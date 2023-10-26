Борис Ротенберг-старший ответил на вопросы про «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший сообщил, что положение дел в клубе будет зависеть от следующей игры с «Пари НН», в частности возможные перемены в тренерском штабе.
Также в Сочи попытаются исправить ситуацию с плохим полем.
Напомним, футбольный клуб «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ. В матче 12-го тура подопечные Александра Точилина разгромили «Урал».
Стадион только 10 лет назад как построен и 6 лет назад как реконструирован за 4.7 миллиарда рублей, исходя из подготовки к ЧМ по футболу, но опять что-то пошло не так)
Главное, что по реконструкции в первую очередь получалось, что стадион получить ультрасовременный газон с системой полива, аэрации и дренажа.
Что случилось, ультрасовременную систему полива украли?)
Наверное, ещё 4.7 лярдов нужно?
Стадион только 10 лет назад как построен и 6 лет назад как реконструирован за 4.7 миллиарда рублей, исходя из подготовки к ЧМ по футболу, но опять что-то пошло не так)
Главное, что по реконструкции в первую очередь получалось, что стадион получить ультрасовременный газон с системой полива, аэрации и дренажа.
Что случилось, ультрасовременную систему полива украли?)
Наверное, ещё 4.7 лярдов нужно?