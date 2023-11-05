Гол Рональда Араухо помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне» в 12-м туре Ла Лиги (0:1).
Забитым мячом отметился Рональд Араухо на 90+4-й минуте. Полузащитник хозяев Арсен Захарян провел игру на скамейке запасных.
После матча «бело-голубые» находятся на 6-м месте (19 пунктов), каталонцы идут 3-й строчке (27 баллов).
(Ждал Захаряна, не дождался)..
Барса почти весь матч выглядела рыхлой, медлительной и ленивой.
На этом фоне значительную часть времени Сосьедад имел игровой перевес,
но реальных моментов создавал немного и на острие играл довольно беззубо.
А в последние 10 минут Барса буквально взорвалась, забегала, откуда
ни возьмись у неё "обнаружилась" акцентированная комбинационная игра,
оборона Сосьедада мгновенно развалилась и в итоге пропустила.
То есть всего приличного футбола на поле было 10 минут, в течение
которых Барса легко забрала очки..)))
(Ждал Захаряна, не дождался)..
Барса почти весь матч выглядела рыхлой, медлительной и ленивой.
На этом фоне значительную часть времени Сосьедад имел игровой перевес,
но реальных моментов создавал немного и на острие играл довольно беззубо.
А в последние 10 минут Барса буквально взорвалась, забегала, откуда
ни возьмись у неё "обнаружилась" акцентированная комбинационная игра,
оборона Сосьедада мгновенно развалилась и в итоге пропустила.
То есть всего приличного футбола на поле было 10 минут, в течение
которых Барса легко забрала очки..)))