«Акрон» обыграл «Енисей» и возглавил таблицу Первой лиги

«Акрон» обыграл «Енисей» в матче 17-го тура Первой лиги (3:1).
На 9-й минуте Владимир Хозин вывел красноярцев вперёд. Абу-Саид Эльдарушев на 11-й сравнял счёт. Антон Килин на 15-й вывел хозяев вперёд. Константин Савичев на 63-й забил 3-й мяч тольяттинцев.
«Акрон» вышел на 1-е место в первенстве России, набрав 33 очка. «Енисей» — 10-й, у команды 21 балл.
1.Акрон
2.Тюмень
3.Химки
4. Динамо(Мх)
5. Алания игра идёт с Шинником(2:2)
С победой Акрон! Серьезная заявка. Все впереди все только начинается.
1.Акрон
2.Тюмень
3.Химки
4. Динамо(Мх)
5. Алания игра идёт с Шинником(2:2)
С победой Акрон! Серьезная заявка. Все впереди все только начинается.