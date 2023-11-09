«Копенгаген» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

«Копенгаген» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).
На 3-й минуте Расмус Хёйлунд открыл счёт. На 28-й он оформил дубль, удвоив преимущество манкунианцев. Маркус Рэшфорд на 42-й получил красную карточку. Мохамед Эльюнусси на 45-й сократил отставание датчан в счёте. На 45+9-й хозяева отыгрались — пенальти реализовал Диого Гонсалвеш. Бруну Фернандеш на 69-й реализовал пенальти. Лукас Лерагер на 83-й сравнял счёт. Руни Барджи на 88-й отметился победным мячом у хозяев.
«Копенгаген» занимает 2-е место в группе А, набрав 4 очка. МЮ находится на 4-й позиции, имея в активе 3 балла.
Момент истины для 10Хага, впрочем, только очередной уже подряд)
Момент истины для 10Хага, впрочем, только очередной уже подряд)
Я уже не знаю, как назвать этот этап моего боления за Юнайтед...
В начале сезона я перестал чувствовать боль и обиду при поражениях... потом я даже начал смеяться с мемов про Юнайтед...
А сейчас я уже просто жду привозов) Я даже, когда МЮ вел
И по поводу Тен Хагу Аут - так а кто на замену придет?)
Во-первых, какой адекватный человек согласится работать в такой обстановке?
И во-вторых, кто-то думает, что Глэйзерам и "спортивному директору" действительно не наплевать на это? Я даже уверен, что если Тен Хагу уйдет сам - они даже вакансию никуда не разместят
Я уже не знаю, как назвать этот этап моего боления за Юнайтед...
В начале сезона я перестал чувствовать боль и обиду при поражениях... потом я даже начал смеяться с мемов про Юнайтед...
А сейчас я уже просто жду привозов) Я даже, когда МЮ вел
И по поводу Тен Хагу Аут - так а кто на замену придет?)
Во-первых, какой адекватный человек согласится работать в такой обстановке?
И во-вторых, кто-то думает, что Глэйзерам и "спортивному директору" действительно не наплевать на это? Я даже уверен, что если Тен Хагу уйдет сам - они даже вакансию никуда не разместят