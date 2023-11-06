«Реал» в скором времени продлит контракт с Милитао

Защитник «Реала» Эдер Милитао скоро продлит контракт с клубом.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года, что и было согласовано год назад. Отступные составят 1 млрд евро, как и у других бразильцев в составе команды.
Новые контракты также подпишут Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.
Получается, Вини, Родриго (Перес продаст его шейхам или по нынешней игре даже на органы можно и неплохо заработает), Камавинга, Феде, Милитао будут дальше строить великий клуб.
Конечно, не отменить того, что
- Сейчас нет форварда. Ещё до вчерашней игры можно было сказать, что есть дешёвая замена, но вчера Хоселу был настолько ужасен и настолько мешал играть команде - он даже, когда с ним хотели отыграться, каждый раз просто терял мяч - что теперь официально можно сказать, что его просто нет. Причём желательно-то иметь даже не одного, а пару.
- Снова большое количество игроков возрастных. Модрич, Кроос, Алаба уже сильно сдали, а Начо и Карвахаль просто возрастные. Поэтому зимой точно хорошо бы было увидеть хотя бы пару трансферов - ЦН и какого-нибудь перспективного игрока в защиту.
- Кроме просто возрастных, на правый фланг хорошо бы кого-то вроде Марселу, хотя бы на минималках. Менди просто средний игрок, Фран, хотя подаёт надежды как латераль, в защите даже не средний.
Получается, Вини, Родриго (Перес продаст его шейхам или по нынешней игре даже на органы можно и неплохо заработает), Камавинга, Феде, Милитао будут дальше строить великий клуб.
Конечно, не отменить того, что
- Сейчас нет форварда. Ещё до вчерашней игры можно было сказать, что есть дешёвая замена, но вчера Хоселу был настолько ужасен и настолько мешал играть команде - он даже, когда с ним хотели отыграться, каждый раз просто терял мяч - что теперь официально можно сказать, что его просто нет. Причём желательно-то иметь даже не одного, а пару.
- Снова большое количество игроков возрастных. Модрич, Кроос, Алаба уже сильно сдали, а Начо и Карвахаль просто возрастные. Поэтому зимой точно хорошо бы было увидеть хотя бы пару трансферов - ЦН и какого-нибудь перспективного игрока в защиту.
- Кроме просто возрастных, на правый фланг хорошо бы кого-то вроде Марселу, хотя бы на минималках. Менди просто средний игрок, Фран, хотя подаёт надежды как латераль, в защите даже не средний.