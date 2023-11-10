Аллегри дал комментарий на тему возможных трансферов «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался на тему возможных трансферов клуба.
Мы не говорили об этом с руководством клуба, на данный момент самое главное — это сплоченная и единая команда.
Мы работаем над тем, чтобы стать еще сильнее. Сильные стороны этого коллектива — те, кому досталось меньше игровой практики, потому что на тренировках они поддерживают очень высокую интенсивность.
Это самое главное, ибо мы не знаем, что может произойти. Футбол должен быть сбалансированным, и завтра нам нужно с уважением отнестись к «Кальяри».
Ранее сообщалось об интересе туринцев к лучшему бомбардиру Бундеслиги U19.
По мне Аллегри в 10 раз лучше Тен Хага. В сезонах когда Ювентус сыграл в 2-х финалах ЛЧ под руководством Аллегри, то на протяжении всего турнира туринцы показали классный футбол, в моем понимании классно от обороны и шедеврально на контратаках. Главное тут как тренер умеет преподнести футбол не важно в какой обёртке.
По мне Аллегри в 10 раз лучше Тен Хага. В сезонах когда Ювентус сыграл в 2-х финалах ЛЧ под руководством Аллегри, то на протяжении всего турнира туринцы показали классный футбол, в моем понимании классно от обороны и шедеврально на контратаках. Главное тут как тренер умеет преподнести футбол не важно в какой обёртке.