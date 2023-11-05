«Флуминенсе» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес

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сегодня, 01:46

«Бока Хуниорс» уступил «Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес (1:2 после дополнительного времени).

Херман Кано вывел номинальных гостей вперед на 36-й минуте. Луис Адвинкула на 72-й счет сравнял. Победным мячом на 99-й отметился Джон Кеннеди.

Команды доигрывали в неполных составах: у гостей на 102-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Кеннеди. У хозяев прямую красную карточку на 113-й получил Франк Фабра.

Для «Флуминенсе» это первый подобный титул.