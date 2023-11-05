«Флуминенсе» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес

«Бока Хуниорс» уступил «Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес (1:2 после дополнительного времени).
Херман Кано вывел номинальных гостей вперед на 36-й минуте. Луис Адвинкула на 72-й счет сравнял. Победным мячом на 99-й отметился Джон Кеннеди.
Команды доигрывали в неполных составах: у гостей на 102-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Кеннеди. У хозяев прямую красную карточку на 113-й получил Франк Фабра.
Для «Флуминенсе» это первый подобный титул.
Все таки Освальд не виноват
Все таки Освальд не виноват
Флуминенсе с Победой !
Флуминенсе с Победой !