«Тулуза» переиграла «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

«Тулуза» одержала победу над «Ливерпулем» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (3:2).
На 36-й минуте Арон Доннум открыл счёт. Тис Даллинга на 58-й удвоил преимущество французской команды. Автогол Кристиана Кассереса на 74-й сократил отставание гостей. Франк Магри на 76-й забил 3-й гол хозяев. Диогу Жота на 89-й провёл 2-й мяч в составе англичан.
«Тулуза» занимает 2-е место в группе Е с 7 очками. «Ливерпуль» — лидер квартета, у команды 9 баллов.
в принципе для красных ничего трагичного, они 100% держали в голове, что следующую игру на Энфилде надо выиграть ЛАСК и они досрочно выходят с группы..
хотя могли выход оформить и сегодня если бы пораньше начали играть в свой футбол
в принципе для красных ничего трагичного, они 100% держали в голове, что следующую игру на Энфилде надо выиграть ЛАСК и они досрочно выходят с группы..
хотя могли выход оформить и сегодня если бы пораньше начали играть в свой футбол
С Борнмутом пожарили в обороне, спаслись только лонгшотом Нуньеса, С Лутоном отыграли просто безобразно и отскочили в конце, с Тулузой сыграли не лучше, чем с Лутоном, все по делу.
Иной раз кажется ребята едут на своем багаже из сезонов 18-20, когда таких соперников проходили не включаясь, но практика показывает, что такого задела сейчас у нет.
С Борнмутом пожарили в обороне, спаслись только лонгшотом Нуньеса, С Лутоном отыграли просто безобразно и отскочили в конце, с Тулузой сыграли не лучше, чем с Лутоном, все по делу.
Иной раз кажется ребята едут на своем багаже из сезонов 18-20, когда таких соперников проходили не включаясь, но практика показывает, что такого задела сейчас у нет.