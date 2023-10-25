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Опубликован список лучших бомбардиров за всю историю Кубка России

25 октября 2023, 15:59

Пресс-служба Кубка России опубликовала список из десяти лучших бомбардиров за всю историю турнира. Первое место занимает бывший нападающий «Ротора» и сборной России Олег Веретенников, на его счету 24 мяча.

Из действующих футболистов в список лучших бомбардиров входят нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев (19 мячей) и нападающий «Спартака» Квинси Промес (14 мячей).

Опубликован список лучших бомбардиров за всю историю Кубка России

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Joseph Dredd (раскрыть)
25 октября в 21:37
Есть такие задачки, для развития детей в детских садах
Например - Нарисованы собака, лошадь, овца, поросёнок, лось. Вопрос - кто здесь лишний?
Вот и здесь, лишний Промес, он не россиянин.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lotsman (раскрыть)
25 октября в 21:27
Что делает его лишним?
adekvat
adekvat
25 октября в 21:23
У Сергеева есть шанс.
lotsman
lotsman
25 октября в 17:38
А Промес, в этой компании, лишний.
nubom
nubom
25 октября в 17:29
Лишь бы Семак Кубок в очередной раз не слил...
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 17:10
Сейчас кубок уже другой, и игр больше
Байкал-38
Байкал-38
25 октября в 16:59
Лучшие бомбардиры кубка (Веретенников, Медведев, Кулик) увы не знали вкуса победы этого турнира.
asraeil
asraeil
25 октября в 16:19
Думаю что Иван запросто сможет выйти на второе место. Удачи ему!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 16:06
Догонят и перегонят ещё.
Гость
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