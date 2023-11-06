«Болонья» работает над продлением контракта с Тиаго Моттой

Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи высказался о возможном продлении контракта с главным тренером .

Мы работаем над этим, уже говорили с ним, это переговоры, которые мы не хотим вести в средствах массовой информации, как это у нас принято. Когда появятся новости, мы их опубликуем. Тем не менее, мы были бы готовы и очень рады продолжить сотрудничество с ним. Вместе можно добиться чего-то, что в прошлом в «Болонье» было более сложным. Благодаря работе Тиаго, нам удалось поднять уровень конкурентоспособности.

Мне хотелось бы иметь длительные отношения с тренером, которые позволят нам увидеть будущую перспективу проводимой работы. Я также думаю, что он счастлив в «Болонье». Все условия для продления контракта есть. Когда это воплотится в жизнь, будем рады объявить о продолжении отношений. Говорим об этом уже несколько недель.