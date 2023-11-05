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Гол Рональда Араухо помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

сегодня, 00:58
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне» в 12-м туре Ла Лиги (0:1).

Забитым мячом отметился Рональд Араухо на 90+4-й минуте. Полузащитник хозяев Арсен Захарян провел игру на скамейке запасных.

После матча «бело-голубые» находятся на 6-м месте (19 пунктов), каталонцы идут 3-й строчке (27 баллов).

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:52
Наплевать на такую победу,Сосьедат сильнее и лучше Барсы.Барса вылетит из ЛЧ в 1% финала с позором.Педри человек больной,слабый,от дуновении ветра в больницу и лучше продать его и купить на эту сумму крепкого Ольмо.
112910415
112910415
сегодня в 14:35
игра так себе, но победа !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:37
Не верю.. Наблюдаю противоположное постоянно и везде. 😄
Incredulous
Incredulous ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 12:29
Не суди всех по себе. Поверь далеко не всем, чтобы болеть за любимый клуб обязательно ненавидеть чей-то другой. Заметь нет ни одного комментария от болельщиков Реала в стиле: "Отскочили", "Повезло", " Выиграли не заслуженно" и т.д.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 05:50
Не понятно, зачем вообще РС брал Захаряна? Его уровень максимум рпл.
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 01:19
Плохо сыграла Барселона, но победа есть победа.
В любом состоянии может выиграть матч, когда в команде такие игроки как Рональд Араухо.
баск
баск
сегодня в 01:15, ред.
Смотрел, смеюсь)))
(Ждал Захаряна, не дождался)..

Барса почти весь матч выглядела рыхлой, медлительной и ленивой.
На этом фоне значительную часть времени Сосьедад имел игровой перевес,
но реальных моментов создавал немного и на острие играл довольно беззубо.

А в последние 10 минут Барса буквально взорвалась, забегала, откуда
ни возьмись у неё "обнаружилась" акцентированная комбинационная игра,
оборона Сосьедада мгновенно развалилась и в итоге пропустила.

То есть всего приличного футбола на поле было 10 минут, в течение
которых Барса легко забрала очки..)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:08
С победой Барселону. До Реал Сосьедад это очень болезненный удар. На протяжении всего матча они раскатывали Барселону. Доминировали во всех аспектах. Но никак не смогли забить гол. Очень достойно играет против лидеров Ла Лиги. Против Реал Мадрид тоже очень хороший матч был. Им бы одного хорошего забивного нападающего, и всё было совсем по-другому. Но случилось то, что называется:" не забиваешь ты, забивают тебе". Таке Кубо наконец-то нашёл подходящий для себя клуб. К судье, я думаю, не должно быть вопросов. Очень последователен был Альберола Хавьер Рохас.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:02, ред.
Везёт тому - кого возят.. Реальцы явно "рады".. Хе..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Ара ухо забил, другой Ара на лавке остался
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