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Хет-трик Бензема помог клубу «Аль-Иттихад» переиграть команду «Абха»

вчера, 23:15
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)4 : 2Логотип футбольный клуб АбхаАбхаМатч завершен

«Аль-Иттихад» одолел команду «Абха» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:2).

Карим Бензема на 38-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Карл Токо Экамби на 51-й вернул равенство на табло. Игор Коронадо на 54-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. После этого Бензема отличился еще дважды: на 67-й и 69-й. Второй гол гостей забил Фахад Бин Джумайя на 85-й минуте.

После поединка «Аль-Иттихад» находится на 5-м месте (24 балла), «Абха» идет на 13-й строчке (13 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:19
Смена тренера пошла команде на пользу.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:37
Все же Нуну был не прав,конфликтуя с Каримом
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:58
Сразу показал новому тренеру, что он в полном порядке и на него можно рассчитывать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:52
Он отрабатывает свою зарплату.
протон
протон
сегодня в 00:08
Эффект Нуну, аль Иттихад мёртвый был при нём в этом сезоне, хотя действующие чемпионы. Кстати в начале был же слух что Карим и тренер не сошлись в чём то…. Может по этому Бензема разошёлся что тренера уволили )
Только писали сегодня про хет-трик Суареса и делали упрек в сторону Бензема. И вот Карим делает ответный ход, сделав 3+1. Молодцы, старички.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56, ред.
С победой Аль-Иттихад и болельщиков этого клуба! Отдельно от всех хочу поздравить Карима Бензема, который оформил сегодня хет-трик и отдал голевую передачу. Как же сильно его не хватает в мадридском клубе. Столько всего сделал для Реала, столько раз радовал нас своими действиями на поле. Сборной Франции тоже именно его не хватило на прошедшем Чемпионате мира. Успехов и больших побед Картину Бензема!!! Пусть радует нас своей игрой, как можно дольше. Аль-Иттихад, я думаю, проигрывал потому, что они сливали тренера. Теперь заиграют, мне кажется...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:53
Карим настоящий голеодор, пушка !
протон
протон
вчера в 23:50
уволил Нуну и сразу трояк положил
Гость
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