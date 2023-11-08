В «Барселоне» полагают, что текущая ситуация клуба не критична

В «Барселоне» отреагировали на сложный период у команды, каталонцы понимают, что необходима перезагрузка. Перерыв на матчи сборных «сине-гранатовые» считают подходящим временем для этого.
«Блаугранас» осознают, что общий командный настрой стал несколько хуже на фоне текущих спортивных результатов. При этом ситуацию не считают критичной, команда отстает от 2-го места в Ла Лиге на 2 балла, а в группе Лиги чемпионов лидирует.
В прошлом сезоне «сине-гранатовые» смогли преодолеть трудности и стать чемпионами Испании, в коллектив эта мысль вселяет оптимизм.
После следующего поражени от Порту!!!
После следующего поражени от Порту!!!
работать надо лучше
работать надо лучше
Пожалел по ходу своего коллегу Криша.
Пожалел по ходу своего коллегу Криша.