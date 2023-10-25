Опубликован список лучших бомбардиров за всю историю Кубка России

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25 октября 2023, 15:59

Пресс-служба Кубка России опубликовала список из десяти лучших бомбардиров за всю историю турнира. Первое место занимает бывший нападающий «Ротора» и сборной России Олег Веретенников, на его счету 24 мяча.

Из действующих футболистов в список лучших бомбардиров входят нападающий «Зенита» и сборной России (19 мячей) и нападающий «Спартака» (14 мячей).