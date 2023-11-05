На матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» ожидается аншлаг

На матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается большое количество зрителей.
По данным источника, на данный момент продано более 25 тысяч билетов. На поединке ожидается около 30 тысяч.
Матч пройдёт с Fan ID.
|Краснодар2 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
На матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается большое количество зрителей.
По данным источника, на данный момент продано более 25 тысяч билетов. На поединке ожидается около 30 тысяч.
Матч пройдёт с Fan ID.
Да и в гостях Крылья выигрывали лишь раз...и то в первом туре...
Да и в гостях Крылья выигрывали лишь раз...и то в первом туре...