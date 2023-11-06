«Реал» и «Райо Вальекано» голов не забили

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сегодня, 01:02

«Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в 12-м туре Ла Лиги (0:0).

В следующем туре «сливочные» сыграют с «Валенсией», а «пчёлы» сразятся с «Жироной».

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (29 очков), «Райо Вальекано» находится на 9-й строчке (18 баллов).