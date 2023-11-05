«Динамо» Махачкала обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги

«Динамо» Махачкала одолело «Нефтехимик» в 17-м туре Первой лиги (1:0).
Гол забил Самиру Абдуллахи на 67-й минуте.
После игры «Динамо» идет на 2-м месте (31 пункт), «Нефтехимик» расположился на 13-й строчке (19 баллов).
|Динамо1 : 0Нефтехимик
|Матч завершен
«Динамо» Махачкала одолело «Нефтехимик» в 17-м туре Первой лиги (1:0).
Гол забил Самиру Абдуллахи на 67-й минуте.
После игры «Динамо» идет на 2-м месте (31 пункт), «Нефтехимик» расположился на 13-й строчке (19 баллов).
Дежурные 1:0 , Бердыева !)
Дежурные 1:0 , Бердыева !)
С победой КББ и Ко!
С победой КББ и Ко!