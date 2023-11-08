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В «Барселоне» полагают, что текущая ситуация клуба не критична

вчера, 14:19

В «Барселоне» отреагировали на сложный период у команды, каталонцы понимают, что необходима перезагрузка. Перерыв на матчи сборных «сине-гранатовые» считают подходящим временем для этого.

«Блаугранас» осознают, что общий командный настрой стал несколько хуже на фоне текущих спортивных результатов. При этом ситуацию не считают критичной, команда отстает от 2-го места в Ла Лиге на 2 балла, а в группе Лиги чемпионов лидирует.

В прошлом сезоне «сине-гранатовые» смогли преодолеть трудности и стать чемпионами Испании, в коллектив эта мысль вселяет оптимизм.

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Все комментарии
Rahat R
Rahat R ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:44
А когда надо на это обратить внимание?
После следующего поражени от Порту!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:29
Ну коли уже пошли разговоры "критично - не критично " всё же следует обратить на это внимание, что бы избежать большего кризиса.
Elliada
Elliada
вчера в 18:52
Рановато подводить итоги
112910415
112910415
вчера в 18:49
критична ... не критична ...
работать надо лучше
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
Так сильно гном интересен? Нужны ему эти бабки, иначе давно принял бы предложение от саудитов. Лярд в год!
Пожалел по ходу своего коллегу Криша.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 17:55
В Барселоне давно всё не так, как должно быть у именитого топ клуба. Действующий чемпион Испании - это хорошо, надеюсь и в этом году станут чемпионами, но качествы игры отвратительный.
ДСА
ДСА
вчера в 17:25
Не критично, но не так как хотелось бы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:17
Неужели с гномом полностью рассчитались?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:24
Это критические дни.. Они пройдут.. Хе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Пока не критична...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:47
Что-то координально нужно менять, это точно .
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