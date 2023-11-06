Фанаты «Милана» бросят Доннарумме фальшивые доллары в матче с ПСЖ

1699270472

вчера, 14:34

Болельщики «Милана» устроят акцию против вратаря ПСЖ на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщается, что фанаты бросят бывшему игроку своей команды фальшивые доллары и будут освистывать голкипера. Также болельщики наденут специальную футболку с 71-м номером, который в неаполитанских суевериях представляет человека без ценностей.