Борис Ротенберг-старший ответил на вопросы про «Сочи»

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26 октября 2023, 15:16

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший сообщил, что положение дел в клубе будет зависеть от следующей игры с «Пари НН», в частности возможные перемены в тренерском штабе.

Также в Сочи попытаются исправить ситуацию с плохим полем.