ПАОК переиграл «Олимпиакос». Оздоев отличился забитым мячом

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вчера, 23:43

«Олимпиакос» проиграл ПАОКу в 10-м туре чемпионата Греции (2:4).

Андрия Живкович вывел гостей вперед на 38-й минуте. Брандон увеличил преимущество команды, отличившись на 56-й (с пенальти) и 65-й. Магомед Оздоев забил четвертый гол команды на 78-й. У хозяев голами отметились Константинос Фортунис на 86-й минуте и Гиоргос Масурас на 90+8-й.