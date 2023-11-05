«Химки» выиграли у «Черноморца». В матче два удаления

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вчера, 18:50

«Черноморец» проиграл «Химкам» в 17-м туре Первой лиги (1:3).

Хозяева играли с 14-й минуты в меньшинстве — красную карточку получил Денис Фомин. Равиль Нетфуллин на 31-й вывел гостей вперед. Шамиль Саадуев на 35-й счет сравнял. На 45-й минуте у гостей за вторую желтую карточку с поля был удален Хетаг Хосонов. Аршак Корян вновь обеспечил гостям преимущество, реализовав пенальти на 72-й. Третий гол команды забил Тимур Касимов на 90+1-й.

После поединка «Черноморец» идет на 15-м месте (18 очков), «Химки» расположились на 3-й позиции (31 балл).