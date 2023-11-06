«Акрон» обыграл «Енисей» и возглавил таблицу Первой лиги

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вчера, 17:01

«Акрон» обыграл «Енисей» в матче 17-го тура Первой лиги (3:1).

На 9-й минуте Владимир Хозин вывел красноярцев вперёд. Абу-Саид Эльдарушев на 11-й сравнял счёт. Антон Килин на 15-й вывел хозяев вперёд. Константин Савичев на 63-й забил 3-й мяч тольяттинцев.

«Акрон» вышел на 1-е место в первенстве России, набрав 33 очка. «Енисей» — 10-й, у команды 21 балл.