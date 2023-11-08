«Атлетико» отправил шесть голов в ворота «Селтика»

1699393983

сегодня, 00:53

«Атлетико» обыграл «Селтик» (6:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 23-й минуте красную карточку получил форвард «Селтика» Даидзен Маеда. В дополнительное к первому тайму время Альваро Мората удвоил преимущество «Атлетико». На 60-й минуте Гризманн оформил дубль. На 66-й минуте Самуэл Лино отправил четвёртый гол в ворота «Селтика». На 76-й минуте Мората оформил дубль, а на 85-й минуте Сауль Ньигес поставил точку в матче.

«Атлетико» идёт на 1-м месте в группе Е (8 очков), «Селтик» занимает 4-е место (1 очко).