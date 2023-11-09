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«Тулуза» переиграла «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

вчера, 22:44
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Тулуза» одержала победу над «Ливерпулем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

На 36-й минуте Арон Доннум открыл счёт. Тис Даллинга на 58-й удвоил преимущество французской команды. Автогол Кристиана Кассереса на 74-й сократил отставание гостей. Франк Магри на 76-й забил 3-й гол хозяев. Диогу Жота на 89-й провёл 2-й мяч в составе англичан.

«Тулуза» занимает 2-е место в группе Е с 7 очками. «Ливерпуль» — лидер квартета, у команды 9 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:47
Ливерпуль уже почти решил свою задачу группового турнира ЛЕ (для выхода из группы достаточно одержать одну победу) поэтому и особо не напрягался.
Elliada
Elliada ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 09:15
Сначала Ланс обыграл Арсенал, теперь Тулуза.
112910415
112910415
сегодня в 08:59
Тулуза, это круто !
arsworld
arsworld
сегодня в 06:29
Узнаю старый, добрый,прошлогодний Ливерпуль ))
sr556t9cqehc
sr556t9cqehc
сегодня в 03:19
Не в ту лузу залетела трёха, в которую ожидалось
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
сегодня в 00:28
А кто раньше считал сколько пасов было сделано?)) На усмотрение судьи. Сейчас он тоже может свистнуть, но если прям очевидный, а так пока идёт игра, ему в ухо подскажут. ВАР, видимо, вне всяких правил.
протон
протон
сегодня в 00:25
Три последних игры ни о чем
С Борнмутом пожарили в обороне, спаслись только лонгшотом Нуньеса, С Лутоном отыграли просто безобразно и отскочили в конце, с Тулузой сыграли не лучше, чем с Лутоном, все по делу.
Иной раз кажется ребята едут на своем багаже из сезонов 18-20, когда таких соперников проходили не включаясь, но практика показывает, что такого задела сейчас у нет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:07
красные хотели пройти Тулузу " на одной ноге", но французы были настроены и мотивированны и заслуженно победили
в принципе для красных ничего трагичного, они 100% держали в голове, что следующую игру на Энфилде надо выиграть ЛАСК и они досрочно выходят с группы..
хотя могли выход оформить и сегодня если бы пораньше начали играть в свой футбол
протон
протон
вчера в 23:58
Всё справедливо. Если ты до 70й минуты пинаешь куда угодно и просыпаешься только после трёх пропущенных, то нечего рассчитывать на положительный результат. Даже ничья была бы несправедливой по отношению к Тулузе. Кстати, Эндо под ЖК стоило бы подумать лишний раз как не стоит играть в некоторых моментах. Повезло ему.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:55
Бамс.. Вот вам и фермер-лига.. Хе..
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Да уж, Ливерпуль не заслуживал победы.
Болельщиков фермеров с Победой.
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 23:30
Понятно, что дают доиграть. Я о другом, что было правило, если после касания руки было сделано несколько пасов, то рука не считается. Сейчас то какое правило, отматывать хоть до начала атаки и неважно сколько пасов было сделано?
Futurista
Futurista
вчера в 23:13
Остается только вспоминать как Спартак разгромно выносил Тулузу и проигрывал Ливерпулю)...
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
вчера в 23:09
Сразу бывает не определить, поэтому дают играть. Так даже лучше.
Rostov-the-best
Rostov-the-best
вчера в 23:07
👍
Elliada
Elliada
вчера в 22:52
Для Тулузы это событие. Поздравляю.
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 22:46
Я вот только не пойму, сколько надо сделать сейчас пасов, чтобы рука была заиграна??? Что теперь можно на пять минут назад отмотать и отменить гол, если в начале комбинации была рука??? Было же правило, что если после попадания в руку прошло несколько пасов то рука заигрывается.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:46, ред.
Тулуза заслуженно заслуживает три очка в матче с Ливерпулем!
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