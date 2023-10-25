Роналду: «Меня не очень волнуют рекорды»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не придаёт большого значения рекордам.
На самом деле, меня не очень волнуют рекорды. Я наслаждаюсь временем, проводимым в «Аль-Насре». Мы работаем над тем, чтобы стать самой сильной и лучшей командой.
Самый титулованный? Нет! Больше индивидуальных наград? Нет!
Представляю, если Месси рот откроет и начнёт говорить: у меня больше титулов, у меня больше золотых бутс, у меня больше всех золотых мячей, Я чемпион мира! Я единственный игрок, который выиграл абсолютно всё!
А что там думает адепты Роналду, так кого это волнует?
Самый титулованный? Нет! Больше индивидуальных наград? Нет!
Представляю, если Месси рот откроет и начнёт говорить: у меня больше титулов, у меня больше золотых бутс, у меня больше всех золотых мячей, Я чемпион мира! Я единственный игрок, который выиграл абсолютно всё!
А что там думает адепты Роналду, так кого это волнует?
Так то весь мир знает, что Рон помешан на рекордах)
Так то весь мир знает, что Рон помешан на рекордах)
А то, что Месси лучше, так тебя вообще разрывает на британский флаг.
А то, что Месси лучше, так тебя вообще разрывает на британский флаг.
Шумахера никогда не интересовала скорость.
Майк Тайсон-Чемпион мира по шахматам.
Майкл Джордан-артист балета.
Кличко-профессор астрофизики.
Шумахера никогда не интересовала скорость.
Майк Тайсон-Чемпион мира по шахматам.
Майкл Джордан-артист балета.
Кличко-профессор астрофизики.
Правильно он говорит, что наслаждается временем, когда можно относительно расслабиться, а нефтяной поток так и течёт на банковские счета.
Правильно он говорит, что наслаждается временем, когда можно относительно расслабиться, а нефтяной поток так и течёт на банковские счета.
Мало кто знает о том, что в 15-летнем возрасте у Криштиану Роналду была выявлена угрожающая жизни аритмия сердца, которая уже в столь раннем возрасте могла поставить крест на карьере игрока. Трудно себе представить нынешний футбол без португальца, однако можно абсолютно точно сказать, что без лечения выявленного заболевания, профессионально заниматься спортом Кришу было бы строго настрого запрещено.
В 15 лет у Криштиану Роналду диагностировали тахикардию и запретили заниматься футболом. Через месяц юному игроку сделали лазерную операцию, а так бы мы лишились одной из самых ярких звезд за всю историю футбола.
Мало кто знает о том, что в 15-летнем возрасте у Криштиану Роналду была выявлена угрожающая жизни аритмия сердца, которая уже в столь раннем возрасте могла поставить крест на карьере игрока. Трудно себе представить нынешний футбол без португальца, однако можно абсолютно точно сказать, что без лечения выявленного заболевания, профессионально заниматься спортом Кришу было бы строго настрого запрещено.
В 15 лет у Криштиану Роналду диагностировали тахикардию и запретили заниматься футболом. Через месяц юному игроку сделали лазерную операцию, а так бы мы лишились одной из самых ярких звезд за всю историю футбола.