Что касается судейских ошибок, то я уже много говорил об этом в этом сезоне — таких ситуаций очень много, они непонятны, но это не мои компетенции. Наше дело — тренироваться и играть.

Напомним, «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.

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Все комментарии
протон
протон
26 октября в 19:31
Не играл Зенит лучше ни с Динамо, ни с Локомотивом. Игры были в целом равные, в которых соперники Зенита просто лучше реализовали свои моменты. С учетом тех игровых ресурсов, которые есть у Зенита, начали сезон они слабо, мало создавали моментов и забивали. Странно списывать эти поражения на невезение
Бубнин
Бубнин
26 октября в 15:06
"Когда ты выигрываешь матч, то команде дают 3 очка, а когда проигрываешь, не получаешь очков. Таков футбол. Поэтому надо лучше играть и больше тренироваться. Стараться забивать во время матчей больше голов прямо в ворота соперника, против которого команда вышла играть на поле."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 октября в 14:23
Вот и Семак заговорил....
Пришло время...собирать камни...и очки...
Календарь ему в помощь...
Из 9-ти официальных матчей начиная с 22-го октября - 7 дома...на "Газпром Арене"..

Особняком конечно стоит матч с Краснодаром....через 2-е недели.....
И станет видно....Чьи в лесу шишки...

Надо признать у Краснодара календарь конечно не подарок....
2-е игры с ЦСКА...Спартак...Крылья...Зенит....
Ситуация в сравнении с зенитовской ровно наоборот.....
Из 6-ти официальных матчей начиная с 21-го октября - 5 в гостях....

Думаю у Зенита неплохие шансы уйти на зимний перерыв лидером....
Хотя...РПЛ...трудно что то предсказывать....
Кто ожидал что чемпионистый Семак только в сентябре потеряет 8 очков..??
shlomo
shlomo
26 октября в 14:18
Я думал что уже обратились в ЭСК ... действительно была грубая игра.
de1-pier0
de1-pier0
26 октября в 14:10
Все это кто?К бразильцам может привыкли?
Гость
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