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Аллегри дал комментарий на тему возможных трансферов «Ювентуса»

вчера, 21:37

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался на тему возможных трансферов клуба.

Мы не говорили об этом с руководством клуба, на данный момент самое главное — это сплоченная и единая команда.

Мы работаем над тем, чтобы стать еще сильнее. Сильные стороны этого коллектива — те, кому досталось меньше игровой практики, потому что на тренировках они поддерживают очень высокую интенсивность.

Это самое главное, ибо мы не знаем, что может произойти. Футбол должен быть сбалансированным, и завтра нам нужно с уважением отнестись к «Кальяри».

Ранее сообщалось об интересе туринцев к лучшему бомбардиру Бундеслиги U19.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 20:10
Благодарю дружище ✊️, но у меня нет никаких положительных эмоций в сторону Аллегри , тем более что он любит играть только с возрастными игроками , а перспективную молодёжь на дух не переносит . Вся молодёжь разбежалась , а те которые ещё остались сидят или на лавке или в молодёжке играют. Из-за этого и футбол у него такой, без агрессии ,без тотального доминирования и прессинга . Забил один гол и стой на охране добытых трёх очков. Вообщем я давно потерял веру в гений Аллегри как и гения Моуриньо и Семака !!!))) ☝️🤣🤣🤣
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:55, ред.
Надеюсь Аллегри наладит игру и соберёт Ювентус заново (так как многие игроки топ класса ушли из команды), чтобы радовали Вас и любителей футбола.
Ironigor
Ironigor ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 18:29, ред.
Это был совершенно другой Ювентус и совершенно другое время . Тогда его футбольная философия давала результат и вообще футбол был совершенно другого плана . Наврядли бы сейчас Аллегри вышел в финал Лиги Чемпионов , даже можно сказать вообще бы не вышел. Время Аллегри уже ушло как и время Моуриньо .
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:23, ред.
Спасибо и Вам.
По мне Аллегри в 10 раз лучше Тен Хага. В сезонах когда Ювентус сыграл в 2-х финалах ЛЧ под руководством Аллегри, то на протяжении всего турнира туринцы показали классный футбол, в моем понимании классно от обороны и шедеврально на контратаках. Главное тут как тренер умеет преподнести футбол не важно в какой обёртке.
Ironigor
Ironigor ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 16:12
Как говорится, на вкус и цвет... . Ну а Тен Хаг на мой взгляд попал совершенно не в тот клуб и что больше всего, - не в то время . Его Аякс был шедеврален ! Пирло ещё совершенно молод по оценке его тренерской карьеры, а философия очень даже неплохая . Со временем надеюсь сделает корректировки , опыта наберётся и всё будет думаю хорошо👍. Ну а Сарри всегда был такой, со своим индивидуальными тараканами . По мне так футбол Унаи Эмери и Хабьера Алонсо самый смотрибельный, качественный и современный по стилистике. Вот такие нужны тренеры у топ клубов. И тогда и футбол будет развиваться и смотреть его будет интересно и в удовольствие . Но сейчас на мой субъективный взгляд, большой дефицит тренеров высоко уровня и можно сказать кризис . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Спасибо тебе за диалог. ✊️
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:26, ред.
Может я ошибаюсь, но мне кажется лучше такой футбол (меньше седых волос), чем весёлый футбол от Сарри и Пирло. Аллегри не плохо управлял Миланом, футбол вполне осмысленный у него, в отличии от того же Тен Хага к примеру, где царит бардак в игре. Если Аллегри прикупить парочку хороших игроков и игра наладится.
Ironigor
Ironigor ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 11:44, ред.
Мне никогда не нравился футбол Аллегри , из 90-х. Человек который застрял в прошлом вместе со своим футболом и философией . У него наверное и блокнот уже жёлтый от старости. Они с Моуриньо два брата близнеца, люди из прошлого !) Незнаю кому может нравиться такой футбол который они проповедуют . Жалкое зрелище, далёкое от футбольного шоу ! Насколько много лет я следил за игрой Юве , но сейчас даже перестал смотреть её матчи , так избранно . Тоже самое можно сказать и про Рому. Унылое зрелище. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Добра Вам !
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:54
А мне казалось Вы теперь довольны Аллегри )
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Лучший трансфер, расторжение контракта с тобой !)
uuj6txq5e8gf
uuj6txq5e8gf
вчера в 21:59
Трансферы будут, Ювентусу пора возвращаться на лидирующие позиции
Гость
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