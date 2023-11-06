«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью

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вчера, 15:57

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

На 33-й минуте «жёлто-синие» упустили возможность открыть счёт — пенальти не реализовал Максим Осипенко. На 72-й Дмитрий Воробьёв вывел хозяев вперёд. Южане отыгрались на 85-й — отличился Осипенко.

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России, у команды 13 очков. «Ростов» с 17 баллами располагается на 10-й позиции.