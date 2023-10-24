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МЛС установила рекорд посещаемости сезона. В лигу летом перешёл Месси

24 октября 2023, 12:49

МЛС в этом году установила рекорд посещаемости за сезон.

Всего в 2023-м игры посетили 10 900 804 человека. Средняя посещаемость составила 22 111 зрителей — это примерно на 5% больше прошлого рекордного показателя, зафиксированного в 2022-м.

Самым посещаемым матчем в текущем сезоне стал поединок между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» 4 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (82 100). Стоит отметить, что эта встреча состоялась ещё до официального перехода в «Интер Майами» нападающего Лионеля Месси, что вызвало ещё больший ажиотаж в стране.

Также в этом году в лигу перешли бывшие партнёры аргентинца по «Барселоне» — Серхио Бускетс и Жорди Альба. Средняя посещаемость «Интер Майами» выросла на 40% (с 12 637 до 17 698), что стало лучшим результатом среди всех клубов лиги.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ soccer player 1 (раскрыть)
25 октября в 20:50
Умные люди на сайте пишут, что это всё случайность, и с Месси не связано. Цены сами по себе взлетели, да и люди вдруг стали очень сильно интересоваться футболом.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 октября в 20:49
Это реальность!
soccer player 1
soccer player 1
25 октября в 19:53
Рекорд посещаемости. А про рекорд цен молчим? Самый дешевый билет 300$, доходит до 2к$. До приезда Месси, цены на билет были 20-30 $, а теперь 300-2000$
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
25 октября в 15:55
это уже даже круче рен тв
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 октября в 15:00
Новость о том, как повлиял. На всех стадионах положительная динамика из-за приезда гения.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
25 октября в 11:37
И не только основы фан-клубов, те кузьмичи, которым либо лень оформлять, либо принципиально против оформления (я принципиально против, раньше ходил на "Зенит" иногда, хотя в фанатке не сидел).

А уж у "Рубина" никогда посещаемости и до этого не было)
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
25 октября в 11:02
у вас конечно печаль, я посматриваю РПЛ иногда, но народу реально нет.. списываю что основы фан-клубов бойкотируют из-за фан-айди. но даже и без этого на Рубин или Локо ходят визуально меньше, чем у меня на Динамо Брест))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
25 октября в 05:36
Если на стадион одной команды,вмещающий 18 тыс стало ходить на 4 тыс больше на три игры чемпионата,то это не имеет никакого значения в рамках общей суммы по лиге,о которой речь.
Пока что приезд арга себя не оправдал, об этом новость
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 октября в 01:00
А где совпадение? Месси приехал и люди больше стали интересоваться футболом, как и посещаемость Интера.
Да, точно тяжёлый случай. В упор не хотят признать очевидные факты. И цены на билеты в несколько раз просто так подскочили? Нет, люди стали ходить посмотреть на Альбу с Бускетсом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 22:12, ред.
- МЛС установила рекорд посещаемости сезона ...примерно на 5%...В лигу летом перешёл Месси
- Самым посещаемым матчем в текущем сезоне стал поединок между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» 4 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (82 100)
Где здесь написано ,что арг повысил посещаемость млс,ну где???)
Посещаемость матчей Интер Майами увеличился благодаря ряду трансферов,там выше написано ,если что.Но это про Интер,не про млс,Интер, который на дне.уфф, тяжело, однако

Как стадион на 18 тыщ может увеличить посещаемость лиги ,с учётом того ,что арг три полных матча сыграл только?
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 21:44
Где написано чёрным по белому про совпадение? Про совпадения ты видимо читал на ветке про криша.
А тут чёрным по белому написано, что приход Месси увеличил посещаемость на 40%.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 20:40
Да да,между строк) и сразу на другую тему съехать)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 20:14
5 июня 2022
В АПЛ в сезоне-2021/22 побит рекорд посещаемости 73-летней давности.
В лигу не переходил Месси.

В Казахстане установлен новый рекорд посещаемости сезона КПЛ-2021...
Месси в радиусе 10000 км никто не видел...
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 октября в 19:46
Какое ещё совпадение? Посещаемость выросла на 40%, билеты продают за 900 долларов. Читай внимательно новости!
UncleZack
UncleZack
24 октября в 19:04
Месси тут не причем,в МЛС добавились команды,один Сент Луис навел шороху,в первый же сезон взяли первое место в Западной Конференции.Да и посещаемость на высоком уровне,стадион на 25 тысяч мест почти всегда заполнен,не зря ведь Сент Луис зовут ‘’столица футбола в США’’.
25процентный клоун
25процентный клоун
24 октября в 17:55
А если учитывать,что в МЛС арг лишь три полных матча провёл,то тут сова на глобус
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
24 октября в 17:52
А что ,новости внимательно читать не обязательно,там же черным по белому написано,что это лишь совпадение)))
25процентный клоун
25процентный клоун
24 октября в 17:51
Самым посещаемым матчем в текущем сезоне стал поединок между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом» 4 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (82 100)
Вот это ключевое.Причем тут арг, когда он по сути и не сыграл ничего
Agamaga...........
Agamaga...........
24 октября в 16:13
Так ведь пришёл король футбола в их Лигу, вот и бьют рекорды посещаемости. Ничего удивительного не вижу.
Эффект Месси!
Grizly88
Grizly88
24 октября в 15:18
Думаете из-за Гнома посещаемость?
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
24 октября в 15:09
Типично выставочный турнир- увидеть живого Месси, не более того. Но скоро ходить перестанут, как только, он им надоест. В этой жизни- нет ничего постоянного...
shlomo
shlomo
24 октября в 14:36
Ну правильно... ходят смотреть как на хорошую игру актера в театре.
Elliada
Elliada
24 октября в 14:24
Вот это действительно быстро развивающая лига, а не верблюд-лига, где жалуются на низкую посещаемость матчей. Месси правильно поступил, перейдя в МЛС, а не в СА. У людей растет интерес к футболу, поэтому и дальше будет расти посещаемость. Организаторы это понимают и уже работают над увеличением вместимости стадионов. Даже цены на билеты не отпугивают людей.
Рой Макай
Рой Макай ответ ssspartak (раскрыть)
24 октября в 14:03
Наверное на 5 и есть в лучшем случае, ведь очевидно, что хоккей, баскетбол, американский футбол и бейсбол популярнее
de1-pier0
de1-pier0
24 октября в 13:58
Что вы хотели,в команду пришёл лучший футболист за последние 30 лет..эта Месси...как же он правильно поступил что не ушёл за деньгами в Саудовскую Аравию....во за такие вещи его любят нормальные болельщики.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ КЭТиК (раскрыть)
24 октября в 13:26
Вообще-то это полный стадион де-факто, потому что он у них на 18 тыс, хотя сама городская агломерация Майами одна из самых больших в США и составляет около пяти миллионов человек, но, видимо, Бэкс на большее не надеялся.

И насчёт "не так много ходит" - в России, где футбол является спортом номер один, средняя посещаемость РПЛ составляет 9 тыс...
ssspartak
ssspartak ответ КЭТиК (раскрыть)
24 октября в 13:16
Ну для них это много. Футбол в сша, по популярности месте может на 5, среди всех видов спорта. И это в лучшем случае.
VeniaminS
VeniaminS
24 октября в 13:12
Неплохо,если так и дальше пойдет.
КЭТиК
КЭТиК
24 октября в 12:55
Не так много на Интер Майами и ходит.
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