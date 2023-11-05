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ЦСКА вырвал победу в матче с «Пари НН»

вчера, 18:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

ЦСКА переиграл «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (3:2).

Дмитрий Стоцкий вывел гостей вперед на 33-й минуте. Фёдор Чалов на 37-й счет сравнял. Виктор Александров снова обеспечил гостям преимущество на 40-й, а на 71-й Антон Заболотный вернул равенство на табло. Победный гол на 77-й минуте забил Виктор Давила.

После поединка ЦСКА идет на 3-м месте (24 балла), «Пари НН» расположился на 6-й строчке (20 очков).

В другой встрече «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов».

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:43
Юран, которого лупили нещадно, грубоват? Про хамоватость не знаю, но про грубость это перебор.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 07:57
Посмотри интервью Федотова после кубкового матча с Краснодаром, когда Кукуян отменил гол Соболева с пенки: "Это не явная ошибка, чтобы вмешиваться ВАР".
Эпизод с напом Спартака через лупу рассмотрели давясь взахлёб. Момент же с Пруцевым проигнорировали полностью. Кукуян, с Карасевым! Вот, кто не должен больше судить. Карасев ещё стал причастным в голе Маркова Спартаку, которого надо было удалять в матче с Оренбургом за удар шипами в голеностоп игроку соперника. Так ноги ломают!
Когда надо всегда джокер вытаскивается из под рукава).
Не много ли совпадений?).
Странно, что ссылаешься на проспартаковского б/у судью, как утверждают ваши. Но я поверю ему. Это говорит об его обьективности в отличие от некоторых.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:44
Конечно он). Кто же ещё. С самого начала с 2004-го года, как стал президентом РПЛ и по сей день, как сидит у кормушки.
DAD81
DAD81
сегодня в 00:28
Всех с победой! Ну очень медленно, но верно движемся. Дайте Федотову футболистов!
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:22
А тебе не кажется, что совершенно неважно, что пишут болельщики? Тебе неинтересно узнать мнение профессиональных судей относительно этого Правила? Или у тебя свои Правила?
blitz
blitz
сегодня в 00:03
Последние полчаса ЦСКА сыграл великолепно. Здорово вышел на замену Виктор Давила. Много кого можно отметить. Отмечу, что три гола в ворота Пари НН в этом чемпионате никто еще не забивал. А ЦСКА смог, и это заслуженно.

С победой, красно- синие!
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:49
Всёравно- главбух виноват!!!
Red blu
Red blu ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:39
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод на 31-й минуте матча 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Пари НН» с выходом мяча за пределы поля.

«Мяч полностью выходит за боковую линию, а после забивается красивый гол, который так или иначе повлиял на результат в ту минуту. Боковой арбитр находится в 1,5 м от эпизода и этого не замечает. Поэтому в данном случае можно сказать только одно. Это вызывает сомнение в образованности наших судей. Такие люди не должны работать на матчах РПЛ», — заявил Хусаинов.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:31
после замены на 4 защитника увидел мужиков можем когда надо)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:11, ред.
вот интересно о чём думал Юлдошев когда бежал спасать ворота со всех ног? позиция была у него полностью проигранна и Забалотный был уже перед воротами лицом и всем корпусом к защитнику нн. вот куда он летел как на пожар если у него не было ни единого шанса положительно повлиять на опасный момент у ворот нижнего. при неудачном зацепе 100% пенальти мог только заработать для цска Юлдошев...как итог армейцы прострелили, а Заболотный не смог дотянуться головой и мяч попал в лицо как раз защитнику пари нн и влетел в ворота...просто иногда нужно включать мозги и возможно удалось бы из Москвы вернуться с очками...Юран не сделал вовремя замены в матче, этот Зе Турбо просто пассажир, а Майга как раз нужен был при счёте 1-2, а тот уголь, который его подменяет ( Эсьен) не соответствует уровню рпл
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:37
Не ты конечно, но болельщики вашего клуба убеждали в этом.
Red blu
Red blu ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:34
Гол Соболева с пенки, отмененный, вы с пылом, жаром доказывали, что он коснулся мяча дважды.
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вы с пылом с жаром доказывали - это кто.? Я этот матч и этот момент с Соболевым да же не смотрел и не комментировал!!!
Capral
Capral
вчера в 20:31
Сергеич, понимаю твое разочарование результатом, но сегодня банкует главбух!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:26
Толя, полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!!!!!!
Если про Юрана, как игрока, то достаточно вспомнить, как он сбежал из Киева в Спартак, и как его розыскивали киевские болелы...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:26
Точно сказано,вырвали победу - это точно!
lotsman
lotsman
вчера в 20:20
За две минуты два красивых гола и победа. Молодцы Армейцы.
112910415
112910415
вчера в 19:52
умеют армейцы, умеют !
Balbes77773
Balbes77773 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:51
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 19:40
    На фото не видно, что мяч вышел и то, что там представитель ЦСКА показывал, это лишь фантазии. Не понять там. Гол Соболева с пенки, отмененный, вы с пылом, жаром доказывали, что он коснулся мяча дважды. Но, кто видел, что он коснулся? Одни догадки, да загадки).
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 19:36
    Молодцы, на характере вытянули. Первый гол Нижнего явная ошибка арбитра, не углядевшего аут. Федотов провел отличные замены, переломившие ход матча.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:35
    Ничего ЦСКА не вырывал. НН не ПАРИ сам вручил ему победу, развалившись за 2 минуты. Даже такое бревно, как Заболотный, чувствовал себя настолько вольготно, что выглядел ЗВЕЗДОЙ.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 19:33
    Конечно победа радует, но огорчает отсутствие игроков что в основе, что на замене. Разве Заболотный и Набабкин игроки основы. Ну если второго выпускают в концовке и он омобо не портит игру, то Заболотный это просто нечто. За 90 минут не одного точного обостряющего паса ни одной обводки. Один удар в створ. Ну это же игрок нападения а не статист на поле. Федотову конечно видней, но скорее это от безисходности. Может что в межсезонье изменится, а пока стиснув зубы нужно играть.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:23
    Знатная была заруба, маятник качался в обе стороны, похоже победа досталась тому, кому она была нужнее
    Red blu
    Red blu
    вчера в 19:21
    Всё-таки справедливость восторжествовала . ЦСКА вырвал победу.Первый гол НН забили с нарушением правил . Мяч вышел за боковую линию.
    Capral
    Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
    вчера в 19:19
    В чём повезло?! Повезло Новгороду, что засчитали идиотский гол!!! А еще повезло, что никого не удалили за постоянные грубости!!! Футбол смотрел, вообще?!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 19:17
    Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 19:06
    Опять повезло цысыкам ... Но это не вечно!
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:04
    Но шляпа тоже не помешала бы)...дожди...
    Поздравления 🤝...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Витя, ты прав во всем. Хочу добавить свое наблюдение. Как правило, команда по поведению на поле напоминает своего тренера. Юран был прекрасным футболистом, но грубоватым и хамоватым. Таким он и остался и такая команда у него. Как они охотились за Файзуллаевым , лупили и по ногам и по лицу. Конечно это установка Юрана.
    Судья , конечно поплыл , гол первый засчитывать нельзя было, но тем ценнее победа ЦСКА. А по поводу комментаторов. Это позор МАТЧ ТВ. Там все такие как Нагучев, а разве Генич, или Черданцев лучше.? Я вообще без звука смотрю, чтобы не портить впечатление от игры.
    stanichnik
    stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 19:00, ред.
    А ещё два часа назад у вас были серьёзные сомнения на счёт победы армейцев в сегодняшнем матче.

    p.s. Да совсем забыл, армейских болельщиков с победой и переходом на третью позицию в турнирной таблицы РПЛ!
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