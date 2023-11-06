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«Реал» и «Райо Вальекано» голов не забили

сегодня, 01:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в 12-м туре Ла Лиги (0:0).

В следующем туре «сливочные» сыграют с «Валенсией», а «пчёлы» сразятся с «Жироной».

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (29 очков), «Райо Вальекано» находится на 9-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 08:40
Конечно еще далеко до конца чемпионата и многое может поменяться, но благодаря ничьей Реала с Райо Жирона стала единоличным лидером с отрывом в два очка. Ничего себе интрижка в Ла Лиге.
n2sjtexutqrv
n2sjtexutqrv
сегодня в 08:32
Не смог Мадрид обыграть свой пригород
Garrincha58
Garrincha58 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:20
это пока думаю она и в пятёрку не попадёт
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:18
тем интересней будет наблюдать за борьбой в чемпионате, кстати в этом году во всех топ-5 чемпионатах завсегдатые лидеры пока на вторых ролях
112910415
112910415
сегодня в 08:10
Жирона наслаждается лидерством !
7bunk4eaggkh
7bunk4eaggkh
сегодня в 02:00
На ровном месте потеряли два очка
амурец
амурец
сегодня в 01:40
Жаль, хотелочь победы Реала, но что же победы уверен будут в дальнейшем
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:21
Он же почти весь матч играл с травмой плеча.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:20
Жирону с заслуженным первым местом.

Игра смотрелась на ура, и свелась к тому, сможет ли Реал продавить приехавший и очень умело припарковавшийся автобус.

Не смог, и очередной дизлайк Анчелотти. Игры то нет в атаке. Ожидаемо против автобусов либо надо сразу выпускать Крооса и Модрича одновременно, либо обоих, но на замену. А так - ни рыба, ни мясо.

Тревожный звонок уже давно, что Беллингэм слишком уж часто спасал. Никаких к нему претензий, не каждый же матч.
Хоселу - увы, добротный, но не топ форвард. Вопросы к Пересу.

Ну и судья, конечно, клоунаду устроил. Без влияния на результат, но судил паршиво, потому что не логично. Доколе такая фигня будет в Ла Лиге..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20
Болельщикам мадридского Реала не отчаиваться. Такое ожидаемо было, после такого трансферного окна. Остро не хватает центрального нападающего. Хоселу не такого типа игрок, чтоб играть как Карим Бензема. Он чисто наконечником может играть. Если выпускаешь его, то надо много набросов на него делать. Моменты были, но не смогли реализовать. Хоть они и отдали лучшего игрока Димитриевски, я думаю, что игроком матча был Абдул-Му'мин. Такой матч провел. Очень эмоциональный матч был. Не жалею, что смотрел его. Райо Вальекано молодцы, дотерпели, добились одного очка на Сантьяго Бернабеу. А для Реала это, конечно же потеря. Успехов и больших побед мадридскому Реалу! Надеюсь, что летом у нас появится достойный центральный форвард. Да и зимой можно было бы взять кого-то в аренду.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Фортуна сегодня была на стороне команды гостей Райо Вальекано .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:13
Биллингем тащил, как и Феде, Камавинга, Карвахаль - да как обычно, ну и Вини прибавил (но далёк от идеала ещё). Родриго и Хоселу -1 и -1 просто)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:13
Игра из разряда : Как так?.. Так как?.. Да никак.. Райо Великано это вам не Барса.. Хе..
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:12
Беллингем чёт сегодня не затащил
И Жирона на первом! месте-пока что
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:12
Жаль, конечно, что мы теперь на втором месте после лучшей каталонской команды, "Жирона" прекрасна)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:11
Ахаха, у меня нет слов... Не жалею, что посмотрел, по игре голов не было, но по эмоциям там голов на десять было эмоций.

Хоселу... Не хочу это тело вообще видеть больше в футболке "Реала", все моменты растранжирил в ноль, снял с ноги у Биллингема, отобрал у Вини мяч... Перес, доволен, что за 500 тыс взял форварда? Он и играет на 500 тыс.

Бразильский нуль тоже великолепен, вышел, не попал с пяти метров по воротам, а потом прервал своей кривой пяточкой пас на Рюдигера на добивание с пяти метров.

Но главный герой абсолютно был судья, из мирного матча там была реально стенка на стенку в конце, потому что он все провокации оставлял, разрешал бить исподтишка, произвольно давал карточки и т.п. Камавинга выглядел как боксер после ринга в конце игры, а, главное, Вини получил по сути карточку просто ни за что, потому что там Камавингу несколько раз толкнули жёстко. И при чём Вини ещё мог удалиться, получается, из-за утупка-судьи, потому что он уже начал грубить с этой липовой карточкой сам.

В общем, игра-то была хорошая, но завершать ну просто НЕКОМУ. Бензема бы два гола забил ещё в первом тайме.

Я думаю, такие игры только сплачивают команду, так что всё ок)
Гость
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