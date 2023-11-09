«Тулуза» переиграла «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

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вчера, 22:44

«Тулуза» одержала победу над «Ливерпулем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

На 36-й минуте Арон Доннум открыл счёт. Тис Даллинга на 58-й удвоил преимущество французской команды. Автогол Кристиана Кассереса на 74-й сократил отставание гостей. Франк Магри на 76-й забил 3-й гол хозяев. Диогу Жота на 89-й провёл 2-й мяч в составе англичан.

«Тулуза» занимает 2-е место в группе Е с 7 очками. «Ливерпуль» — лидер квартета, у команды 9 баллов.