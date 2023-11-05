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УЕФА завёл в отношении «Селтика» дело за показ болельщиками флага Палестины

вчера, 10:41
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

УЕФА возбудил дело в отношении «Селтика» за демонстрацию болельщиками флага Палестины во время матча Лиги чемпионов с «Атлетико». Источник со ссылкой на пресс-службу организации сообщает:

Против футбольного клуба «Селтик» было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер». Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплинарной ответственности примет решение в надлежащее время.

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