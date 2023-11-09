«Копенгаген» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 01:07

«Копенгаген» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

На 3-й минуте Расмус Хёйлунд открыл счёт. На 28-й он оформил дубль, удвоив преимущество манкунианцев. Маркус Рэшфорд на 42-й получил красную карточку. Мохамед Эльюнусси на 45-й сократил отставание датчан в счёте. На 45+9-й хозяева отыгрались — пенальти реализовал Диого Гонсалвеш. Бруну Фернандеш на 69-й реализовал пенальти. Лукас Лерагер на 83-й сравнял счёт. Руни Барджи на 88-й отметился победным мячом у хозяев.