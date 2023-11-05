На матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» ожидается аншлаг

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вчера, 13:21

На матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» ожидается большое количество зрителей.

По данным источника, на данный момент продано более 25 тысяч билетов. На поединке ожидается около 30 тысяч.

Матч пройдёт с Fan ID.