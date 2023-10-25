Опубликован список лучших бомбардиров за всю историю Кубка России

Пресс-служба Кубка России опубликовала список из десяти лучших бомбардиров за всю историю турнира. Первое место занимает бывший нападающий «Ротора» и сборной России Олег Веретенников, на его счету 24 мяча.
Из действующих футболистов в список лучших бомбардиров входят нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев (19 мячей) и нападающий «Спартака» Квинси Промес (14 мячей).
Например - Нарисованы собака, лошадь, овца, поросёнок, лось. Вопрос - кто здесь лишний?
Вот и здесь, лишний Промес, он не россиянин.
Например - Нарисованы собака, лошадь, овца, поросёнок, лось. Вопрос - кто здесь лишний?
Вот и здесь, лишний Промес, он не россиянин.