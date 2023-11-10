Хет-трик Бензема помог клубу «Аль-Иттихад» переиграть команду «Абха»

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вчера, 23:15

«Аль-Иттихад» одолел команду «Абха» в 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:2).

Карим Бензема на 38-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Карл Токо Экамби на 51-й вернул равенство на табло. Игор Коронадо на 54-й вновь обеспечил хозяевам преимущество. После этого Бензема отличился еще дважды: на 67-й и 69-й. Второй гол гостей забил Фахад Бин Джумайя на 85-й минуте.

После поединка «Аль-Иттихад» находится на 5-м месте (24 балла), «Абха» идет на 13-й строчке (13 пунктов).