Роналду: «Меня не очень волнуют рекорды»

Форвард «Аль-Насра» заявил, что не придаёт большого значения рекордам.

На самом деле, меня не очень волнуют рекорды. Я наслаждаюсь временем, проводимым в «Аль-Насре». Мы работаем над тем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой.