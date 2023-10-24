МЛС установила рекорд посещаемости сезона. В лигу летом перешёл Месси

МЛС в этом году установила рекорд посещаемости за сезон.
Всего в 2023-м игры посетили 10 900 804 человека. Средняя посещаемость составила 22 111 зрителей — это примерно на 5% больше прошлого рекордного показателя, зафиксированного в 2022-м.
Самым посещаемым матчем в текущем сезоне стал поединок между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» 4 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (82 100). Стоит отметить, что эта встреча состоялась ещё до официального перехода в «Интер Майами» нападающего Лионеля Месси, что вызвало ещё больший ажиотаж в стране.
Также в этом году в лигу перешли бывшие партнёры аргентинца по «Барселоне» — Серхио Бускетс и Жорди Альба. Средняя посещаемость «Интер Майами» выросла на 40% (с 12 637 до 17 698), что стало лучшим результатом среди всех клубов лиги.
И насчёт "не так много ходит" - в России, где футбол является спортом номер один, средняя посещаемость РПЛ составляет 9 тыс...
И насчёт "не так много ходит" - в России, где футбол является спортом номер один, средняя посещаемость РПЛ составляет 9 тыс...