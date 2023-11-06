Фанаты «Милана» бросят Доннарумме фальшивые доллары в матче с ПСЖ

Болельщики «Милана» устроят акцию против вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Сообщается, что фанаты бросят бывшему игроку своей команды фальшивые доллары и будут освистывать голкипера. Также болельщики наденут специальную футболку с 71-м номером, который в неаполитанских суевериях представляет человека без ценностей.
Он ушел. Но сразу же Милан нашел замену в виде Меньяна, который в первый сезон был одним из главных творцов того чемпионства. Да, конечно же чудо, которое подарил Интер было главным, но всё же. Меньян и сейчас крут. Каких-то вопросов к нему нет, многое тащит. С такой защитой к тому же...
Так что может быть это наоборот хорошо что Доннарумма ушел. Глядишь и не было бы чемпионства! К тому же, он вытащил для Италии Евро... Думаю можно "простить"
Он ушел. Но сразу же Милан нашел замену в виде Меньяна, который в первый сезон был одним из главных творцов того чемпионства. Да, конечно же чудо, которое подарил Интер было главным, но всё же. Меньян и сейчас крут. Каких-то вопросов к нему нет, многое тащит. С такой защитой к тому же...
Так что может быть это наоборот хорошо что Доннарумма ушел. Глядишь и не было бы чемпионства! К тому же, он вытащил для Италии Евро... Думаю можно "простить"
он пошел в перспективный проект тогда относительно Милана, забив на свой клуб и кинув его
получил что заслужил
он пошел в перспективный проект тогда относительно Милана, забив на свой клуб и кинув его
получил что заслужил