В «Барселоне» полагают, что текущая ситуация клуба не критична

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вчера, 14:19

В «Барселоне» отреагировали на сложный период у команды, каталонцы понимают, что необходима перезагрузка. Перерыв на матчи сборных «сине-гранатовые» считают подходящим временем для этого.

«Блаугранас» осознают, что общий командный настрой стал несколько хуже на фоне текущих спортивных результатов. При этом ситуацию не считают критичной, команда отстает от 2-го места в Ла Лиге на 2 балла, а в группе Лиги чемпионов лидирует.

В прошлом сезоне «сине-гранатовые» смогли преодолеть трудности и стать чемпионами Испании, в коллектив эта мысль вселяет оптимизм.