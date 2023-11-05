ЦСКА вырвал победу в матче с «Пари НН»

ЦСКА переиграл «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (3:2).
Дмитрий Стоцкий вывел гостей вперед на 33-й минуте. Фёдор Чалов на 37-й счет сравнял. Виктор Александров снова обеспечил гостям преимущество на 40-й, а на 71-й Антон Заболотный вернул равенство на табло. Победный гол на 77-й минуте забил Виктор Давила.
После поединка ЦСКА идет на 3-м месте (24 балла), «Пари НН» расположился на 6-й строчке (20 очков).
В другой встрече «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов».
Эпизод с напом Спартака через лупу рассмотрели давясь взахлёб. Момент же с Пруцевым проигнорировали полностью. Кукуян, с Карасевым! Вот, кто не должен больше судить. Карасев ещё стал причастным в голе Маркова Спартаку, которого надо было удалять в матче с Оренбургом за удар шипами в голеностоп игроку соперника. Так ноги ломают!
Когда надо всегда джокер вытаскивается из под рукава).
Не много ли совпадений?).
Странно, что ссылаешься на проспартаковского б/у судью, как утверждают ваши. Но я поверю ему. Это говорит об его обьективности в отличие от некоторых.
Эпизод с напом Спартака через лупу рассмотрели давясь взахлёб. Момент же с Пруцевым проигнорировали полностью. Кукуян, с Карасевым! Вот, кто не должен больше судить. Карасев ещё стал причастным в голе Маркова Спартаку, которого надо было удалять в матче с Оренбургом за удар шипами в голеностоп игроку соперника. Так ноги ломают!
Когда надо всегда джокер вытаскивается из под рукава).
Не много ли совпадений?).
Странно, что ссылаешься на проспартаковского б/у судью, как утверждают ваши. Но я поверю ему. Это говорит об его обьективности в отличие от некоторых.
С победой, красно- синие!
С победой, красно- синие!
«Мяч полностью выходит за боковую линию, а после забивается красивый гол, который так или иначе повлиял на результат в ту минуту. Боковой арбитр находится в 1,5 м от эпизода и этого не замечает. Поэтому в данном случае можно сказать только одно. Это вызывает сомнение в образованности наших судей. Такие люди не должны работать на матчах РПЛ», — заявил Хусаинов.
«Мяч полностью выходит за боковую линию, а после забивается красивый гол, который так или иначе повлиял на результат в ту минуту. Боковой арбитр находится в 1,5 м от эпизода и этого не замечает. Поэтому в данном случае можно сказать только одно. Это вызывает сомнение в образованности наших судей. Такие люди не должны работать на матчах РПЛ», — заявил Хусаинов.
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вы с пылом с жаром доказывали - это кто.? Я этот матч и этот момент с Соболевым да же не смотрел и не комментировал!!!
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вы с пылом с жаром доказывали - это кто.? Я этот матч и этот момент с Соболевым да же не смотрел и не комментировал!!!
😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂
Если про Юрана, как игрока, то достаточно вспомнить, как он сбежал из Киева в Спартак, и как его розыскивали киевские болелы...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
Если про Юрана, как игрока, то достаточно вспомнить, как он сбежал из Киева в Спартак, и как его розыскивали киевские болелы...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
Поздравления 🤝...
Поздравления 🤝...
Судья , конечно поплыл , гол первый засчитывать нельзя было, но тем ценнее победа ЦСКА. А по поводу комментаторов. Это позор МАТЧ ТВ. Там все такие как Нагучев, а разве Генич, или Черданцев лучше.? Я вообще без звука смотрю, чтобы не портить впечатление от игры.
Судья , конечно поплыл , гол первый засчитывать нельзя было, но тем ценнее победа ЦСКА. А по поводу комментаторов. Это позор МАТЧ ТВ. Там все такие как Нагучев, а разве Генич, или Черданцев лучше.? Я вообще без звука смотрю, чтобы не портить впечатление от игры.
p.s. Да совсем забыл, армейских болельщиков с победой и переходом на третью позицию в турнирной таблицы РПЛ!
p.s. Да совсем забыл, армейских болельщиков с победой и переходом на третью позицию в турнирной таблицы РПЛ!