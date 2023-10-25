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Роналду: «Меня не очень волнуют рекорды»

25 октября 2023, 09:47

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не придаёт большого значения рекордам.

На самом деле, меня не очень волнуют рекорды. Я наслаждаюсь временем, проводимым в «Аль-Насре». Мы работаем над тем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 16:32
Думаю, что ему сейчас уже всё равно, он уже всем всё доказал, и просто доигрывает карьеру
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
25 октября в 19:49
А что бы ты сказал на месте Рона? Что интересуют награды? Роналду тут поступает скромно хотя конечно награды имеют значения.
Agamaga...........
Agamaga...........
25 октября в 15:23
Про какие рекорды он вообще говорит? Голы в ворота слабейших сборных и клубов мира?
Самый титулованный? Нет! Больше индивидуальных наград? Нет!
Представляю, если Месси рот откроет и начнёт говорить: у меня больше титулов, у меня больше золотых бутс, у меня больше всех золотых мячей, Я чемпион мира! Я единственный игрок, который выиграл абсолютно всё!

А что там думает адепты Роналду, так кого это волнует?
Мessi 10
Мessi 10
25 октября в 13:47
Постелил соломку))
Так то весь мир знает, что Рон помешан на рекордах)
Байкал-38
Байкал-38
25 октября в 13:37
Кому ты чешешь, ты же самый напыщенный гей-нарцисс, тебя всегда бесило когда ты не первый.
А то, что Месси лучше, так тебя вообще разрывает на британский флаг.
Catenaccio_888
Catenaccio_888
25 октября в 13:02
Это неправда. Эгоцентристов всегда волнуют лишь личные достижения.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 октября в 12:17, ред.
Роналду не интересуют рекорды.Тогда:
Шумахера никогда не интересовала скорость.
Майк Тайсон-Чемпион мира по шахматам.
Майкл Джордан-артист балета.
Кличко-профессор астрофизики.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
25 октября в 12:14
Ясно, что 0 трофеев за год его меньше всего "волнует".. Месси за месяц взял трофей, став там лучшим игроком и бомбардиром. Геше может покориться только вырванная из рук Милинковича статуэтка.. А-ха-ха-ха..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
25 октября в 11:49
В принципе, Рона в Аравии ничего не должно волновать, в сборной он уже поставил все рекорды, которые только можно, а у шейхов рекорды никому не интересны, в том числе самому Рону.

Правильно он говорит, что наслаждается временем, когда можно относительно расслабиться, а нефтяной поток так и течёт на банковские счета.
adekvat
adekvat
25 октября в 11:48
Ага поверили тебе, деньги и рекорды, остальное по боку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 октября в 11:23, ред.
Выбирай..Кри...Рекорды или Деньги....
Capral
Capral
25 октября в 11:13
Правильно, Рон- ты лучший!!! А рекорды- ты давно поставил, своей замечательной игрой!!! Теперь наслаждайся футболом и дари людям радость своим футболом, что ты- всегда и делал!!! А про рекорды, пусть думают те, которым по блату ЗМ выписывают...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
25 октября в 10:50
Ну это бред. Только рекорды и деньги здесь его могут интересовать. Сам по себе Аль-Наср, как и вся арабская лига - такое себе, а для игрока уровня Роналду вообще шлак.
ssspartak
ssspartak
25 октября в 10:28
Ага, нам то не говори, не волнуют они его! Если бы не волновали рекорды и роскошь, играл бы в 3-й португальской лиге. Молодые игроки тянулись бы за ним.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 10:27
Его хорошо изучили. Как Троцкий пиликает.
Василий 50
Василий 50
25 октября в 10:12
Не ври, волнуют, да еще как...
протон
протон
25 октября в 10:02
Смотришь на игрока, и видишь как он наслаждается игрой. Пламенный мотор который не думает о завершении карьеры.
Мало кто знает о том, что в 15-летнем возрасте у Криштиану Роналду была выявлена угрожающая жизни аритмия сердца, которая уже в столь раннем возрасте могла поставить крест на карьере игрока. Трудно себе представить нынешний футбол без португальца, однако можно абсолютно точно сказать, что без лечения выявленного заболевания, профессионально заниматься спортом Кришу было бы строго настрого запрещено.
В 15 лет у Криштиану Роналду диагностировали тахикардию и запретили заниматься футболом. Через месяц юному игроку сделали лазерную операцию, а так бы мы лишились одной из самых ярких звезд за всю историю футбола.
7nkeqadf8scy
7nkeqadf8scy
25 октября в 09:57
Тебя больше всего волнуют зеркала вокруг и камеры,в них ты рисуешься как муха на стекле!
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