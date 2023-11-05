ПАОК переиграл «Олимпиакос». Оздоев отличился забитым мячом

«Олимпиакос» проиграл ПАОКу в 10-м туре чемпионата Греции (2:4).
Андрия Живкович вывел гостей вперед на 38-й минуте. Брандон увеличил преимущество команды, отличившись на 56-й (с пенальти) и 65-й. Магомед Оздоев забил четвертый гол команды на 78-й. У хозяев голами отметились Константинос Фортунис на 86-й минуте и Гиоргос Масурас на 90+8-й.
После поединка «Олимпиакос» идет на 2-м месте (21 пункт), ПАОК расположился на 4-й строчке (20 баллов).
Конечно, поедь они раньше, возможно, и добились бы большего, но между хорошим лимитным контрактом и борьбой за основу в Европе большинство, как и они, выбирают первое. Да и они могли и в ЛЧ играть с "Зенитом", надо отметить.
Конечно, поедь они раньше, возможно, и добились бы большего, но между хорошим лимитным контрактом и борьбой за основу в Европе большинство, как и они, выбирают первое. Да и они могли и в ЛЧ играть с "Зенитом", надо отметить.