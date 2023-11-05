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ПАОК переиграл «Олимпиакос». Оздоев отличился забитым мячом

вчера, 23:43
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)2 : 4Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

«Олимпиакос» проиграл ПАОКу в 10-м туре чемпионата Греции (2:4).

Андрия Живкович вывел гостей вперед на 38-й минуте. Брандон увеличил преимущество команды, отличившись на 56-й (с пенальти) и 65-й. Магомед Оздоев забил четвертый гол команды на 78-й. У хозяев голами отметились Константинос Фортунис на 86-й минуте и Гиоргос Масурас на 90+8-й.

После поединка «Олимпиакос» идет на 2-м месте (21 пункт), ПАОК расположился на 4-й строчке (20 баллов).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
И Оздоев поучавствовал в победе своей команды.Молодец!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:10
ПАОК играл отлично, больше всего выделю паренька с тяжелой фамилией, который играл под 7-м номером. Если продолжит так же, то точно в скором времени пойдет на солидное повышение
vkmnuqxxmn48
vkmnuqxxmn48
сегодня в 08:31
Так ушатать в гостях Олимпиакос мало кому даже в Европе удаётся
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:24
Приятно узнавать хорошие новости про наших соотечественников...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:32
Вот и Мага приносит Победу своему клубу . Респект !
w8g433ky9gg5
w8g433ky9gg5
сегодня в 01:58
Штампует Мага голы в Греции
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:34
Рад за Магу, вообще мы видим, что всем воздаётся, Мага и Далер были в "Зените" трудягами хорошего класса и оба показывают хорошую игру в Европе на каком-то уровне.

Конечно, поедь они раньше, возможно, и добились бы большего, но между хорошим лимитным контрактом и борьбой за основу в Европе большинство, как и они, выбирают первое. Да и они могли и в ЛЧ играть с "Зенитом", надо отметить.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:24
С победой и результативным действием, Магомед Оздоев!!!
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