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Фанаты «Милана» бросят Доннарумме фальшивые доллары в матче с ПСЖ

вчера, 14:34
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Болельщики «Милана» устроят акцию против вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщается, что фанаты бросят бывшему игроку своей команды фальшивые доллары и будут освистывать голкипера. Также болельщики наденут специальную футболку с 71-м номером, который в неаполитанских суевериях представляет человека без ценностей.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:46
Не понимаю я такой ненависти к Доннарумме. Ну не понимаю.
Он ушел. Но сразу же Милан нашел замену в виде Меньяна, который в первый сезон был одним из главных творцов того чемпионства. Да, конечно же чудо, которое подарил Интер было главным, но всё же. Меньян и сейчас крут. Каких-то вопросов к нему нет, многое тащит. С такой защитой к тому же...
Так что может быть это наоборот хорошо что Доннарумма ушел. Глядишь и не было бы чемпионства! К тому же, он вытащил для Италии Евро... Думаю можно "простить"
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:24
"Благодаря" деньгам мы не увидим второго Буффона
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:59
Фанаты, идите работайте..
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:24
Лучше бы бросили руководству предъяв, почему накупили кучу шлака и такие результаты, особенно в ЛЧ. И почему команду тащит один 37-летний Жиру?
FenixSL
FenixSL ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:02
сейчас Милан мог бы дать ему деньги
он пошел в перспективный проект тогда относительно Милана, забив на свой клуб и кинув его
получил что заслужил
bq49xxjuga9b
bq49xxjuga9b
вчера в 15:57
Фанаты Милана не простят его до конца карьеры
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:53
Вратарь перерос зарплату Милана. За что его винить?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:40
Все равно проиграют))
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