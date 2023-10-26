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Борис Ротенберг-старший ответил на вопросы про «Сочи»

26 октября 2023, 15:16

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший сообщил, что положение дел в клубе будет зависеть от следующей игры с «Пари НН», в частности возможные перемены в тренерском штабе.

Также в Сочи попытаются исправить ситуацию с плохим полем.

Напомним, футбольный клуб «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ. В матче 12-го тура подопечные Александра Точилина разгромили «Урал».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
26 октября в 21:59
Настала пора возвращать не только прежнее название клуба, но и прежнюю прописку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 15:47, ред.
"Также в Сочи попытаются исправить ситуацию с плохим полем."

Стадион только 10 лет назад как построен и 6 лет назад как реконструирован за 4.7 миллиарда рублей, исходя из подготовки к ЧМ по футболу, но опять что-то пошло не так)

Главное, что по реконструкции в первую очередь получалось, что стадион получить ультрасовременный газон с системой полива, аэрации и дренажа.

Что случилось, ультрасовременную систему полива украли?)

Наверное, ещё 4.7 лярдов нужно?
Гость
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