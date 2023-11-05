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На матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» ожидается аншлаг

вчера, 13:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

На матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается большое количество зрителей.

По данным источника, на данный момент продано более 25 тысяч билетов. На поединке ожидается около 30 тысяч.

Матч пройдёт с Fan ID.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:12
На сегодня они не соперники...не знаю что там случилось у Осинькина...но 4 проигрыша в 5-ти последних официальных матчах - худшая серия Крыльев за последние сезоны...
Да и в гостях Крылья выигрывали лишь раз...и то в первом туре...
lotsman
lotsman
вчера в 14:05
Матч будет очень интересным. Краснодару нужно вернуть свою позицию, а Крыльям надо не отстать от лидеров. Борьба будет не шуточной. Победит сильнейший, на данный момент. Лично я болею за Крылья.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
Да и сами ожидания от матча огромные!
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