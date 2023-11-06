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«Реал» в скором времени продлит контракт с Милитао

вчера, 14:15

Защитник «Реала» Эдер Милитао скоро продлит контракт с клубом.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года, что и было согласовано год назад. Отступные составят 1 млрд евро, как и у других бразильцев в составе команды.

Новые контракты также подпишут Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

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Все комментарии
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:18
...хуже не будет, надо посмотреть, хоть одним глазом!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:42
Это вариант не очень, потому что в ЛЧ в плей-офф хочется побороться.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:03
...доживём до лето и будет нам форвард...!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:03
Кто подошёл бы из полузащитников в качестве пополнения?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:02
В чём именно мания, в трате таких сумм?
ДСА
ДСА
вчера в 15:52
1 млрд. отступных - какая то мания в Реале.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:42
Отличные новости, Милитао (желаем ему вернуться сильным), Камавинга и Феде - лидеры команды ещё на годы.

Получается, Вини, Родриго (Перес продаст его шейхам или по нынешней игре даже на органы можно и неплохо заработает), Камавинга, Феде, Милитао будут дальше строить великий клуб.

Конечно, не отменить того, что

- Сейчас нет форварда. Ещё до вчерашней игры можно было сказать, что есть дешёвая замена, но вчера Хоселу был настолько ужасен и настолько мешал играть команде - он даже, когда с ним хотели отыграться, каждый раз просто терял мяч - что теперь официально можно сказать, что его просто нет. Причём желательно-то иметь даже не одного, а пару.
- Снова большое количество игроков возрастных. Модрич, Кроос, Алаба уже сильно сдали, а Начо и Карвахаль просто возрастные. Поэтому зимой точно хорошо бы было увидеть хотя бы пару трансферов - ЦН и какого-нибудь перспективного игрока в защиту.
- Кроме просто возрастных, на правый фланг хорошо бы кого-то вроде Марселу, хотя бы на минималках. Менди просто средний игрок, Фран, хотя подаёт надежды как латераль, в защите даже не средний.
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Реал похоже свихнулся по поводу 1 млярда.... кого не продлевает то одно и то же.
Гость
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