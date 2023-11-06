«Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ (1:1).
На 33-й минуте «жёлто-синие» упустили возможность открыть счёт — пенальти не реализовал Максим Осипенко. На 72-й Дмитрий Воробьёв вывел хозяев вперёд. Южане отыгрались на 85-й — отличился Осипенко.
«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России, у команды 13 очков. «Ростов» с 17 баллами располагается на 10-й позиции.
Если бы Оренбург проводил все свои матчи так, то был бы в группе лидеров. "Ростов" тоже понравился. Команда Карпина сейчас выглядит симпатичнее московских клубов.
Если бы Оренбург проводил все свои матчи так, то был бы в группе лидеров. "Ростов" тоже понравился. Команда Карпина сейчас выглядит симпатичнее московских клубов.
У Оренбурга сегодня на поле играли 8 легов. Они быстрые и техничные и создавали много проблем в обороне Ростова
Ранее я не видел матчи Оренбурга и сегодня удивился что с такой игрой и с таким сильным составом Оренбург занимает место внизу таблицы
У Оренбурга сегодня на поле играли 8 легов. Они быстрые и техничные и создавали много проблем в обороне Ростова
Ранее я не видел матчи Оренбурга и сегодня удивился что с такой игрой и с таким сильным составом Оренбург занимает место внизу таблицы