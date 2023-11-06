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«Акрон» обыграл «Енисей» и возглавил таблицу Первой лиги

вчера, 17:01
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Акрон» обыграл «Енисей» в матче 17-го тура Первой лиги (3:1).

На 9-й минуте Владимир Хозин вывел красноярцев вперёд. Абу-Саид Эльдарушев на 11-й сравнял счёт. Антон Килин на 15-й вывел хозяев вперёд. Константин Савичев на 63-й забил 3-й мяч тольяттинцев.

«Акрон» вышел на 1-е место в первенстве России, набрав 33 очка. «Енисей» — 10-й, у команды 21 балл.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 18:40
По-моему,это не первое пришествие на первое место???
ABir
ABir
вчера в 18:37
Акрон пожертвовал в этом году борьбой за Кубок, чтобы полностью сосредоточится на победе в Первой лиге
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:21
Акрон молодчики... Очень симпатичная команда...
Futurista
Futurista
вчера в 17:32, ред.
Кто-нибудь читал слово Акрон наоборот?)...
1viking17
1viking17
вчера в 17:30
Акрон с победой!!! Молодцы, ждём в ПЛ!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:14
Лидеры поменялись местами:
1.Акрон
2.Тюмень
3.Химки
4. Динамо(Мх)
5. Алания игра идёт с Шинником(2:2)
С победой Акрон! Серьезная заявка. Все впереди все только начинается.
pn4az8gnn28m
pn4az8gnn28m
вчера в 17:13
Так Калешин свою банду и в вышку вытащит
Гость
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