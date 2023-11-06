«Реал» в скором времени продлит контракт с Милитао

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вчера, 14:15

Защитник «Реала» скоро продлит контракт с клубом.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года, что и было согласовано год назад. Отступные составят 1 млрд евро, как и у других бразильцев в составе команды.

Новые контракты также подпишут Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.