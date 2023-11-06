«Реал» и «Райо Вальекано» голов не забили

«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в 12-м туре Ла Лиги (0:0).
В следующем туре «сливочные» сыграют с «Валенсией», а «пчёлы» сразятся с «Жироной».
После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (29 очков), «Райо Вальекано» находится на 9-й строчке (18 баллов).
Хоселу... Не хочу это тело вообще видеть больше в футболке "Реала", все моменты растранжирил в ноль, снял с ноги у Биллингема, отобрал у Вини мяч... Перес, доволен, что за 500 тыс взял форварда? Он и играет на 500 тыс.
Бразильский нуль тоже великолепен, вышел, не попал с пяти метров по воротам, а потом прервал своей кривой пяточкой пас на Рюдигера на добивание с пяти метров.
Но главный герой абсолютно был судья, из мирного матча там была реально стенка на стенку в конце, потому что он все провокации оставлял, разрешал бить исподтишка, произвольно давал карточки и т.п. Камавинга выглядел как боксер после ринга в конце игры, а, главное, Вини получил по сути карточку просто ни за что, потому что там Камавингу несколько раз толкнули жёстко. И при чём Вини ещё мог удалиться, получается, из-за утупка-судьи, потому что он уже начал грубить с этой липовой карточкой сам.
В общем, игра-то была хорошая, но завершать ну просто НЕКОМУ. Бензема бы два гола забил ещё в первом тайме.
Я думаю, такие игры только сплачивают команду, так что всё ок)
Хоселу... Не хочу это тело вообще видеть больше в футболке "Реала", все моменты растранжирил в ноль, снял с ноги у Биллингема, отобрал у Вини мяч... Перес, доволен, что за 500 тыс взял форварда? Он и играет на 500 тыс.
Бразильский нуль тоже великолепен, вышел, не попал с пяти метров по воротам, а потом прервал своей кривой пяточкой пас на Рюдигера на добивание с пяти метров.
Но главный герой абсолютно был судья, из мирного матча там была реально стенка на стенку в конце, потому что он все провокации оставлял, разрешал бить исподтишка, произвольно давал карточки и т.п. Камавинга выглядел как боксер после ринга в конце игры, а, главное, Вини получил по сути карточку просто ни за что, потому что там Камавингу несколько раз толкнули жёстко. И при чём Вини ещё мог удалиться, получается, из-за утупка-судьи, потому что он уже начал грубить с этой липовой карточкой сам.
В общем, игра-то была хорошая, но завершать ну просто НЕКОМУ. Бензема бы два гола забил ещё в первом тайме.
Я думаю, такие игры только сплачивают команду, так что всё ок)
Игра смотрелась на ура, и свелась к тому, сможет ли Реал продавить приехавший и очень умело припарковавшийся автобус.
Не смог, и очередной дизлайк Анчелотти. Игры то нет в атаке. Ожидаемо против автобусов либо надо сразу выпускать Крооса и Модрича одновременно, либо обоих, но на замену. А так - ни рыба, ни мясо.
Тревожный звонок уже давно, что Беллингэм слишком уж часто спасал. Никаких к нему претензий, не каждый же матч.
Хоселу - увы, добротный, но не топ форвард. Вопросы к Пересу.
Ну и судья, конечно, клоунаду устроил. Без влияния на результат, но судил паршиво, потому что не логично. Доколе такая фигня будет в Ла Лиге..
Игра смотрелась на ура, и свелась к тому, сможет ли Реал продавить приехавший и очень умело припарковавшийся автобус.
Не смог, и очередной дизлайк Анчелотти. Игры то нет в атаке. Ожидаемо против автобусов либо надо сразу выпускать Крооса и Модрича одновременно, либо обоих, но на замену. А так - ни рыба, ни мясо.
Тревожный звонок уже давно, что Беллингэм слишком уж часто спасал. Никаких к нему претензий, не каждый же матч.
Хоселу - увы, добротный, но не топ форвард. Вопросы к Пересу.
Ну и судья, конечно, клоунаду устроил. Без влияния на результат, но судил паршиво, потому что не логично. Доколе такая фигня будет в Ла Лиге..