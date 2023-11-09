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«Копенгаген» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:07
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген4 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Копенгаген» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3).

На 3-й минуте Расмус Хёйлунд открыл счёт. На 28-й он оформил дубль, удвоив преимущество манкунианцев. Маркус Рэшфорд на 42-й получил красную карточку. Мохамед Эльюнусси на 45-й сократил отставание датчан в счёте. На 45+9-й хозяева отыгрались — пенальти реализовал Диого Гонсалвеш. Бруну Фернандеш на 69-й реализовал пенальти. Лукас Лерагер на 83-й сравнял счёт. Руни Барджи на 88-й отметился победным мячом у хозяев.

«Копенгаген» занимает 2-е место в группе А, набрав 4 очка. МЮ находится на 4-й позиции, имея в активе 3 балла.

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Стадион «Паркен»
Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Копенгаген» в соцсети «X»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:13
до окончательного пробития дна
осталось совсем чуть !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:43, ред.
Смотрю сейчас комменты и вижу, что даже отъявленные местные защитники Тен Хага поутихли, потому как нечего сказать в оправдание элементарной расхлябанности футболистов в ситуации, когда надо на классе добивать датчан (имея +2) и не оставлять на откуп Сараю свой выход в 1/8.

P.S. Рискну..., даже не рискну, а просто предположу, что голландец скоро ретируется.
И реально мужской поступок с его стороны - сделать это с а м о м у, тем самым снискав уважение не только болел МЮ, но и футбольного мира в целом.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:02
На классе.
Особо можно выделить кеф.4.4) Спасибо!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:01
Не удивительно от МЮ только название осталось.
drug01
drug01 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:59
Да, согласен следующий матч решающий будет!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:53
Не сдюжил МЮ ,хотя начало было хорошее,играть надо до конца.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:49
Супер матч. Копенгаген сделал , то что должно было произойти !
Deville
Deville
сегодня в 09:42
тут много слов не надо, просто и коротко это был позор.
DXTK
DXTK
сегодня в 09:35
Думал только Барселона пробила дно проиграв Шахтеру, МЮ не только пробил дно проиграв Копенгагену но и провалился и закапался комфортно под землю.
salleeh
salleeh
сегодня в 09:12, ред.
Что ещё нужно, чтобы уволили Тен Хага? Может нужно проиграть турецкому «сараю», с каким нибудь там хоккейным счётом…?
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
truffagldino больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 60. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:53
А кого ставить вместо него? Тем более в этой игре ведь не тренерский провал, больше Рэш подвёл
lotsman
lotsman
сегодня в 08:39
Не ожидал от МЮ такого. Так и вылететь могут.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 07:56
Точь в точь описал все то что я чувствую. Очень легко я принимаю поражение МЮ. Как будто так и должно быть. Привык наверно
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:44
А ведь Роналду хотели сделать козлом отпущения. То, что Роналду говорил Моргану, теперь по полной программе стало выходит наружу.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
сегодня в 07:21
Отличная новость!🤣
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:19
Неужели и после этого тренера не уволят?
Кьянти
Кьянти
сегодня в 07:14
Больше всего сочувствую САФу, как же тяжело старику видеть все это. Уже как 10-к лет ... какая боль.
28r7tfnevwpc
28r7tfnevwpc
сегодня в 07:06
Скоро физручку-травокуру лично покажут сценку из советской киноклассики
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:59
По первому матчу было видно, что англичанам не сладко придётся...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:58, ред.
Это должно было произойти. Ни сегодня так завтра. Российская элита в лице Карасёва должна учиться у их судей. Марков то же самое сделал с оренбуржцем, фол Рэшфорда, но с него как с гуся вода, а потом в матче со Спартаком, неудаленый, забил гол.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 06:48
Днище вырвато у мю!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:43, ред.
Что тут скажешь по этому поводу? Да уже всё сказано. Последней каплей будет проигрыш МЮ какой-нибудь условной команде из Тибета. Что не выходит каменный цветок, Лысюка-мастер?)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:33
Им обоим нечего делать в ЛЧ
112910415
112910415
сегодня в 06:32
уже не знаешь, плакать или смеяться
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:29
Зачем МЮ этот тренер?
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 05:25
Что Аль-Наср не стал чемпионом?!
56zb8fkqkyjm
56zb8fkqkyjm
сегодня в 04:59
ТенХагушку опять ожидаемо натянули
RamonCSKA
RamonCSKA ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 02:10
Не важно кто придет, ему будет в любом случае легче, потому что хуже уже врядли возможно
Может вернут санчо в состав, вернут Гринвуда из аренды, потому что с 4 нападения рэшфорд, бруну , санчо и гринвуд у МЮ в целом была игра и была очень даже не плохой
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:47
Ахахах)))
Я уже не знаю, как назвать этот этап моего боления за Юнайтед...
В начале сезона я перестал чувствовать боль и обиду при поражениях... потом я даже начал смеяться с мемов про Юнайтед...
А сейчас я уже просто жду привозов) Я даже, когда МЮ вел

И по поводу Тен Хагу Аут - так а кто на замену придет?)

Во-первых, какой адекватный человек согласится работать в такой обстановке?

И во-вторых, кто-то думает, что Глэйзерам и "спортивному директору" действительно не наплевать на это? Я даже уверен, что если Тен Хагу уйдет сам - они даже вакансию никуда не разместят
Гость
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