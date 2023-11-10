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«Бетис» обыграл «Арис» в Лиге Европы. Кокорин забил

сегодня, 00:59
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)4 : 1Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

«Бетис» обыграл «Арис» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (4:1).

На 34-й минуте Борха Иглесиас открыл счёт. Айтор Руибал на 64-й удвоил преимущество хозяев. Набиль Фекир на 76-й не забил пенальти. На 79-й Марк Рока сделал счёт более крупным. Александр Кокорин на 84-й отметился единственным мячом в составе гостей. Абдессамад Эззальзули на 90+4-й поставил точку в игре, забив 4-й гол испанцев.

«Бетис» занимает 1-е место в группе C, набрав 9 очков. «Арис» находится на 4-й позиции с 3 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:37
что мог, то сделал
протон
протон
сегодня в 11:09
Вот что значит, когда сын показал пример отцу. Молодец, Микаил!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:28, ред.
Да. Припоминаю. Хорошая команда Бетис.
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Бетису и Зенит влетал с Малкомом)...
Интерес
Интерес
сегодня в 09:51
А мы сидим и спорим:На что забил Кокорин???
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:42
Ничего неожиданного не произошло. Единственное, что обыграли очень крупно.
9f3zddw584vu
9f3zddw584vu
сегодня в 08:18
Кокорин в принципе давно забил. Подумаешь, новость!
ОПС
ОПС
сегодня в 08:14
Хоть один мяч, но все таки смог отметиться.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 07:37
Не сомневался в победе Бетиса!
adekvat
adekvat
сегодня в 07:33
Надо было как сын 5 забивать, тогда бы выиграли.
arsworld
arsworld
сегодня в 06:33
Сашка собрал всю злость в кулак и выкрикнул- Да вы хоть знаете кто Я? И пошел на пролом,одного ,второго,третьего,поворот,разворот,паненка!!! Так представил Сашка, как забивает .И забил,но не так )
qgh2svn9mqh6
qgh2svn9mqh6
сегодня в 05:59
Наш пострел везде поспел
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:54
Его главная работа-забивать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:29
Все на что способен росслегион, это хлопнуть дверью напоследок. На большее не тянут и не способны).
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:47
Санек спас клуб от позора, забив гол престижа
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:36
Ну хоть Шурик извлил снять паутину с ворот соперника и тем самым в сухую не проиграли .
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