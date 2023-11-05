ЦСКА вырвал победу в матче с «Пари НН»

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вчера, 18:33

ЦСКА переиграл «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (3:2).

Дмитрий Стоцкий вывел гостей вперед на 33-й минуте. Фёдор Чалов на 37-й счет сравнял. Виктор Александров снова обеспечил гостям преимущество на 40-й, а на 71-й Антон Заболотный вернул равенство на табло. Победный гол на 77-й минуте забил Виктор Давила.

После поединка ЦСКА идет на 3-м месте (24 балла), «Пари НН» расположился на 6-й строчке (20 очков).

В другой встрече «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов».