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«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью

вчера, 15:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

На 33-й минуте «жёлто-синие» упустили возможность открыть счёт — пенальти не реализовал Максим Осипенко. На 72-й Дмитрий Воробьёв вывел хозяев вперёд. Южане отыгрались на 85-й — отличился Осипенко.

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России, у команды 13 очков. «Ростов» с 17 баллами располагается на 10-й позиции.

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Все комментарии
Viollator
Viollator
вчера в 23:07
На все игры Ростова должны быть судьи из за границы, что бы на них не давило мнение заслуженного тренера РФС
Viollator
Viollator
вчера в 22:58, ред.
Заслуженного тренера РФЭс судьи боятся, вот и не дали нормальный пень, а на Комоличенке липу ставят
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:39
- Да я и не переживаю. Просто Факел показал, как "порядок бьёт класс". И клубы аутсайдеры в себя поверили. Взгляните, хотя бы, на Сочи...
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:10
Рубилово в чемпионате будет и без победы Факела над армейцами. Так что за это не переживайте.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
Ростов должен был бить больше одного пенальти
протон
протон
вчера в 21:04
Клевая игра. Баранки никто не заслуживал. Грасия сам виноват - замены у него вышли не айс. В меньшинстве хозяева доигрывали. Гюрлюк и Куэро - это не футболисты, а полуфабрикаты. Их даже хрен кому продашь. Да и Адамов в противоборствах слишком легковесен. Массы не хватает. Мансилья молодец. Так мяч у вратаря выцарапать надо уметь. Ну и Сысуев сегодня блистал. Зы. Подметил сегодня, что Терентьев один из немногих наших игроков, кто умеет " играть в кость". Кто играл, те поймут о чем я говорю))
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:31
- Обеим командам - респект и удачи в дальнейшем. Чем больше бескомпромиссных матчей, тем интереснее чемпионат.

- Во, блин, как Факел встряхнул низ турнирной таблицы. Факел не сбавлять оборотов! Надо обыграть ещё и ЦСКА, вот тогда точно - такое "рубилово" в чемпионате начнётся, мама не горюй!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:59
Матч на ничью для фк ОРЕНБУРГ - бальзам на душу.
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Я так и предполагал. Сыграют в ничью.)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:46
Не ничейная это была игра.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 17:45
На ПавлИны, вАнну, массАж не надеюсь уже(.. Прошли те времена мужские). Только вспоминать и носом спускать).. ТБ>2,5 ставь в следующем туре со Спартаком. Будет тебе вАнна, павлИны, массАж).
drive45
drive45
вчера в 17:43
Игра порадовала , играли открыто и с огромным желанием победить. В итоге боевая ничья где хозяева имели гораздо больше шансов и возможностей забить и взять три очка в этой игре.Гости имели гораздо меньше возможностей забить , но если бы забили пенальти то возможно также могли в этой встрече набрать три очка
Интерес
Интерес
вчера в 17:40
Результат хороший,для соседей.
Аксинья
Аксинья ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:29
На выездные матчи Ростова ставь ОЗ и будешь богатым, а я сегодня в пролете поскольку к ОЗету добавил ТБ>2,5 ((
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:31
У Ростова сегодня отсутствовали 3 основных игрока. С нашим составом отсутствие сразу троих основных игроков это большая потеря
112910415
112910415
вчера в 16:19
все старались, но победа не далась ...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:15
Отличный матч в исполнении обеих команд. Обе могли победить
У Оренбурга сегодня на поле играли 8 легов. Они быстрые и техничные и создавали много проблем в обороне Ростова
Ранее я не видел матчи Оренбурга и сегодня удивился что с такой игрой и с таким сильным составом Оренбург занимает место внизу таблицы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:11
Остались при своих команды. Ростов превратился в домашнюю команду, как колбасило так и колбасит. Не видать просвета и непредсказуема команда. Впереди Спартак, НН, ЦСКА, Ахмат. Кто-нибудь скажет, или даст победу Карпину и Ко в оставшихся матчах до перерыва?
Надежда только на домашние матчи и то зависеть будет с какой ноги встанет утром тот, или иной игрок команды.
Рисковое дело ставить на матчи с участием Ростова.
С очком обоих!
shlomo
shlomo
вчера в 16:07
Безбашенный матч, в котором обе команды заслуживали победу. Было множество атак и голевых моментов с обеих сторон, хороший темп, борьба. Не хватало только структурности, но она бы сделала матч скучнее.

Если бы Оренбург проводил все свои матчи так, то был бы в группе лидеров. "Ростов" тоже понравился. Команда Карпина сейчас выглядит симпатичнее московских клубов.
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:06
Это была та ничья которая по настоящему была боевой, выиграть могли как одна так и другая команда и ни о каком договорняке не может быть и речи. Дальнейших успехов командам. Я родом с Донских степей, а сват из Оренбуржья, оба проживаем в Иваново и сегодня после баньки выпьем за дружбу!!!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 15:59
Хороший получился матч, с кучей нереализованных моментов.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 15:59, ред.
Победила Дружба!!! Хоть День Народного Единства был в субботу, отмечается и по сей день , с Праздником!!!
drug01
drug01
вчера в 15:59
Равная игра равная ничья
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