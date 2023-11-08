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«Атлетико» отправил шесть голов в ворота «Селтика»

сегодня, 00:53
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Селтик» (6:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 6-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 23-й минуте красную карточку получил форвард «Селтика» Даидзен Маеда. В дополнительное к первому тайму время Альваро Мората удвоил преимущество «Атлетико». На 60-й минуте Гризманн оформил дубль. На 66-й минуте Самуэл Лино отправил четвёртый гол в ворота «Селтика». На 76-й минуте Мората оформил дубль, а на 85-й минуте Сауль Ньигес поставил точку в матче.

«Атлетико» идёт на 1-м месте в группе Е (8 очков), «Селтик» занимает 4-е место (1 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
p7k5d5esfhaz
p7k5d5esfhaz
сегодня в 07:53
Атлеты красавцы, вынесли в одну калитку
Sadjon
Sadjon
сегодня в 06:58
Голевое шоу от матрасников........
112910415
112910415
сегодня в 06:23
Селтик не на месте в ЛЧ !
e8aetbj7ejms
e8aetbj7ejms
сегодня в 03:13
Знатно поиздевались матрасники над залётными приготовишками
ufr9v5uzha5w
ufr9v5uzha5w
сегодня в 03:11
Селтику указали его реальное место в Европе - групповой этап лиги конференций
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:09
Голы на любой вкус. Один краще другого))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:07
Браво Атлетико Мадрид!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:02
Неплохо так..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:53
Теннисный счет!)) С победой атлетов
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