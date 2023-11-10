Аллегри дал комментарий на тему возможных трансферов «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» высказался на тему возможных трансферов клуба.

Мы не говорили об этом с руководством клуба, на данный момент самое главное — это сплоченная и единая команда.

Мы работаем над тем, чтобы стать еще сильнее. Сильные стороны этого коллектива — те, кому досталось меньше игровой практики, потому что на тренировках они поддерживают очень высокую интенсивность.

Это самое главное, ибо мы не знаем, что может произойти. Футбол должен быть сбалансированным, и завтра нам нужно с уважением отнестись к «Кальяри».