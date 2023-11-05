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«Флуминенсе» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес

сегодня, 01:46
Бока ХуниорсЛоготип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)1 : 2Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеЗакончился в доп. время

«Бока Хуниорс» уступил «Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес (1:2 после дополнительного времени).

Херман Кано вывел номинальных гостей вперед на 36-й минуте. Луис Адвинкула на 72-й счет сравнял. Победным мячом на 99-й отметился Джон Кеннеди.

Команды доигрывали в неполных составах: у гостей на 102-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Кеннеди. У хозяев прямую красную карточку на 113-й получил Франк Фабра.

Для «Флуминенсе» это первый подобный титул.

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 17:38
Роналду будет завидовать ему
протон
протон
сегодня в 13:05
Игрок минут 5 лежит на газоне, врачей нет, приперся еще Ромеро, все толкаются, а вот щас пошел смотреть ВАР.. но не на пенальти, а на КК и есть красная прямая… это такая вакханалия честно, бразильская драма! Что это вообще такое.. был шанс у Боки, вместо того, чтоб уровнять счет, уровняли составы…
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:15
Для Флуминенсе это очень серьезное достижение! Поздравляю клуб и болельщиков с этой поьедой! Персонально рад за Марсело! Теперь у него помимо множества европейских побед, имеется победа и с родным клубом и не просто победа,а сразу в кубке Либертадорес!!!!
ety5yup4psa9
ety5yup4psa9
сегодня в 10:08
Очень доволен ,что клуб из Бразилии -УДЕЛАЛ клуб из Аргентины на её поле в финале!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Может быть все таки свое поле и родной стадион немного помогли. И все таки с победой Флу!
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:26
Джон Кеннеди)))
Все таки Освальд не виноват
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:27
Ещё один трофей 🏆 в копилку Марсело. Это очень большая победа для восьмой команды бразильской Серии А. Бразильцы опять обыграли аргентинцев.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
Борьба была упорной .
Флуминенсе с Победой !
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