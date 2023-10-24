МЛС установила рекорд посещаемости сезона. В лигу летом перешёл Месси

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24 октября 2023, 12:49

МЛС в этом году установила рекорд посещаемости за сезон.

Всего в 2023-м игры посетили 10 900 804 человека. Средняя посещаемость составила 22 111 зрителей — это примерно на 5% больше прошлого рекордного показателя, зафиксированного в 2022-м.

Самым посещаемым матчем в текущем сезоне стал поединок между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» 4 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (82 100). Стоит отметить, что эта встреча состоялась ещё до официального перехода в «Интер Майами» нападающего , что вызвало ещё больший ажиотаж в стране.

Также в этом году в лигу перешли бывшие партнёры аргентинца по «Барселоне» — и . Средняя посещаемость «Интер Майами» выросла на 40% (с 12 637 до 17 698), что стало лучшим результатом среди всех клубов лиги.