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«Динамо» Махачкала обыграло «Нефтехимик» в матче Первой лиги

вчера, 18:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

«Динамо» Махачкала одолело «Нефтехимик» в 17-м туре Первой лиги (1:0).

Гол забил Самиру Абдуллахи на 67-й минуте.

После игры «Динамо» идет на 2-м месте (31 пункт), «Нефтехимик» расположился на 13-й строчке (19 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:37
С победой Дагестан и всех болельщиков Динамо Махачкала.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15
Команду Динамо Махачкала и болельщиков с заслуженной Победой.
Дежурные 1:0 , Бердыева !)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:05
С победой Динамо(Мх)! Работы конечно непочатый край. Усиливать скамейку прежде всего. КББ пришлось менять травмированного Юсупова на травмированного Абдуллахи, который был травмирован в с Химками. Именно он и забил отличным, дальним ударом метров с 25 гол красавец. Как в поговорке: "не было бы счастья, да несчастье помогло". Усиливать не только скамейку надо, но и ставить игру. Передачи все на партнёров, которых успевал прикрыть соперник. Атакующая линия пассивно открывается, много передач поперек в защитной линии, которая сыграла хорошо и надёжно. У соперника не было шанса забить вообще к слову. Работы много. Касинтура добавил креатива, но перебор есть по моему в индивидуальных действиях.
С победой КББ и Ко!
Гость
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