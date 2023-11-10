«Бетис» обыграл «Арис» в Лиге Европы. Кокорин забил

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сегодня, 00:59

«Бетис» обыграл «Арис» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:1).

На 34-й минуте Борха Иглесиас открыл счёт. Айтор Руибал на 64-й удвоил преимущество хозяев. Набиль Фекир на 76-й не забил пенальти. На 79-й Марк Рока сделал счёт более крупным. Александр Кокорин на 84-й отметился единственным мячом в составе гостей. Абдессамад Эззальзули на 90+4-й поставил точку в игре, забив 4-й гол испанцев.

«Бетис» занимает 1-е место в группе C, набрав 9 очков. «Арис» находится на 4-й позиции с 3 баллами.